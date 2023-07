Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Borgeveien 109 A (Gnr 611, bnr 158, seksjon 1) er solgt for kr 4.200.000 fra Anneli Moe Conreen til Berit Skaanes (01.07.2023)

Gnr 73, bnr 8 er solgt for kr 4.350.000 fra Arne Sigurd Pettersen til Michael Bogstad og Mie-Madeleine Melbye (02.07.2023). Salget omfatter også Myrvollveien 12 (Gnr 74, bnr 7)

Løvliveien 1 B (Gnr 603, bnr 54, fnr 141) er solgt for kr 6.150.000 fra Arild Kulø Bringedal og Tone Merethe Bringedal til Henrik Nicolai Nilsen og Zhanna Tsishkova (02.07.2023)

Fagerliveien 33 (Gnr 208, bnr 1, fnr 1118) er solgt for kr 7.600.000 fra Sverre Evensen og Tonje Gjerde til Guri Vik og Tobias Johan Karlsen (02.07.2023)

Rytterveien 16 (Gnr 213, bnr 150) er solgt for kr 5.500.000 fra Merete Mork-G Rekdal og Sindre Magne Rekdal til Christopher David Cole og May Helen Kristoffersen (02.07.2023)

Hjortestien 18 (Gnr 213, bnr 387) er solgt for kr 4.420.000 fra Dragan Pupic til Ida Cecilie Øygard-Hansen og Kim C Øygard-Hansen (02.07.2023)

Theodor Josefsens vei 4 (Gnr 50, bnr 248) er solgt for kr 5.600.000 fra Herman Verbeek Jensen til Marit Gulliksen Smittil og Rune Smittil (02.07.2023)

Tyttebærsvingen 7 (Gnr 213, bnr 420) er solgt for kr 10.150.000 fra Hans Christian Holen og Mona Holen til Marita Bjørnstad og Robert Sundt (03.07.2023)

Solengveien 5 (Gnr 735, bnr 75) er solgt for kr 2.850.000 fra Kai Johnsen til Sander Emil Berntsen (03.07.2023). Salget omfatter også Gnr 735, bnr 172

Gnr 210, bnr 407 er solgt for kr 3.490.000 fra Katrine Nilsen Øiestad og Ole Stian Øiestad til Madelene Østbye og Silje Hellan (03.07.2023). Salget omfatter også Frydenbergstien 18 (Gnr 210, bnr 1611)

Kapellveien 2 (Gnr 208, bnr 207) er solgt for kr 2.450.000 fra Cato Østlie Pedersen til Birol Byulent Kaya og Oleksandra Gichkina (03.07.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 32 er solgt for kr 1.210.000 fra Nicolai Kristiansen til Sondre Johan Alfredsen (03.07.2023)

Sareptakroken 5 (Gnr 85, bnr 135) er solgt for kr 3.900.000 fra Carsten Mo, Jan C Mo Dege og Preben Haugmoen Mo til Andreas Hagen (03.07.2023)

Bellevuehagen Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.300.000 fra Maria Moe Almenningen til Erik Holm (03.07.2023)

Regimentveien 20 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 14) er solgt for kr 2.548.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Siri Johanne Lund (03.07.2023)

Regimentveien 30 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 9) er solgt for kr 3.598.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Henrik Tolfsen og Signe Marie Tolfsen (03.07.2023)

[ Ingrid og Isak har stranda som arbeidsplass i sommer ]

Enggata 98 (Gnr 303, bnr 205) er solgt for kr 4.300.000 fra Christopher Brian Peattie og Steffen Nordahl Jørgensen til Desirée E Myhrer Karlsen og Morten Karlsen (03.07.2023)

Andel av Opalveien 7 B (Gnr 601, bnr 145) er overdratt for kr 2.100.000 fra Alexander Solvang til André Solvang (03.07.2023)

Opalveien 7 B (Gnr 601, bnr 145) er overdratt fra May Iren Solvang til Alexander Solvang og André Solvang (03.07.2023)

Ilaveien 86 (Gnr 201, bnr 26) er solgt for kr 4.400.000 fra Terje Hansteen til Rishat Rahmatdjan (03.07.2023)

Gnr 10, bnr 8 er solgt for kr 150.000 fra Kåre Asbjørn Valle til Henrik Kongsberg (03.07.2023)

Gamle Beddingvei 17 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 19) er overdratt fra Steen Milbrat til Andreas Stein Milbrat (03.07.2023)

Andel av Storveien 14 (Gnr 45, bnr 150) er overdratt fra Morten Andre Jensen til Camilla Langen (03.07.2023)

Djupekloveien 36 (Gnr 62, bnr 345) er solgt for kr 3.750.000 fra Anita Melandsø og Atle Kjell Melandsø til Karin Christina Törnbom og Knut Weidel (03.07.2023)

Djupekloveien 36 (Gnr 62, bnr 345) er overdratt fra Kjell Melandsø til Anita Melandsø og Atle Kjell Melandsø (03.07.2023)

Andel av Stillausveien 26 (Gnr 66, bnr 285) er solgt for kr 800.000 fra Astrid Elisabeth Rud til Liv Marie Alexander (03.07.2023)

Skogfaret 25 (Gnr 45, bnr 285) er solgt for kr 3.300.000 fra Landmark Ingebjørg Fowels til Kim Andreas Jakobsen og Madelen Vinge (03.07.2023)

Andel av Kirkeveien 46 (Gnr 728, bnr 20) er solgt for kr 2.850.000 fra Kai Edvard Johnsen, Kari-Mette Hole Syversen og Mona-Kristin Lien til Siv Elisabeth Johnsen og Thor-Egil Johnsen (03.07.2023)

Kirkeveien 46 (Gnr 728, bnr 20) er overdratt fra Thor Johnsen til Kai Edvard Johnsen, Kari-Mette Hole Syversen, Mona-Kristin Lien og Thor-Egil Johnsen (03.07.2023)

Roald Amundsens vei 188 (Gnr 621, bnr 89) er solgt for kr 5.500.000 fra Nygaardsgata 34 As til Patmos As (03.07.2023)

Frydenberg Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 3.200.000 fra Imre Frank Banfi og Lindsey Margaret Jentoft til Gro Aurud Nordal og Kenneth Wilberg (03.07.2023)

Mossins gate 9 (Gnr 303, bnr 681) er solgt for kr 5.000.000 fra Ubon Eiendom As til Mossins Gate 9 As (03.07.2023)

[ Nå har Kartverket rettet opp 136 år gammel feil ]

Misjonsveien 1 (Gnr 208, bnr 789) er solgt for kr 3.400.000 fra Dafina Isufi og Gezim Isufi til Bekim Tepeku og Elvane Tepeku (03.07.2023)

Lislebystranda 15 (Gnr 206, bnr 270) er solgt for kr 3.150.000 fra Christine Lande og Jørn Marumsrud Lande til Jarle Andre Korneliussen (03.07.2023)

Vinjes vei 4 C (Gnr 208, bnr 1557, seksjon 5) er solgt for kr 4.275.000 fra Torunn Lyngaas til Michael Piil og Siri Zachariassen (03.07.2023)

Gamle Beddingvei 17 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 19) er solgt for kr 6.000.000 fra Andreas Stein Milbrat til Anne E B Andersen og Odd August Andersen (03.07.2023)

Andel av Gnr 66, bnr 309 er overdratt fra Astrid Elisabeth Rud til Liv Marie Alexander (03.07.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 310. Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 311. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 66, bnr 456

Gnr 112, bnr 567 er solgt for kr 30.000 fra Sigvart Gran Andersen til Knut Harald Brun og Maren Sofie Mangersnes (03.07.2023)

Kjølberggaten 5 (Gnr 610, bnr 411) er overdratt fra Gunnar Johannes Heie til Per Heie, Stine Heie Veiby og Turi-Britt Heie Küpers (03.07.2023)

Roald Amundsens vei 33 C (Gnr 609, bnr 95) er solgt for kr 2.400.000 fra Ida P Haugen Thommesen og Per Martin Grimstad til Marius Bjørck (03.07.2023)

Gnr 66, bnr 52 er solgt for kr 4.550.000 fra Ragnar Sten Pettersen til Carl F Lutken Shetelig og Gro Rødne (04.07.2023). Salget omfatter også Påleklova 16 (Gnr 76, bnr 35)

Haugeløkka 6 (Gnr 735, bnr 220) er solgt for kr 4.600.000 fra Sven Mats H Ingvarsson og Vibeke Bugge til Helene Mølster og Vegard Leirvik (04.07.2023)

Bruket Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.875.000 fra Lasse Johansen til Unni Irene Nakkim (04.07.2023)

Gnr 48, bnr 58 er solgt for kr 12.000.000 fra Bruket 2 Utvikling As til Sleipner Gressvik As (04.07.2023). Salget omfatter også Bruket 2 (Gnr 48, bnr 235)

Gretlandsveien 21 (Gnr 706, bnr 15) er solgt for kr 4.300.000 fra Marit Synøve Granlund og Per Granlund til Karen Granlund og Per-Øyvind Granlund (04.07.2023). Salget omfatter også Gnr 706, bnr 16

Fjellveien 53 A (Gnr 424, bnr 436, seksjon 2) er solgt for kr 3.850.000 fra Aina Elmer og Andreas Gran til Andreas Hagen og Kelsey Frances Hood (04.07.2023)

Frydenberg Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.500.000 fra Christer Pedersen til Per O Hellerud Erlandsen (04.07.2023)

Nabbetorpveien 24 (Gnr 303, bnr 714) er solgt for kr 4.950.000 fra Sherko Marouf Hasan og Trife Hussein Neriman til Eric Marcus Bäckström og Fride Knutzen Tangnæs (04.07.2023)

[ Fristes av friidrett i ferien: – Skal kanskje begynne i FIF ]

Omsetninger for Hvaler kommune:

Rødsfjellet 15 (Gnr 40, bnr 72) er solgt for kr 6.200.000 fra Nina Gabriele Spitz og Roar Thoresen til Erlend Sæbø og Ine Marie Lorentzen (02.07.2023)

Prestegårdsskogen 75 (Gnr 3, bnr 164, seksjon 2) er solgt for kr 3.650.000 fra Frank Vidar Johansen og Toril Johansen til Hanne Bonnevie-Svendsen (03.07.2023)

Prestegårdsskogen 26 (Gnr 3, bnr 73) er solgt for kr 4.150.000 fra Hege Elisabeth Caspersen til Siri Elisabeth Meyer (03.07.2023)

Økholmen 33 (Gnr 50, bnr 116, seksjon 30) er solgt for kr 5.300.000 fra Andreas Rønold og Siw-Beate Rønold til Tore Charles Stiles (04.07.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Saltnesbekken 12 B (Gnr 93, bnr 549, seksjon 2) er solgt for kr 3.850.000 fra Malin Andrea Grønli til Ragnhild Roxman og Roald Ueland (03.07.2023)

Slangsvoldveien 11 B (Gnr 84, bnr 259, seksjon 2) er solgt for kr 3.800.000 fra Amara Javaid og Hasnain Bin-Ghaffar Rana til Simen Nesbakken (04.07.2023)

Vanntårnet Borettslag Al andelsnr 8 er solgt for kr 1.900.000 fra Ola Lauritzen Wigum til Julie Lid (04.07.2023)

[ Strømstad-ferga har fått seilingsforbud ]