Eiendomsoverdragelser: Her er siste ukas boligsalg

Omsetninger i Fredrikstad kommune:

Labråten 30 (Gnr 210, bnr 374, fnr 831) er solgt for kr 3.725.000 fra Liana V Basharadze til Abdul Majid Akbani og Rashida Akbani (07.08.2023)

Andel av Riisløkka 42 (Gnr 210, bnr 1116) er overdratt fra Rino Hansen til Barbro Cathrine Røed (07.08.2023)

Cicignongata 27 (Gnr 300, bnr 305, seksjon 41) er solgt for kr 2.950.000 fra Karoline Solbakken til Emma Cecilie Bakker og William Lorentzen Piro (07.08.2023)

Andel av Ekebergveien 52 (Gnr 601, bnr 576, seksjon 1) er overdratt for kr 2.612.500 fra Marte Sjøblom til Erik Hals (07.08.2023)

Årumveien 8 (Gnr 643, bnr 20) er solgt for kr 6.200.000 fra Astrid Andersen til Geir Jostein Ræstad (07.08.2023). Salget omfatter også Gnr 643, bnr 55

Andel av Gnr 66, bnr 744 er overdratt fra Jørgen Arnesen til Ida-Emilie Forsberg Olsen (07.08.2023)

Vestre Nesskogen 22 (Gnr 727, bnr 404) er solgt for kr 5.950.000 fra Ida Therese Kristiansen og Per Inge Jeppesen til Fanny Lørdahl og Per-Øivind Stang (07.08.2023)

Sikaveien 21 (Gnr 690, bnr 4, fnr 51) er overdratt fra Tore Sagplass til Arnulf Ystgaard Sagplass, Linda Cecilie M Sagplass, Marlene Mjøen Sagplass og Torgrim Ystgaard Sagplass (07.08.2023)

Skåra vest 23 (Gnr 42, bnr 39) er overdratt fra Åge Elias Kollen til Anne L Kollen Solbrekke og Helge Marensius Solbrekke (07.08.2023)

St.Croix gate 19 (Gnr 300, bnr 1142) er solgt for kr 10.400.000 fra Eirik Viken Lier og Hanne Merethe Lier Viken til Vigdis Vindenes (07.08.2023)

Johs Øbys vei 9 B (Gnr 601, bnr 94) er solgt for kr 3.650.000 fra Kåre Hognestad, Liv Hognestad Syslak, Terje Bruserud og Tor Hognestad til May Aune og Sandra Fagerland (07.08.2023)

Johs Øbys vei 9 B (Gnr 601, bnr 94) er overdratt fra Erik Gilje til Kåre Hognestad, Liv Hognestad Syslak, Terje Bruserud og Tor Hognestad (07.08.2023)

Østre Frydenbergvei 17 (Gnr 210, bnr 38, fnr 438) er overdratt fra Om Parkash Sharma til Santosh Sharma (07.08.2023)

Storgata 1 (Gnr 300, bnr 1174, seksjon 17) er solgt for kr 2.500.000 fra Robin Lauritz Hamre til Andreas Berg Tangen (07.08.2023)

Travløkka 20 (Gnr 210, bnr 653) er solgt for kr 3.700.000 fra Kamilla E Røed Érsek og Kristina Maria Røed Ersek til Herman Verbeek Jensen (07.08.2023)

Travløkka 20 (Gnr 210, bnr 653) er overdratt fra Laszlo Érsek til Kamilla E Røed Érsek og Kristina Maria Røed Ersek (07.08.2023)

Manstad allé 15 (Gnr 120, bnr 5) er overdratt for kr 2.400.000 fra Lill Marit Grande til Jeanette Bøhler Johansen og Jon Remi Grande (07.08.2023)

Manstad allé 15 (Gnr 120, bnr 5) er overdratt fra Magnhild Karlsson til Lill Marit Grande (07.08.2023)

Martin Lillebys vei 44 (Gnr 602, bnr 102, seksjon 9) er solgt for kr 5.650.000 fra Magnus Mostad Nilsen og Veslemøy A Mostad Nilsen til Merete Olsen (07.08.2023)

W. Blakstads gate 30 (Gnr 303, bnr 1171) er solgt for kr 4.000.000 fra Elisabeth Gudim til Ezgi Nur Öndas og Marius Gudim Lilleeidet (08.08.2023)

Husebyveien 51 B (Gnr 32, bnr 22) er solgt for kr 3.600.000 fra Erik Støkken Aker og Kaja Støkken Aker til Henrik Heieren Løkke og Trine Lise Blomquist (08.08.2023)

Gressvik torg 7 (Gnr 49, bnr 128, seksjon 7) er solgt for kr 3.100.000 fra Trond Olsen til Heidi Pettersen og Petter Kise (08.08.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 3.637.500 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Elin Solsand og Tommy Solsand (08.08.2023)

Lervikveien 27 E (Gnr 115, bnr 80, seksjon 5) er solgt for kr 3.000.000 fra Karianne Nygaard til Andreas Lund Martinsen (08.08.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 120 er solgt for kr 2.820.000 fra Charlotte Hedberg, Clas Thomas Tangen og Mikael Tangen til Aleksander M Solbrekke (08.08.2023)

Tordenskiolds gate 6 (Gnr 300, bnr 1306, seksjon 30) er solgt for kr 2.210.000 fra Daniel Jozef Zaborowski og Patrycja Prajwowska til Antonio Andresen (08.08.2023)

Snørn 28 (Gnr 621, bnr 80) er solgt for kr 3.000.000 fra Thor Bjarne Reinert Olsen til Sarivan Homar Darwesh (08.08.2023)

Snørn 28 (Gnr 621, bnr 80) er overdratt fra Karin Synnøve Olsen til Thor Bjarne Reinert Olsen (08.08.2023)

Martin Lillebys vei 30 (Gnr 602, bnr 102, seksjon 3) er solgt for kr 5.400.000 fra Jon-Henrik Fredh og Synnøve Emilie Becker til Fredrik Reiten og Liv Marit Harstad Mjelve (08.08.2023)

Holmegata 12 (Gnr 300, bnr 647) er solgt for kr 2.820.000 fra Erling Strand til Olafsen Invest As (08.08.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 13) er solgt for kr 2.650.000 fra Nummer 20 As til Paula Eriksen Hegg (08.08.2023)

Nøklestadveien 17 (Gnr 204, bnr 138, seksjon 11) er solgt for kr 4.900.000 fra Aina Britt S Enersen og Per Edevard Enersen til Andrea F Strand (08.08.2023)

Konvallveien 16 A (Gnr 614, bnr 110) er solgt for kr 400.000 fra Magne Jenssen til Radin Eiendom As (08.08.2023). Salget omfatter også Gnr 614, bnr 111

Mads W.Stangs gate 3 B (Gnr 300, bnr 744, seksjon 3) er solgt for kr 2.375.000 fra Turid Olsen til Mina M Apalvik Gombos og Sondre Apalvik Gombos (08.08.2023)

Ovalen 20 (Gnr 610, bnr 619) er solgt for kr 3.700.000 fra Turid Alice Andresen til Glenn Marcussen Thoresen og Isabella Nadia Aasen (08.08.2023)

Liaveien 33 (Gnr 210, bnr 1, fnr 386, seksjon 1) er solgt for kr 5.500.000 fra Byggmester Svensen As til Aslaug Marie H Lindstad og Per Arne Lindstad (08.08.2023)

Lislebyveien 191 (Gnr 206, bnr 59, seksjon 6) er solgt for kr 2.275.000 fra Cemani As til Niclas Andersson (08.08.2023)

Gamle Glombovei 8 B (Gnr 424, bnr 194) er solgt for kr 2.200.000 fra Jan Gunnar Kristiansen og Marit Helen Kristiansen til Yvonne Flage (08.08.2023)

Sollysveien 2 F (Gnr 728, bnr 66, seksjon 3) er solgt for kr 3.590.000 fra Bygg Å Bo As til Laura Zelviene (09.08.2023)

Aslaugsvei 2 (Gnr 610, bnr 7, fnr 312, seksjon 1) er solgt for kr 2.375.000 fra Elyas Zafari og Raihana Karimi til Fitore Victoria Seferaj (09.08.2023)

Moltebergveien 28 (Gnr 640, bnr 12) er solgt for kr 4.150.000 fra Elisabeth Anna O Storvoll og Jim Andreas J Storvoll til Benjamin Lindquist og Veronica Wick Lindquist (09.08.2023)

Kalleraveien 40 (Gnr 438, bnr 118) er solgt for kr 4.725.000 fra Karin Moen Lauritzen og Roar Lauritzen til Lars Christer H Anderson og Sanne Andrea A-J Anstem (09.08.2023)

Andel av Skjellumåsen 31 (Gnr 66, bnr 701) er overdratt fra Marthe K Hafsahl Karset til Rudi Andre Søråsen (09.08.2023)

Kalleraveien 40 (Gnr 438, bnr 118) er overdratt fra Anne Lise Sæther til Karin Moen Lauritzen og Roar Lauritzen (09.08.2023)

Hasselveien 3 (Gnr 727, bnr 246) er overdratt fra Paul Hansen til Grete-Turid Brinck Hansen (09.08.2023)

Johnseveien 4 D (Gnr 112, bnr 639, seksjon 4) er overdratt fra Leif Eriksen til Ruth Eriksen (09.08.2023)

Bellevue 18 (Gnr 300, bnr 115) er solgt for kr 20.000.000 fra Anne Mette Eng Henriksen og Runar Wilhelm Henriksen til Eivind Wolff og Elisabeth Paulsen (09.08.2023)

Omsetninger i Hvaler kommune:

Ingen

Omsetninger i Råde kommune:

Andel av Saltnes haveby 10 (Gnr 93, bnr 476, seksjon 5) er overdratt fra Elsa Karin Theodorsen til Knut Theodorsen (07.08.2023)

Andel av Nordre Eikelund 4 (Gnr 20, bnr 13) er overdratt fra Wenche Aamold til Arne Gudbrand Arnesen (08.08.2023)

Mosseveien 55 (Gnr 48, bnr 4) er solgt for kr 5.450.000 fra Wenche Dahl Halvorsen til Henning Hansen og Veronika Hansen (09.08.2023)

