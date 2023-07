Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Oredalsveien 49 (Gnr 209, bnr 49) er solgt for kr 338.075 fra Fredrikstad Kommune til Helene Bøe Tømmerbakke og Rene Andreas Boogaard (23.06.2023)

Reinroseveien 3 B (Gnr 726, bnr 218, seksjon 9) er overdratt fra Doris Ingegerd Lie til Ann Elisabeth Lie, Eva Margaretha Hansen og Rita Christina Lie (23.06.2023)

Åsenveien 18 (Gnr 64, bnr 95) er solgt for kr 2.850.000 fra Bjørn Andreas Bull-Hansen og Hege Finsveen til Anne Stålegård (23.06.2023)

Reinroseveien 3 B (Gnr 726, bnr 218, seksjon 9) er solgt for kr 2.550.000 fra Ann Elisabeth Lie, Eva Margaretha Hansen og Rita Christina Lie til Tonje Marie Andersen (23.06.2023)

Feltspatveien 11 (Gnr 601, bnr 404, seksjon 21) er solgt for kr 4.550.000 fra Karl Eivind Drevsjø til Daniel Rene Nygaard og Mie Svendsen (23.06.2023)

Liaveien 30 (Gnr 210, bnr 294) er solgt for kr 5.690.000 fra Maiken Holm Stubberud til Nichlas E H Johansen og Yngvar Johansen (23.06.2023)

Rådyrveien 21 (Gnr 212, bnr 253) er solgt for kr 5.790.000 fra Ole Kristian Heier til Ingrid K Skramstad og Tobias Ek Iversen (23.06.2023)

Brekkekroken Borettslag Bl Ba andelsnr 5 er solgt for kr 3.035.000 fra Marius Næss Slydal til Anders Engen (23.06.2023)

Wilbergjordet 5 L (Gnr 208, bnr 1639, seksjon 12) er solgt for kr 3.800.000 fra Tommy Hansen, Torunn Anita Sporsheim og Turid Irene Kongrød til Anne Lise R Møller-Olsen (23.06.2023)

Granitten Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 1.685.884 fra Inger Anette Staxrud til Obos Bbl (23.06.2023)

Agentgaten 3 (Gnr 300, bnr 1612, seksjon 15) er solgt for kr 5.000.000 fra Erik Ravneberg og Ingvild Tenggren til Didar Daud Sohad (25.06.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 1.775.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Tomine K Bjørnstad (26.06.2023)

Almveien 21 (Gnr 640, bnr 50) er solgt for kr 4.300.000 fra Abdi Awal Tahir til Seid Abdulkadir Mohammed (26.06.2023)

Buskogen 107 (Gnr 426, bnr 106) er solgt for kr 9.500.000 fra Espen Munch til Christian Norberg-Schulz og Nini Aaby Norberg-Schulz (26.06.2023)

Djupekloveien 149 (Gnr 62, bnr 361) er solgt for kr 4.200.000 fra Egil Berg Olsen til Gry Håvi og John Willy Haukeland (26.06.2023). Salget omfatter også Gnr 62, bnr 508

Andel av Oksvikveien 10 A (Gnr 53, bnr 348) er overdratt fra Randi Helene Martinsen til Hans Jørgen Martinsen (26.06.2023)

Vikaneveien 85 (Gnr 59, bnr 105) er overdratt fra Villy Ansgar Gellein til Hilde Skallebakke Gellein (26.06.2023)

Manstadåsen 22 (Gnr 111, bnr 51) er solgt for kr 3.250.000 fra Kristoffer O Grøndahl og Martine Kristiansen til Julie Stafne Gustad og Knut Simen Johannessen (26.06.2023)

Golfsvingen 29 (Gnr 100, bnr 49) er solgt for kr 4.290.000 fra Vital Prosjekt As til Jan-Fredrik Meinich Hvam og Tone Malm Meinich Hvam (26.06.2023)

Haugeveien 31 (Gnr 50, bnr 4) er overdratt fra Øivind Larsen til Anne S Frøyshov Larsen (26.06.2023)

Erik Madsens vei 36 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 8) er solgt for kr 3.325.000 fra Heidi Helen Johannessen til Ann-Kristin Borgaas (26.06.2023). Salget omfatter også andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37)

Syenittveien 19 (Gnr 204, bnr 185, fnr 181) er solgt for kr 7.400.000 fra Hilde Jonassen Kolden og Joachim Kolden til Christine Strømme Assnes (26.06.2023)

Andel av Hankø 163 (Gnr 105, bnr 184) er solgt for kr 3.500.000 fra Kari Kristine Holm til Anders Krohg og Tone Schjelderup-Krohg (26.06.2023)

Andel av Hankø 163 (Gnr 105, bnr 184) er overdratt fra Kari Kristine Holm til Hans Jürgen Hilmar Kiehl (26.06.2023)

Andel av Sportsveien 24 (Gnr 208, bnr 1457) er overdratt fra Thorvald F Munch-Møller til Hege Glad (26.06.2023)

Mosseveien 67 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 84) er solgt for kr 3.535.000 fra Athanassios Lazarides til Robert N Kristiansen (26.06.2023)

Vikingveien 11 (Gnr 660, bnr 16) er solgt for kr 5.325.000 fra Andreas F Christiansen og Sunniva Christiansen til Eirik Johan W Solbakk og Hannah Winther Solbakk (26.06.2023)

Nedre Sletta Borettslag andelsnr 43 er solgt for kr 2.450.000 fra Richard Andre Andersen til Sverre Daniel Hansen (26.06.2023)

Kråkerøyveien 34 (Gnr 440, bnr 82, seksjon 1) er solgt for kr 2.000.000 fra Camilla Johansen til Ola Sebastian Sola (26.06.2023)

Løkkeg 4 Borettsalg andelsnr 1 er solgt for kr 2.300.000 fra Maren Zeiner til Aleksander E Vegstein (26.06.2023)

Andel av Skippergaten 13 (Gnr 303, bnr 1034) er overdratt fra Tulla Elieson til Terje Resell (26.06.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Vågan kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Lillesand kommune

Andel av Veumveien 74 (Gnr 210, bnr 251) er overdratt for kr 1.925.000 fra Mona Berg til Anita Hunnestad og Odd Egil Hunnestad (27.06.2023)

Veumveien 74 (Gnr 210, bnr 251) er overdratt fra May Rigmor Johansen til Anita Hunnestad og Mona Berg (27.06.2023)

Wilbergjordet 13 B (Gnr 208, bnr 1594, seksjon 26) er solgt for kr 3.200.000 fra Bodil Helen Pettersen, Hilde Jahren-Pedersen, Kristine Pettersen, Martin Pettersen, Stian Pettersen og Tormod Pettersen til Ingvill Merethe Martinsen (27.06.2023)

Wilbergjordet 13 B (Gnr 208, bnr 1594, seksjon 26) er overdratt fra Else Marie Pettersen til Bodil Helen Pettersen, Hilde Jahren-Pedersen, Kristine Pettersen, Martin Pettersen, Stian Pettersen og Tormod Pettersen (27.06.2023)

Andel av Alshusbuen 7 (Gnr 437, bnr 97) er overdratt fra Laila Irene Høili til Viggo René Høili (27.06.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 437, bnr 115. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 437, bnr 117

Vikaneveien 484 (Gnr 91, bnr 22) er solgt for kr 1.990.000 fra Reidun Gangsrød Lund til André Finnøy Brunvoll og Ingrid Buset (27.06.2023)

Bastevikfjellet 7 (Gnr 59, bnr 74) er overdratt fra Else-Brit Stensrud Enger til Olaf Stensrud Enger (27.06.2023)

Vikaneveien 94 (Gnr 58, bnr 24) er solgt for kr 3.750.000 fra Heidi Hurrød Olafsen til Amalie Dahlberg Jonathans og Karl-Trygve Skog Branting (27.06.2023)

Andel av Storveien 3 E (Gnr 45, bnr 9, seksjon 6) er overdratt fra Harald Villy Fossen til Olga Karin Fossen (27.06.2023)

Bastevikfjellet 7 (Gnr 59, bnr 74) er overdratt fra Bjarne Ole Enger til Else-Brit Stensrud Enger (27.06.2023)

Andel av Veumveien 41 S (Gnr 209, bnr 434, seksjon 19) er overdratt fra Bjørn Arve Groth Davidsen til Bjørg Davidsen (27.06.2023)

Regimentveien 38 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 11) er solgt for kr 2.528.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Haven Finans As (28.06.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 79 er overdratt fra Åse Emilie Arnesen til Petter Arnesen (28.06.2023)

Ryenveien 3 (Gnr 208, bnr 951) er solgt for kr 2.830.000 fra Anne Marie Mathisen, Atle Kristiansen, Birgit Kristiansen Sundan, Bjørn Kristiansen, Eva-Lisbeth Pederstad, Grete Helene Kristensen, Halfdan Sten Kristiansen, Hilde Sofie Lydersen, Kari Irene Diederich, Lars Wilhelm Kristiansen, Marit Kristiansen og Torunn Elisabeth Monsen til Egy Eiendom As (28.06.2023)

Ryenveien 3 (Gnr 208, bnr 951) er overdratt fra Aud Dahle til Anne Marie Mathisen, Atle Kristiansen, Birgit Kristiansen Sundan, Bjørn Kristiansen, Eva-Lisbeth Pederstad, Grete Helene Kristensen, Halfdan Sten Kristiansen, Hilde Sofie Lydersen, Kari Irene Diederich, Lars Wilhelm Kristiansen, Marit Kristiansen og Torunn Elisabeth Monsen (28.06.2023)

Andel av Gnr 44, bnr 24 er overdratt fra Marit Kolberg Bendiksen til Kari Ellen Kolberg (28.06.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 44, bnr 25

Kronprinsensg 4 Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 4.600.000 fra Jonas Røvang Karlsen til Thor Arne Jensen og Tone Jensen (28.06.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 141 er solgt for kr 2.420.000 fra Line Synnøve Blomkvist til Erlend Pagander Tysnes (28.06.2023)

Ilaveien 43 (Gnr 208, bnr 771) er solgt for kr 5.000.000 fra Andreas Saltvik Gustavsen og Irmelin P Gustavsen til Erland Gyllenste Banggren og Katja Skauen Jørgensen (28.06.2023)

Kronprinsens gate 2 A (Gnr 300, bnr 1510, seksjon 56) er solgt for kr 3.570.000 fra Anne Louise Eng Hansen til Ulv Ulv As (29.06.2023)

C.J.Kiønigs vei 3 (Gnr 208, bnr 1801, seksjon 36) er solgt for kr 7.900.000 fra Tormod Møller til Bitten Torbjørg Martinsen og Terje Martinsen (29.06.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Gnr 42, bnr 158 er overdratt fra Harry Torp til Brita Torp Berge og Steinar Torp (23.06.2023)

Andel av Botnekilveien 120 (Gnr 19, bnr 39) er overdratt fra Kirsten Karolius til Jørgen Bull (23.06.2023)

Seiløveien 31 (Gnr 49, bnr 279) er solgt for kr 17.550.000 fra Ole-Morten Settevik og Unndis Jenssen Settevik til Line Margrethe Aarnes og Trond Reidar Gulichsen (26.06.2023)

Storengveien 8 (Gnr 42, bnr 216) er solgt for kr 4.950.000 fra Reidar Eilert Andersen til Hvaler Kommune (27.06.2023)

Bølingshavnfjellet 21 (Gnr 22, bnr 33) er overdratt fra Lise Staubo til Thomas Ramm (28.06.2023)

Stormmusberget 11 (Gnr 49, bnr 265) er solgt for kr 6.100.000 fra Rune Frøshaug til Halvor Vatnar (29.06.2023)

Spjærekilen 8 (Gnr 43, bnr 61) er solgt for kr 3.000.000 fra Sidsel Thoresen, Synøve Solhaug, Therese Solhaug og Trond Fredrik Solhaug til Margareth Sveinsson og Roar Jansen (29.06.2023)

