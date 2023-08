Eiendomsoverdragelser: Her er siste ukas boligsalg

Omsetninger i Fredrikstad kommune:

Soliveien 110 (Gnr 718, bnr 26) er solgt for kr 4.300.000 fra Astrid Helen Larsen til Kameran Nasan og Susann Nasan (14.08.2023)

Stenebråten 34 F (Gnr 114, bnr 67) er solgt for kr 4.150.000 fra Jørgen Olsen Bogen og Lene Bogen til Karianne Nygaard og William Olov M Andersson (14.08.2023)

Jaktveien 17 (Gnr 439, bnr 112, fnr 220) er solgt for kr 7.100.000 fra Emmy Johanne L Eilertsen og Kristoffer Gundersen til Anja Karlsvik Rekaa og Atle Rekaa (14.08.2023)

Agentgaten 3 (Gnr 300, bnr 1612, seksjon 16) er solgt for kr 5.400.000 fra Christoffer H Jonassen og Lene Marie K Bjerkeli til Per Eivind K Pettersen (14.08.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 54) er solgt for kr 3.100.000 fra Bjørn Eirik Johnsen til Jens-Kristian Jørgensen (14.08.2023)

Idavollen 4 (Gnr 660, bnr 64) er solgt for kr 4.300.000 fra Even Trenum til Stian Husvik Eriksen og Tuva Husvik Eriksen (14.08.2023)

Bakkegata 6 (Gnr 300, bnr 106) er solgt for kr 3.650.000 fra Niels Remi Holme til Jørgen Pollen Syversen (14.08.2023)

Åletunet 1 (Gnr 50, bnr 346, seksjon 4) er solgt for kr 4.050.000 fra Bjørg Enghaugen til Einar Lunde og Gry Lisbeth Bendiksen (14.08.2023)

Svenskeberget 34 (Gnr 439, bnr 555) er solgt for kr 4.750.000 fra Kristine G Alexandersen og Odd Andrè G Alexandersen til Charlotte Moe Hansen og Markus Wenzell (15.08.2023)

Strandbuen 3 A (Gnr 432, bnr 189, seksjon 14) er solgt for kr 3.350.000 fra Kristin Dattner til Johannes Arnold Taranger (15.08.2023)

Narntegata 27 (Gnr 303, bnr 835, seksjon 1) er solgt for kr 5.350.000 fra Ann C Svindland Jørgensen til Caroline Marry Pettersen og Erland Pettersen (15.08.2023). Salget omfatter også andel av Gnr 303, bnr 1616

[ Terje Formoe: – Kaptein Sabeltann frarøvet meg litt av livet ]

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.300.000 fra Aleksander M Solbrekke til Haukar Hoshiar Sadik (15.08.2023)

Gnr 55, bnr 41 er solgt for kr 1.800.000 fra Ronny Larsen til Rune K Børre Johannessen (15.08.2023)

Søgårdskogen 5 (Gnr 124, bnr 58) er solgt for kr 4.500.000 fra Linn Aimé Andersen til Fredrik Aker Eriksen og Ida Elisabeth Sandberg (15.08.2023)

Øyenkilveien 96 F (Gnr 62, bnr 20, fnr 121, seksjon 6) er solgt for kr 6.500.000 fra Geir Solberg og Nina C Harvik Solberg til Ingunn Sidsel Rostad og Knut Ivar Strande (15.08.2023)

Kongsten Borettsalg andelsnr 15 er solgt for kr 1.800.000 fra Dag Yngvar Brodahl til John-Vegard Andersen (15.08.2023)

St.Croix gate 11 (Gnr 300, bnr 1131, seksjon 2) er solgt for kr 1.875.000 fra Marion Dagfinrud til Christine Karlsen og Mette Thallinger (15.08.2023)

Mineberget Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.750.000 fra Kari Mette Brennesvik til Ilirida Berisha (15.08.2023)

Midtåsen 22 (Gnr 45, bnr 109) er solgt for kr 6.050.000 fra Anita Grip og Tom Ragnar Pettersen Grip til Kjetil Kristiansen (16.08.2023)

Utsikten 3 Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 1.950.000 fra Ole Andreas Skaara til Terje Rasmussen (16.08.2023)

Borettslaget Elvebredden I andelsnr 23 er solgt for kr 2.400.000 fra Eva Vigdis Hansen til Marianne Strømnes (16.08.2023)

Andel av Akvamarinveien 6 (Gnr 601, bnr 552) er overdratt for kr 4.415.000 fra Sigurbjörg Palsdottir til Alexander C Holmboe (16.08.2023)

Andel av Brekkefaret 14 A (Gnr 46, bnr 7) er overdratt fra Øyvind Bærug Tangen til Madelen Løkkeberg Tangen (16.08.2023)

Severin Hurrøds vei 4 (Gnr 47, bnr 16) er overdratt fra Ragnar Nilsen til Berit Nilsen (16.08.2023)

[ Forhåndsstemme? Få oversikt over hvor og når ]

Midtåsen 6 (Gnr 45, bnr 1, fnr 107) er solgt for kr 5.550.000 fra Emilie A Sagplass, Leon Arntzen Sagplass, Ulrich Moe og Veronica Cecilia Lotz til Kari-Anne Fosby (16.08.2023)

Pilveien 10 (Gnr 439, bnr 542) er solgt for kr 7.250.000 fra Per Eivind K Pettersen til Helene Bøe Tømmerbakke og Rene Andreas Boogaard (16.08.2023)

Borggata 24 (Gnr 300, bnr 203) er solgt for kr 3.600.000 fra Lidvar Magnus Bjørklund til Bekrije Ibrahimi og Flamur Ibrahimi (16.08.2023)

Høiendal 2 Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.250.000 fra Pål Edgar Johannessen til Michael Eidesgaard og Victoria Amundsen (16.08.2023)

Løkkebergtunet 18 (Gnr 303, bnr 1825, seksjon 16) er solgt for kr 4.800.000 fra Wenche Nilsen til Malin E Angeland Johnsen og Tina Helene Bunæs (16.08.2023)

Gnr 208, bnr 1, fnr 396 er solgt for kr 5.730.000 fra Sara Katrin Eriksson til Jon-Michael Josefsen og Linn Solli (16.08.2023). Salget omfatter også Bjørndalsveien 13 (Gnr 208, bnr 1487)

Gudeberg Borettslag andelsnr 64 er solgt for kr 2.400.000 fra Daisy-Jane L Bareh Healey og Joachim Rønning Hansen til Andreas Dahlin Jensen (16.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 34 er solgt for kr 1.501.570 fra Heidi B Nordby Henriksen, Hermod Nordby Hansen og Kjersti Nordby til Ingrid Jenny Bergersen (16.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 34 er overdratt fra Eva Nordby Hansen til Heidi B Nordby Henriksen, Hermod Nordby Hansen og Kjersti Nordby (16.08.2023)

Tyrihjellveien 25 (Gnr 601, bnr 349) er solgt for kr 4.800.000 fra Haakon Morten Sæter til Bengt Petter Johansen og Hilde Sandmæl (16.08.2023)

Kaholmen 111 (Gnr 429, bnr 5, fnr 137) er solgt for kr 6.000.000 fra Halvard Hofstad til Kjetil Aamot og Lise Karine Lundgård (16.08.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 2.800.000 fra Fred Sagar og Marit Helen Sagar til Thomas Bjerke Børvind (17.08.2023)

Dr.Lorentzens vei 9 A (Gnr 610, bnr 720) er solgt for kr 3.875.000 fra Camilla Frydenlund og Yngve Marijus Palm til Eva Larsen (17.08.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 46 er solgt for kr 2.265.000 fra Kari Helgerud til Joakim Johansen Skjelbred (17.08.2023)

Gnr 62, bnr 667 er solgt for kr 2.450.000 fra Linda Jeanette Lie og Oddvar Andre Lie til Anne-Line S Larsen og Even Dahl Larsen (17.08.2023)

[ Ble trygg da hun fant ut at hun er transkvinne: – Nå føler jeg meg perfekt ]

Omsetninger i Hvaler kommune:

Pulservikgata 127 (Gnr 25, bnr 196) er overdratt fra Solveig Aurstad til Ståle Aleksander Aurstad og Thorolf Peder Aurstad (14.08.2023)

Kvislervarden 11 (Gnr 43, bnr 221) er solgt for kr 3.850.000 fra Jorunn Randgaard og Kjell Øivind Randgaard til Annette Olsen og Fredrik André Elverhøi (15.08.2023)

Andel av Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er solgt for kr 3.750.000 fra Torkild Seidel til Nora Seidel (16.08.2023)

Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er overdratt fra Jan Erling Seidel til Nora Seidel og Torkild Seidel (16.08.2023)

Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er overdratt fra Inger Seidel til Jan Erling Seidel (16.08.2023)

Under Kollen 1 C (Gnr 3, bnr 249, seksjon 2) er solgt for kr 4.800.000 fra Installatøren Eiendom As til Ørnulf Martin Tvedt (16.08.2023)

Omsetninger i Råde kommune:

Skråtorp Borettslag A/l andelsnr 32 er solgt for kr 3.175.000 fra Halvard Smith og Mari Herwander Pedersen til Ingrid Normann Karlsen og Ole Eskelund (15.08.2023)

Torkildstad 22 (Gnr 33, bnr 19) er solgt for kr 5.500.000 fra Inge Dahl til Ola Johan Sjøbakken (15.08.2023)

Skråtorp Borettslag A/l andelsnr 26 er solgt for kr 3.100.000 fra Elisabeth Wiersholm til Wilsa Alcala Johansen (16.08.2023)

Halvorsrødfeltet 6 (Gnr 54, bnr 42) er overdratt fra Arne Gunnar Wenberg til Pål Gunnar Wenberg (16.08.2023)

[ Her er Høyres liste: Dette skal de gjøre de første 100 dagene ved makta i Fredrikstad ]