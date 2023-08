Eiendomsoverdragelser: Her er siste ukas boligsalg

Omsetninger i Fredrikstad kommune:

Garnveien 8 (Gnr 670, bnr 3, fnr 21) er solgt for kr 3.500.000 fra Lillian Hammari Opgård til Gregor Lopez Brandon Mc og Gregor Maren Mc (31.07.2023)

Langøyveien 38 (Gnr 425, bnr 281) er solgt for kr 3.750.000 fra Malene Thuve til Philip Fernandes Olavesen og Tina Helene Thorvaldsen (31.07.2023)

Sollysveien 2 E (Gnr 728, bnr 66, seksjon 2) er solgt for kr 3.490.000 fra Bygg Å Bo As til Anders Høistad og Synøve M E Thorstensen (31.07.2023)

Andel av Gnr 210, bnr 332 er overdratt fra Hareid Oddgeir til Borghild Hæreid (31.07.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Knipleveien 8 C (Gnr 210, bnr 361)

Snørn 17 (Gnr 621, bnr 4, fnr 4) er solgt for kr 3.200.000 fra Wenche Lisbeth Johansen til Mohammed Aman Ibrahim og Tayiba Jamal Kedir (31.07.2023)

Liljeveien 13 (Gnr 737, bnr 120) er overdratt fra Karsten Olai Gudevold til Sonja Gudevold (31.07.2023)

Bråtenveien 8 (Gnr 718, bnr 21) er solgt for kr 5.350.000 fra Dag Øvergaard og Linda Jeanette Øvergaard til Espen Flakstad og Line Delebekk (01.08.2023)

Storveien 3 E (Gnr 45, bnr 9, seksjon 2) er solgt for kr 3.250.000 fra Ingrid Ek til Berit Synnøve Skauen (01.08.2023)

Krydderveien 61 (Gnr 53, bnr 370) er solgt for kr 6.310.000 fra Per Øyvind Iversen til Christina Maria Holm og Øystein Holm (01.08.2023)

Andel av Røslyngveien 5 C (Gnr 737, bnr 163, seksjon 3) er overdratt fra Sveinung Takle til Anne Brit Takle (01.08.2023)

Slevikstranda 29 (Gnr 64, bnr 497) er solgt for kr 4.500.000 fra Erik Jan Larsen til Bjørg Enghaugen (01.08.2023)

Soliveien 190 (Gnr 717, bnr 16) er solgt for kr 4.000.000 fra Jeanette Sinding og Kristian S Hellesvik til Silje Helene Johansen og Sondre Haugholt Breian (01.08.2023)

Farmanns gate 16 (Gnr 300, bnr 1498, seksjon 2) er solgt for kr 3.200.000 fra Christian Saarheim og Fredrik Gaute Clausen til Olivia Elise I Österberg (01.08.2023)

Jernbanegata 8 (Gnr 300, bnr 705, seksjon 11) er solgt for kr 4.400.000 fra Espen Kildal Bragstad til Kristina R Berntsen (01.08.2023)

Joruns vei 19 (Gnr 210, bnr 28, fnr 1007) er overdratt fra Erik Leister til Sissel Marie Leister (01.08.2023)

Pettersand 49 (Gnr 210, bnr 788) er overdratt for kr 2.600.000 fra Bjørn Erland Olsen til Siw J Thulin Willadsen (01.08.2023)

Martin Lillebys vei 9 (Gnr 602, bnr 100, seksjon 3) er solgt for kr 7.000.000 fra Camilla Carlsen og Terje Ramstad Johansen til Thor Anders Fjellheim og Wenche Nilsen (01.08.2023)

Kloppafjellet 24 (Gnr 679, bnr 61) er solgt for kr 2.925.000 fra Kjell Roger Arnesen til Andreas Olsen (01.08.2023)

Andel av Frydenberg Borettslag andelsnr 17 er overdratt fra Svein Johannes Femtehjell til Anne Elisabeth Femtehjell (01.08.2023)

Bryggeriveien 72 (Gnr 208, bnr 1106) er solgt for kr 3.900.000 fra Marianne Arvesen til John Christopher Corrigan (01.08.2023)

Bydalen allé 30 (Gnr 208, bnr 1394) er solgt for kr 5.250.000 fra Jon Alfred Jacobsen til Ragnhild Dalen Haraldsen og Sindre Haraldsen (01.08.2023)

Haldenveien 154 (Gnr 657, bnr 38) er solgt for kr 2.550.000 fra Elveli As til Andre West og Stine Marie West (01.08.2023)

Bakkegata 2 A (Gnr 300, bnr 102) er solgt for kr 3.200.000 fra Stine Sørbøe Solbakken til Marius Larsen Aandstad (01.08.2023)

Lisleby allé 38 A (Gnr 203, bnr 352, seksjon 1) er solgt for kr 3.810.000 fra Hanna Boge Benth til Inger Johanne Lysthaug og Peder August Mogensen (01.08.2023)

Skippergaten 4 (Gnr 303, bnr 1026) er solgt for kr 7.150.000 fra Ulla Stanghov til Kristin Johansen og Viggo Roy Andersen (01.08.2023)

Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 19 er overdratt fra Inger Davidsen til Bjørn-Ivar Davidsen, Camilla M Davidsen og Charlotte M Davidsen (02.08.2023)

Lislebyveien 226 (Gnr 202, bnr 11, fnr 21) er solgt for kr 4.000.000 fra Victoria Karoline Thom til Inas Khorshid Semin (02.08.2023)

Narntegata 1 (Gnr 303, bnr 807) er solgt for kr 5.200.000 fra Annette Refaela Keiser og Steffan Rene Sletten til Rikard G Karlsen og Sigrid Helena Sommernes (02.08.2023). Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1366

Capjonstien 104 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 55) er solgt for kr 6.500.000 fra Anne Ernst til Heidi Elisabeth Haanstad og Øivind Magnus Graarud (02.08.2023)

Halvorsrødveien 73 B (Gnr 64, bnr 449, seksjon 2) er solgt for kr 4.575.000 fra Annette H Mathisen og Morten Humlekjær Mathisen til Ann Kristin Mathisen og Ove Aarstein Mathisen (02.08.2023)

Andel av Koretveien 20 A (Gnr 121, bnr 172) er overdratt fra Tom Tygsett til Ann-Helen Herwig Tygsett, Beate Herwig Tygsett og Wenche E Ekholdt Tygsett (02.08.2023)

Andel av Koretveien 20 A (Gnr 121, bnr 172) er overdratt fra Ann-Helen Herwig Tygsett og Beate Herwig Tygsett til Wenche E Ekholdt Tygsett (02.08.2023)

Kongsten Borettsalg andelsnr 21 er solgt for kr 2.000.000 fra Ada Birgitte Falstad til Elisabeth C Rummelhoff (02.08.2023)

Skolebakken 2 (Gnr 112, bnr 122) er solgt for kr 7.300.000 fra Gunnar Møller Syversen og Kristin Syversen til Charlotte Høyum og Jørn Espen Nilsen (02.08.2023)

Skåra vest 26 (Gnr 42, bnr 55) er solgt for kr 3.255.000 fra Anne Ulrika Eriksson og Rune Berg til Anne Marte Van Der Lende og Oliver Selvær (02.08.2023)

St Hansfjellet Borettslag andelsnr 95 er solgt for kr 3.150.000 fra Markus U Engebretsen til Steinar Knut Jensen (02.08.2023)

Bergliveien 1 (Gnr 737, bnr 167, fnr 74) er solgt for kr 3.650.000 fra Tom Bjørns Johansen til Axel Jenvild Dahlberg og Stine Elise H Nilsen (02.08.2023)

Bekkevoldveien 13 B (Gnr 303, bnr 1862, seksjon 2) er solgt for kr 4.250.000 fra Linn T Szwarc Thorvaldsen til Mona Kristin Egeberg og Petter Johannessen (02.08.2023)

Torpåsen terrasse 10 (Gnr 614, bnr 55) er solgt for kr 3.900.000 fra Christina Lebæk Hansen og Lasse Ellefsen til Jon Harald Søby og Kididaa Shamba Søby (02.08.2023)

Storgata 1 (Gnr 300, bnr 1174, seksjon 14) er solgt for kr 2.850.000 fra Odd Ragnar Sollien Sørbø til Haaken Hauge Lien (02.08.2023)

Toppen Borettslag A/l andelsnr 14 er solgt for kr 2.230.000 fra John Henrik Johansen til Øyvind Brusevold-Johansen (02.08.2023)

Andel av Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 19 er overdratt for kr 710.000 fra Camilla M Davidsen og Charlotte M Davidsen til Bjørn-Ivar Davidsen (02.08.2023)

Buskogen 49 A (Gnr 426, bnr 152) er solgt for kr 7.000.000 fra Dick Erland Ekeroth og Torunn Sikkeland til Per Daniel Hansen og Thea Krøtøy Kvittem (02.08.2023)

Pinnerødveien 1 (Gnr 204, bnr 59) er solgt for kr 1.500.000 fra Pinnerødveien 1 As til Nebras Hello (03.08.2023)

Omsetninger i Hvaler kommune:

Nordsted 28 (Gnr 42, bnr 7, fnr 197) er solgt for kr 7.800.000 fra Bjørg Irene Strømmen til Bente Korsnes og Sven Erik Korsnes (02.08.2023)

Omsetninger i Råde kommune:

Spetalenveien 23 (Gnr 92, bnr 458) er solgt for kr 5.050.000 fra Gunn-Lisbeth Caspersen til Martin Strømsæther og Martine Sofie Skovly (01.08.2023)

Kongeveien 16 (Gnr 65, bnr 48) er solgt for kr 4.200.000 fra Monica Grette og Per Erik Grette til Urd Børresdatter Moe (01.08.2023)

Ørneveien 75 (Gnr 53, bnr 360) er solgt for kr 5.100.000 fra Henrik Ørmen og Sara Emilie Ørmen til Halvard Smith og Mari Herwander Pedersen (01.08.2023)

