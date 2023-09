Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Utsikten 3 Borettslag andelsnr 17 er solgt for kr 2.150.000 fra Johann Halvorsrød til John Petter Andreassen (02.09.2023)

Raadhusgaten 20 A (Gnr 302, bnr 20) er solgt for kr 13.000.000 fra Rolf Arnulf Hansen til Ewa Hem og Jon Henrik Hem (02.09.2023)

Seierstensgata 21 A (Gnr 300, bnr 1597, seksjon 3) er solgt for kr 2.190.000 fra Kristin Stafne Myrland og Magnus Riis til Erling H Mannsåker (03.09.2023)

Hestehagen 20 (Gnr 214, bnr 49, seksjon 20) er solgt for kr 2.190.000 fra Rune Johansen til Mathias Piil Lorentzen og Sandra Marie Andersen (04.09.2023)

Andel av Blåveisåsen 34 (Gnr 439, bnr 341) er overdratt fra Per Dahlback til Anne Lise Titlestad (04.09.2023)

Trolldalen 30 (Gnr 434, bnr 41) er overdratt fra Synnøve Olavesen til Aina Helen Martinsen og Aud Synnøve O Gretland (04.09.2023). Overdragelsen omfatter også Trolldalen 30 (Gnr 434, bnr 53). Overdragelsen omfatter også Gnr 434, bnr 93

Trolldalen 30 (Gnr 434, bnr 41) er solgt for kr 3.750.000 fra Aina Helen Martinsen og Aud Synnøve O Gretland til Fredrik Corneliussen og Malin Marie E Børresen (04.09.2023). Salget omfatter også Trolldalen 30 (Gnr 434, bnr 53). Salget omfatter også Gnr 434, bnr 93

Bjørnevågen 30 (Gnr 431, bnr 1, fnr 38) er solgt for kr 12.700.000 fra Unni Kristin Larvoll til Stig Berge (04.09.2023)

Steinrøysa 47 (Gnr 611, bnr 87) er solgt for kr 4.450.000 fra Frank Stensland og Marion Hauge Stensland til Ida Malen Bjørkås Warud og Tim Andre Moen (04.09.2023)

Slevik platå 45 (Gnr 64, bnr 362) er solgt for kr 6.900.000 fra Ove Aarstein Mathisen til Mads Stakvik og Veyni Stakvik (04.09.2023)

Løkkeg 4 Borettsalg andelsnr 7 er solgt for kr 2.600.000 fra Ole Martin Andersen til Reidun Adele Andersen (04.09.2023)

Bjørneby Borettslag andelsnr 27 er solgt for kr 1.252.049 fra Grete Herwander til Mona Strømsnes (04.09.2023)

Voldgaten 10 (Gnr 302, bnr 10, seksjon 7) er solgt for kr 3.400.000 fra Fredrik Henriksen Brevik og Iselin Benedicte Brevik til Anna Egeberg Krogh og Jonas Krogh (04.09.2023)

Østgård Borettslag 6 andelsnr 4 er solgt for kr 2.800.000 fra Magnus Furuli Johannessen til Kristian Holthe Pettersen (04.09.2023)

Huseby Gård Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.990.000 fra Andreas Austad Kjøniksen og Malin Kjøniksen til Annette B Lykkeslett og Robin Bracken Hansen (04.09.2023)

Gunnesvei 8 (Gnr 609, bnr 66, fnr 338) er overdratt fra Arne Erik Nilsen til Erik Sæthre Nilsen (04.09.2023)

Sarpsborgveien 909 (Gnr 631, bnr 4) er solgt for kr 2.870.000 fra Benjamin Lindquist til Tobias Olafsen (04.09.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 2.300.000 fra Ivar Henry Andersen til Svein Erik Simonsen (04.09.2023)

Evenrødveien 22 (Gnr 214, bnr 78) er solgt for kr 5.350.000 fra Joakim Marius Olsen til Christine Marie Rossing og Glenn-Atle Øisjøfoss (04.09.2023)

Regimentveien 24 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 18) er solgt for kr 3.398.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Bjerke Eiendom As (04.09.2023)

Regimentveien 18 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 15) er solgt for kr 3.328.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Bjerke Eiendom As (04.09.2023)

Helneveien 23 (Gnr 601, bnr 294) er solgt for kr 3.815.000 fra Malin Cecilie Sørlie Vik og Rene Olsen til Carine Laabak Andersen og Emil Sebastian Gresholdt (04.09.2023)

Emblas vei 9 (Gnr 609, bnr 172) er solgt for kr 6.350.000 fra Erlend Sæbø og Ine Marie Lorentzen til Bente Haug og Simon Settem Simonsen (04.09.2023)

Sølvstien 20 B (Gnr 603, bnr 16, fnr 59, seksjon 2) er overdratt fra Eva Marie Bangor til Knut Richard Bangor og Olha Ivashkovska (04.09.2023)

Toppen Borettslag A/l andelsnr 17 er solgt for kr 2.200.000 fra Thomas Hansen til Fredrik A W Engebretsen (04.09.2023)

Andel av Mineberget Borettslag andelsnr 24 er overdratt fra Dag Otto Olufsen til Kari Mette Brennesvik (04.09.2023)

Oredalsveien 130 A (Gnr 202, bnr 15, fnr 30) er solgt for kr 5.900.000 fra Ivar Lier til Eirik Viken Lier (04.09.2023)

Andel av Spinnerikroken 9 (Gnr 303, bnr 1332, seksjon 15) er overdratt fra Oddvar Martinsen til Jorun Martinsen (05.09.2023)

Andel av Djupekloveien 67 (Gnr 62, bnr 268) er overdratt for kr 280.000 fra Gunnar Steinsholt til Berit Kringlebotn (05.09.2023)

Andel av Linneaveien 6 (Gnr 726, bnr 33) er overdratt fra Nora Ulriksen Roos og Olivia Ulriksen Roos til Yngve Boga Ellingsen (05.09.2023)

Linneaveien 6 (Gnr 726, bnr 33) er overdratt fra Marita Ulriksen Ellingsen til Nora Ulriksen Roos, Olivia Ulriksen Roos og Yngve Boga Ellingsen (05.09.2023)

Skåra vest 4 (Gnr 40, bnr 4) er solgt for kr 2.600.000 fra Kirsti Westgaard Danclar til Jonathan Meggert og Therese Tvete (05.09.2023)

Bjerkelundsveien 61 B (Gnr 50, bnr 197, seksjon 1) er solgt for kr 5.350.000 fra Elin Solsand og Tommy Solsand til Alf Hugo Østvik Martinsen og Mona Berg (05.09.2023)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 65 er solgt for kr 2.600.000 fra Julie Kristine Gumø til Emma Huuse Borgås (05.09.2023)

Ridehusg 2 Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 1.500.000 fra Roger Andersen til Hanne-Live Andersen (05.09.2023)

Torvgaten 68 (Gnr 302, bnr 73, seksjon 1) er solgt for kr 7.800.000 fra Reidun Mona B Pedersen til Jørgen Olsen Bogen (05.09.2023)

Runeveien 8 (Gnr 601, bnr 84) er solgt for kr 5.500.000 fra Bjørn Bernhard Størsrud til Martin Skorbakk (05.09.2023)

Pettersand 93 B (Gnr 213, bnr 3, fnr 158) er solgt for kr 3.200.000 fra Marit Hansen til Anna Simeonova Popova (05.09.2023)

Toldbodgaten 36 A (Gnr 302, bnr 38, seksjon 6) er overdratt fra Anne-Lise Gjone til Ola Engh Gjone (05.09.2023)

Hestehagen 22 (Gnr 214, bnr 49, seksjon 22) er solgt for kr 2.150.000 fra Ida Beate Mostad til Dennis André Olsen (05.09.2023)

Spinnerikroken 9 (Gnr 303, bnr 1332, seksjon 15) er solgt for kr 4.310.000 fra Jorun Martinsen til Rita Trondsen Walter (05.09.2023)

Skogbrynet 7 (Gnr 238, bnr 40) er solgt for kr 7.750.000 fra Christoffer Solvang og Linn Mari Solvang til Amalie Iselin Agerup og Kristian Bjørge (05.09.2023)

P.A.Gloslis vei 21 (Gnr 610, bnr 69, fnr 370) er solgt for kr 3.200.000 fra Eva Brit Dahl, Marcus Dahl og Tom Arild Dahl til Siw Kristin Lyséll (05.09.2023)

Emil Mørchs vei 13 (Gnr 609, bnr 1, fnr 29) er solgt for kr 6.350.000 fra Egil Hauge til Frank Stensland og Marion Hauge Stensland (05.09.2023)

Liaveien 80 (Gnr 210, bnr 317) er overdratt fra Liv Skeie Stafylarakis til Napoleon Stafylarakis (05.09.2023)

Regimentveien 26 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 17) er solgt for kr 2.548.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Joachim Gjerløw (06.09.2023)

Solveig Sisseners vei 6 (Gnr 66, bnr 748) er overdratt fra Sissel Karina Solgaard til Espen Solgaard og Rune Monsen (06.09.2023)

Haugåsen Borettslag andelsnr 39 er overdratt fra Egil Osvald Rodin Knutsen til Geir Egil Knutsen, Heidi Andersson, Heine Knutsen, Linda Jeanette Lie, Mette Knutsen, Tone Iren Nikolaisen og Veronica Knutsen Roos (06.09.2023)

Haugåsen Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.300.000 fra Geir Egil Knutsen, Heidi Andersson, Heine Knutsen, Linda Jeanette Lie, Mette Knutsen, Tone Iren Nikolaisen og Veronica Knutsen Roos til Maria Christin Halvorsen (06.09.2023)

Solveig Sisseners vei 6 (Gnr 66, bnr 748) er solgt for kr 2.700.000 fra Espen Solgaard og Rune Monsen til Bente Welin (06.09.2023)

Måkekollen 204 (Gnr 425, bnr 176, seksjon 91) er solgt for kr 4.750.000 fra Mona Andreassen Sørby til Øystein Brede Bergersen og Tove Laila Bergersen (06.09.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 180 er solgt for kr 2.800.000 fra Bjørn Marius Andreassen og Gina Marie A Furuli til Daniel S N Nielsen og Henriette Nordberg (06.09.2023)

Kråkerøyveien 170 A (Gnr 426, bnr 39) er solgt for kr 5.350.000 fra Anita Vister Bekkevold og Kjell Roar Bekkevold til Johanna O Herjolfsdottir og Mortan Nonsgjogv Joensen (06.09.2023)

Bjørneby Borettslag andelsnr 42 er solgt for kr 1.257.490 fra Jan Ottar Kjeldsen, Marit Fjelle Kjeldsen, Rebecca Helene Kjeldsen og Tine Emilie Kjeldsen til Tom Berg (06.09.2023)

Andel av Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 112 er overdratt for kr 1.331.772 fra Sasan Aliyali til Susan Chavedeh (06.09.2023)

Sandvikaveien 25 (Gnr 425, bnr 189) er solgt for kr 8.000.000 fra Bjørn Erland Olsen til Claus Petter Moe og Tone Merete Skillebæk Moe (06.09.2023)

Buskogen 4 (Gnr 439, bnr 471) er solgt for kr 4.800.000 fra Emmy Anette Simonsen til Emilie Helén Graarud og Kristoffer Lindgren (06.09.2023)

Østhellinga 1 (Gnr 620, bnr 48) er solgt for kr 278.875 fra Knut Espen Knutsen Hystad til Torp Borettslag (06.09.2023)

Lisleby allé 40 A (Gnr 203, bnr 9, fnr 15, seksjon 1) er solgt for kr 3.250.000 fra Anna Aune Grosås og Tor Edvard Skaugen til Julie Aaberge Utne (06.09.2023)

Andel av Almveien 20 (Gnr 640, bnr 27) er overdratt for kr 1.979.725 fra Siw Helén Askelien til Thor Arne Johansen (06.09.2023)

Lislebyveien 91 (Gnr 208, bnr 24) er solgt for kr 2.750.000 fra Østfold Eiendom As til Julia Svendsen og Mahdi Hosseini (06.09.2023)

Hurrødåsen 2 Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.185.171 fra Ole-Stian Andersen til Maria Song Mørck (06.09.2023)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 8) er solgt for kr 6.667.798 fra Fagerliveien Utvikling As til June Bente Vestberg og Terje Vestberg (07.09.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Nordsted 44 (Gnr 42, bnr 7, fnr 289) er solgt for kr 11.300.000 fra Jørn Gulbrandsen og Lena Gulbrandsen til Liv Zimmermann (03.09.2023)

Andel av Liveien 78 (Gnr 41, bnr 1, fnr 28) er overdratt fra Andrew Clive Sheriff til Hege C B Sheriff (04.09.2023)

Stormmusbrinken 60 (Gnr 49, bnr 412) er solgt for kr 14.100.000 fra Birger S Storberg-Olsen til Lars Even Frydenlund og Marianne Frydenlund (04.09.2023)

Buvikveien 57 (Gnr 29, bnr 123) er solgt for kr 2.775.000 fra Rohit Saggi og Victoria Saggi til Elisabet Sperling Andara og Roger Thorvaldsen (04.09.2023)

Andel av Singleø 190 (Gnr 26, bnr 23) er overdratt fra Kristin Josefin K Wist til Gisle Tangenes (06.09.2023)

Prestegårdsskogen 126 (Gnr 3, bnr 200) er solgt for kr 2.835.000 fra Heidi Nesttun Sunde og Lars Andreas Sunde til Marita Skattenborg og Peter-Bjørge Skattenborg (07.09.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Missingfjellet 14 D (Gnr 84, bnr 229, seksjon 3) er solgt for kr 3.275.000 fra Hege Alsvik Finstad og Vegard Granlund til Melanie Harstad Winther (04.09.2023)