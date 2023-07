Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Humlevika 3 (Gnr 678, bnr 18) er overdratt fra Svein Erik Søland til Carl Petter Søland (06.07.2023). Overdragelsen omfatter også Humlevika 2 (Gnr 678, bnr 22). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 678, bnr 40

Saltnesstranda 49 (Gnr 124, bnr 1, fnr 11) er overdratt fra Jorunn Skovholt til Elisabeth Skovholt og Inger-Marie Skovholt (06.07.2023)

Prost Nossens vei 27 (Gnr 201, bnr 98, fnr 63) er overdratt fra Karsten Lars Søland til Gudrun Jenny Søland (06.07.2023)

Hjørnerødgata 10 (Gnr 300, bnr 626) er solgt for kr 3.000.000 fra Blerim Osmani og Shqipe Vitija til Ahmed Tawfeq Atiah og Ghada Deeb Atiah (06.07.2023)

Nordåsen 6 (Gnr 424, bnr 160) er solgt for kr 3.300.000 fra Fay Hege K Tangeraas og Mattis-Andreas Tangeraas til Christer Pedersen og Eva Beate Marie Carlsen (06.07.2023). Salget omfatter også Gnr 424, bnr 338

Fjellveien 41 C (Gnr 424, bnr 1, fnr 144, seksjon 2) er solgt for kr 8.200.000 fra Bjørn Andre Tveter til Liina Strand Abrahamsen og Vidar Strand Abrahamsen (06.07.2023)

Ilebakken 12 A (Gnr 424, bnr 186, seksjon 1) er overdratt fra Ing-Eli Solberg Iversen til Eirik Solberg Johansen, Stian Solberg og Tine Solberg Johansen (06.07.2023)

Åsebråten Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 1.400.000 fra Jorund Graver til Erik Mohn (06.07.2023)

Gudeberg Borettslag andelsnr 67 er solgt for kr 2.650.000 fra Dula Julia Holm til Enver Topallaj og Sevdije Topallaj (06.07.2023)

Saltnesstranda 49 (Gnr 124, bnr 1, fnr 11) er solgt for kr 3.400.000 fra Elisabeth Skovholt og Inger-Marie Skovholt til Marte Ellinor Vatle og Paul Forberg Thingstad (06.07.2023)

Bjørneby Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 1.246.746 fra Inge Ekvik og Steinar Hegart Ekvik til Per Halvor Luthen (06.07.2023)

Ilebakken 12 A (Gnr 424, bnr 186, seksjon 1) er solgt for kr 3.550.000 fra Eirik Solberg Johansen, Stian Solberg og Tine Solberg Johansen til Josefine Møller og Mikkel Torgauten Johansen (06.07.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 147 er overdratt fra Aud Unni Hunn til Celine Greaker Hunn, Felix Greaker Hunn og Hege Hunn Johansen (06.07.2023)

Møklegårdslia 3 (Gnr 62, bnr 143) er solgt for kr 4.500.000 fra Håvar Nordskog og Silje Madelen Bekkevold til Morten Gulliksen og Tove Lisbeth Siljuberg (06.07.2023)

Gnr 440, bnr 131 er solgt for kr 6.200.000 fra Rita Helene Abrahamsen og Tor Sigve Abrahamsen til Mina M Apalvik Gombos og Sondre Apalvik Gombos (07.07.2023). Salget omfatter også Filerveien 9 (Gnr 440, bnr 360)

Øvre Tomtegate 8 (Gnr 303, bnr 1801, seksjon 31) er solgt for kr 3.800.000 fra Bjørg Irene Strømnes til Ellis Sverre Jensen (07.07.2023)

Brostrøms vei 12 (Gnr 614, bnr 1, fnr 164) er overdratt fra Eva Karin Sand til Anne Kristine Sand, Espen Olaf Sand, Kari Elisabeth S Sand, Maria Elisabeth Th Sand og Ole-Johan K J Aune Sand (07.07.2023)

Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 14) er solgt for kr 3.250.000 fra Åse Synnøve Gaustad til Steffen Seppola Sletten (07.07.2023)

Gluppeveien 18 (Gnr 210, bnr 285) er overdratt for kr 5.200.000 fra Berit Evelyn Christensen til Ardiana Dzafic Gashi og Emir Dzafic (07.07.2023)

Brostrøms vei 5 A (Gnr 614, bnr 133) er solgt for kr 3.500.000 fra Unni Hansen til Tove Rasmussen (07.07.2023)

Brostrøms vei 12 (Gnr 614, bnr 1, fnr 164) er solgt for kr 2.990.000 fra Anne Kristine Sand, Espen Olaf Sand, Kari Elisabeth S Sand, Maria Elisabeth Th Sand og Ole-Johan K J Aune Sand til Abeer Mohammed Ghabash og Hamza Alshammari (07.07.2023)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 96 er solgt for kr 3.000.000 fra Ingrid Ekeli Boge til Ane Strand Dahl (07.07.2023)

Saxegårdsveien 16 A (Gnr 734, bnr 49) er solgt for kr 3.200.000 fra Terje Wilhelm Hansen til Henrik Christensen og Julie Hegge Gustavsen (07.07.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 121 er solgt for kr 2.490.000 fra Ann Kristin A Jenderå, Bjørn Lasse Andersen og Heidi Andersen til Hege Irene Martinsen (07.07.2023)

Erik Madsens vei 46 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 31) er solgt for kr 4.700.000 fra Helge Sverre Jordheim, Knut Jørgen Jordheim og Odd Gunnar Jordheim til Reidun Johansen og Tom Bjørns Johansen (07.07.2023). Salget omfatter også andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37)

Erik Madsens vei 46 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 31) er overdratt fra Else Marie Jordheim til Helge Sverre Jordheim, Knut Jørgen Jordheim og Odd Gunnar Jordheim (07.07.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37)

Stensvikveien 47 (Gnr 59, bnr 172) er solgt for kr 7.000.000 fra Alis Fredriksen og Jens Patrick Evensen til Linn C Sandbæk-Skjørten og Roger Sandbæk-Skjørten (07.07.2023)

Nedre Sletta Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 2.400.000 fra Gro Eva Norli til Malena Asheim Birkeland (07.07.2023)

Muslingsveien 26 (Gnr 432, bnr 178) er solgt for kr 8.675.000 fra Bjørnar Strandvik og Mette Christine Strandvik til Gunnar Fossen Larsen og Lena Merete Danielsen (07.07.2023)

Natalia Bings vei 3 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 48) er solgt for kr 6.300.000 fra Jorunn Vist og Jostein Vist til Gunnar Møller Syversen og Kristin Syversen (07.07.2023)

Andel av Haugefjellveien 50 B (Gnr 49, bnr 233, seksjon 2) er overdratt fra Odd Emil Simonsen til Hilda L S Simonsen (07.07.2023)

Torsnesveien 223 C (Gnr 683, bnr 127, seksjon 3) er solgt for kr 3.700.000 fra Torsnes Eiendomsselskap As til Erik Havna Ødegård (10.07.2023)

Gnr 109, bnr 24 er solgt for kr 300.000 fra Kari Amalie Grundvig til Per Edvard Grundvig (10.07.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 10) er solgt for kr 2.500.000 fra Nummer 20 As til Kristin Maria Stensrud (10.07.2023)

Viggo Hansteensgate Borettslag andelsnr 10 er overdratt fra Ketil Ronald Jakobsen til Elna Jakobsen (10.07.2023)

Østgård 1 Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.550.000 fra Kim Fredrik Alme til Inga Sophie Danielsen og Morten Hoel Mikkelsen (10.07.2023)

Kniplebakken Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.350.000 fra Steven Knutsson til Anne Caroline Arnesen (10.07.2023)

Andel av Steinliveien 29 (Gnr 737, bnr 43, fnr 103) er overdratt fra Nelly Marie Dahlstrøm til Asle Håkon Johansen, Geir Johannessen, Henning G Johannessen, Jan Arild Johannessen og Kent Ole Johannessen (10.07.2023)

Rød Borettslag andelsnr 80 er solgt for kr 2.850.000 fra Andreas Joakim Ahrenstedt til Anne-Grete Solvang Nilsen (10.07.2023)

Bings gate 3 (Gnr 300, bnr 157, seksjon 1) er solgt for kr 4.000.000 fra Isak Kiptoo Spernes Sawe til Maiken Bømvik (10.07.2023)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 32 er solgt for kr 3.120.000 fra Didar Daud Sohad til Inger-Helen Gylseth (10.07.2023)

Blåveisveien 6 C (Gnr 646, bnr 10) er solgt for kr 4.085.000 fra Emilie Normann og Patrick Normann til Christine Caspersen og Nils Petter Grande Opstad (10.07.2023)

Andel av Steinliveien 29 (Gnr 737, bnr 43, fnr 103) er overdratt for kr 1.517.000 fra Geir Johannessen, Henning G Johannessen, Jan Arild Johannessen og Kent Ole Johannessen til Asle Håkon Johansen (10.07.2023)

Andel av Borettslaget Elvebredden I andelsnr 71 er overdratt fra Anne Sandholmen til Robert Sandholmen (10.07.2023)

Sølvstien 7 (Gnr 603, bnr 16, fnr 30, seksjon 3) er solgt for kr 2.500.000 fra Kenneth Wilberg til Linda B Riise-Johansen (10.07.2023)

Fjæreveien 6 (Gnr 432, bnr 167) er solgt for kr 8.100.000 fra Marie Kronby og Patrick Lund til Henry Martinsen og Marie Heger (10.07.2023)

Andel av Østgårdhaven 28 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 11) er overdratt fra Jørgen Vilhelm Sunde til Liselotte Sunde (10.07.2023)

Blåklokkeveien 9 (Gnr 727, bnr 259, fnr 67) er solgt for kr 3.450.000 fra Turid Wenche Nilsen til Catharina Lutnæs og Ole Andreas V Finnseth (11.07.2023)

Andel av Krabberødveien 3 (Gnr 239, bnr 52) er overdratt for kr 1.550.000 fra Kim Gøran Larsen til Anna Beatriz E Landgren (11.07.2023)

Solengveien 20 (Gnr 735, bnr 68) er solgt for kr 4.200.000 fra Bente Dagestad til Kent Simon Stridsberg og Stine Marie Amundsen (11.07.2023)

Karivold Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 3.000.000 fra Jørgen Otterøen Vagle til Malene Nitter Raaum og Nora Fløtaker (11.07.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 79 er solgt for kr 2.300.000 fra Svein Andersen til Karolis Jarmstad og Nathalie Jarmstad (11.07.2023)

Holmegata 24 (Gnr 300, bnr 659) er solgt for kr 3.200.000 fra Greiner Isufi til Dafina Isufi og Gezim Isufi (11.07.2023)

Gamle Beddingvei 27 E (Gnr 423, bnr 138, seksjon 5) er overdratt fra Brit Tove Dahle til Bente Cecilie Antonsen (11.07.2023)

Hassingveien 30 (Gnr 208, bnr 1, fnr 838) er overdratt for kr 3.660.000 fra Hanne Bonnevie-Svendsen til Lars Christian Solberg (11.07.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 76 er solgt for kr 1.221.783 fra Felicia Chatrine Å Thyrum, Lars Thyrum og Steinar F Åstedt Thyrum til Kari Lisbet Antonsen (11.07.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 58) er solgt for kr 3.525.000 fra Basic Home As til Thomas A Haugholt (11.07.2023). Salget omfatter også andel av Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 66)

Helneveien 30 (Gnr 601, bnr 48, fnr 216) er solgt for kr 4.800.000 fra Alina Alexandra Andersen og Thomas Rene Andersen til De Sousa Pedro M Martins og Lopes T Ana M Ferreira (12.07.2023). Salget omfatter også Gnr 601, bnr 48, fnr 255

Andel av Marmorveien 12 (Gnr 204, bnr 333) er overdratt fra Gunhild H Stene-Johansen til Helge Stene-Johansen, Knut Stene-Johansen, Leif A Stene-Johansen og Tormod Stene-Johansen (12.07.2023)

Sportsveien 30 A (Gnr 208, bnr 1852) er solgt for kr 6.780.886 fra Byggkompaniet Østfold As til Elin Marianne Varmo og Jan Horgheim (12.07.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 2.450.000 fra Bjørg Jenderå til Frida Engegård (12.07.2023)

Regimentveien 28 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 16) er solgt for kr 3.798.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Charlotte Helene Jensen og Daniel Chr Arntzen (12.07.2023)

Mærrapannaveien 6 (Gnr 66, bnr 487) er overdratt fra Åge Larsen til Anne Marie Larsen (12.07.2023)

Andel av Fotenveien 91 (Gnr 60, bnr 54) er overdratt fra Anne Karine Crowo til Arnulf Crowo og Ingrid Crowo Nielsen (12.07.2023)

Kreklingveien 12 D (Gnr 726, bnr 90, seksjon 2) er solgt for kr 3.550.000 fra Femur Bygg As til Jon Sebastian Kaupang og Mathilde Frøid Strøm (12.07.2023)

Strykerveien 26 (Gnr 610, bnr 380) er overdratt fra Jørgensen Og Jørgensen & Co Ans til Strykerveien 26 As (12.07.2023)

Frydenberg Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.250.000 fra Gro Aurud Nordal til Keshu Tiwari (13.07.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Korshavnveien 78 (Gnr 25, bnr 163) er solgt for kr 5.200.000 fra Astrid Elisabeth Dolve, Ingebjørg Dolve, Øystein Dolve og Sjur Harald Dolve til Alice Christine Moræus og Volker Moræus Solyga (07.07.2023)

Korshavnveien 78 (Gnr 25, bnr 163) er overdratt fra Helga Kaspara Dolve til Astrid Elisabeth Dolve, Ingebjørg Dolve, Øystein Dolve og Sjur Harald Dolve (07.07.2023)

Singleø 28 (Gnr 26, bnr 17) er overdratt fra Gunnar Kverndal til Espen Reinholt Andreassen, Trine C Andreassen og Vidar Reinholt Andreassen (07.07.2023)

Nepegravningsvarden 43 (Gnr 42, bnr 25, fnr 259) er solgt for kr 5.100.000 fra Lasse Jan Knarbo til Anita Lund Grødtlien og Tom Arne Grødtlien (07.07.2023)

Bryggeberget 20 (Gnr 5, bnr 72) er overdratt fra Bjørn Rolf Schinnes til Jan Erik S Rausandaksel, Kim Rune Schinnes og Tom Egil Schinnes Bergli (07.07.2023)

Under Kollen 1 A (Gnr 3, bnr 249, seksjon 5) er solgt for kr 10.404.897 fra Installatøren Eiendom As til Under Kollen 1 As (07.07.2023)

Andel av Stormmusbrinken 60 (Gnr 49, bnr 412) er overdratt fra Mai-Liss Storberg-Olsen til Birger S Storberg-Olsen (10.07.2023)

Vadbenken 15 J (Gnr 3, bnr 70, seksjon 24) er solgt for kr 4.000.000 fra Ove Martin Grønbech til Inger Margrethe Bråthen (11.07.2023)

Prestegårdskogen Borettslag A/l andelsnr 1 er overdratt fra Helga Kaspara Dolve til Astrid Elisabeth Dolve, Ingebjørg Dolve, Øystein Dolve og Sjur Harald Dolve (12.07.2023)

Prestegårdskogen Borettslag A/l andelsnr 1 er solgt for kr 1.655.344 fra Astrid Elisabeth Dolve, Ingebjørg Dolve, Øystein Dolve og Sjur Harald Dolve til Anders Buer Dolve (12.07.2023)

Andel av Søndre Holtefeltet 14 (Gnr 6, bnr 1, fnr 32) er overdratt for kr 2.300.000 fra Vegar Sandås til Kristina Eid (12.07.2023)

Stormon 31 (Gnr 30, bnr 20, fnr 55) er overdratt fra Finn Erik Meling Nielsen til Liv Meling Nielsen (12.07.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Råde torg 13 (Gnr 60, bnr 4, seksjon 20) er overdratt fra Lisbeth Hauger til Per Magne Hauger (06.07.2023)

Grendehusveien 2 A (Gnr 93, bnr 287, seksjon 1) er solgt for kr 2.690.000 fra Lasse R Kristiansen Borge til Torbjørn Bjerketvedt (06.07.2023)

Skogveien 51 (Gnr 53, bnr 143) er overdratt fra Birger Syversen til Åse Syversen (07.07.2023)

Ryllikveien 24 (Gnr 84, bnr 252, seksjon 10) er solgt for kr 5.150.000 fra Husk Eiendom As til Maria Zagar Solgaard og Rene Andersen (08.07.2023)

Holmeskogen 21 (Gnr 92, bnr 235) er solgt for kr 5.200.000 fra Lillian Synnøve Rossing til Amie Ida Ørbeck Eliassen og Karsten Kreiling (10.07.2023)

Mosseveien 9 A (Gnr 53, bnr 36, seksjon 10) er solgt for kr 7.500.000 fra Tove Dahl Johansen til Paulsrud Roar Eiendom As (11.07.2023)