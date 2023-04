Leilighet på Bryggerifjellet solgt for 6.600.000

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Fjelstad Borettslag andelsnr 18 er overdratt fra Kjell Ragnar Halvorsen til Thea Josefine Halvorsen (03.04.2023)

Karivold Borettslag andelsnr 26 er solgt for kr 2.450.000 fra Karoline Johannessen til Mai-Liss Vangol (03.04.2023)

Gnr 440, bnr 240 er overdratt fra Paul Opsahl til Ruth Eline Opsahl (03.04.2023). Overdragelsen omfatter også P.O.Pedersen vei 11 (Gnr 440, bnr 242)

Holteåsen 12 F (Gnr 426, bnr 131, seksjon 10) er solgt for kr 3.550.000 fra Hadie Emad Segerblad til Madeleine Flodin og Thomas Sundli Aasvangen (03.04.2023)

Rødsmyraskogen 29 (Gnr 424, bnr 467, seksjon 3) er solgt for kr 6.450.000 fra Berit Sivle Tveite og Nils Henrik Fuglestad til Salas Carla Estela Garcia og Truls Henrik M Aspestrand (03.04.2023)

Gnr 440, bnr 240 er overdratt fra Ruth Eline Opsahl til Svein Opsahl (03.04.2023). Overdragelsen omfatter også P.O.Pedersen vei 11 (Gnr 440, bnr 242)

Årumveien 2 (Gnr 643, bnr 53) er solgt for kr 3.850.000 fra Grålum Invest As til Ipoa Eiendom As (03.04.2023)

Orions vei 10 (Gnr 727, bnr 162) er solgt for kr 4.400.000 fra Kevin Nico Hay Vieira til Aram Khurshid Othman og Nour Aljomaa (03.04.2023)

Østgård 1 Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 2.630.000 fra Elma Mustajbegovic til Cathrine Waglen og Milot Mehmeti (03.04.2023)

Bureveien 29 A (Gnr 48, bnr 328, seksjon 4) er solgt for kr 4.800.000 fra Finn Erling Bastviken til Jens Hassel Eie og Victoria Bergskaug Olsson (03.04.2023)

Nesskogen Borettslag 2 andelsnr 14 er solgt for kr 2.540.000 fra Malin M Jaana C Petersson og Raymond Hovland til Marius Bøe Uteng (03.04.2023)

Veumveien 123 C (Gnr 211, bnr 21, seksjon 5) er solgt for kr 2.500.000 fra Kim Andreas Bergan til Jostein Sørensen (03.04.2023)

Kreklingveien 5 (Gnr 726, bnr 113) er solgt for kr 3.800.000 fra Inger Lise Jansen til Bjørge Ingvald Andersen og Therese Iversen (03.04.2023)

Vikaneveien 448 (Gnr 85, bnr 127) er overdratt fra Per Robert Arntzen til Bjørg E A Lunde og Tore Johan Arntzen (03.04.2023)

Andel av P.L.Kolstads vei 24 (Gnr 615, bnr 1, fnr 122) er overdratt for kr 750.000 fra Tommy Roger Juliussen til Rino Arild Juliussen (03.04.2023)

P.L.Kolstads vei 24 (Gnr 615, bnr 1, fnr 122) er overdratt fra Olaug Linea Juliussen til Rino Arild Juliussen og Tommy Roger Juliussen (03.04.2023)

Rådalslia 24 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 12) er solgt for kr 5.350.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Andreas Gruvstad Larsen og Thea Skyvulstad (03.04.2023)

Andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37) er overdratt fra Bjørg Helene Johannessen til Heidi Helen Johannessen (03.04.2023)

Andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37) er overdratt fra Tor Johannessen til Bjørg Helene Johannessen (03.04.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 42 er solgt for kr 2.650.000 fra Zahida Dinarevic til Jeanette S Hellesvik (03.04.2023)

Roald Amundsens vei 120 A (Gnr 611, bnr 16, seksjon 3) er solgt for kr 3.600.000 fra Beathe Hauge til Daniel Shahenza Kidiavai og Gina Kidiavai (03.04.2023)

Natalia Bings vei 3 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 43) er solgt for kr 5.300.000 fra Bente P Hagen Sommerin og Svend Hermod Sommerin til Bjørn Vidar Hansen og Elena Hansen (03.04.2023)

Solvikveien 17 A (Gnr 51, bnr 298, seksjon 1) er solgt for kr 3.650.000 fra Bjørklund Bygg & Eiendom As til Marie Dalan (03.04.2023)

Bjølstad Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 4.150.000 fra Salas Carla Estela Garcia og Truls Henrik M Aspestrand til Rolf Arne Hesleskaug og Sarah H Klenell-Hatschek (03.04.2023)

Mørck Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 3.125.000 fra Karoline Solgård Dehlin og Ole-Christian S Dehlin til Joachim Hansen og Sandra Magnussen (03.04.2023)

Andel av Slevik platå 115 (Gnr 65, bnr 45) er overdratt for kr 2.380.000 fra Ann-Karin Dahl Solberg til Jørn Henning Solberg (04.04.2023)

Andel av Johnseveien 41 (Gnr 112, bnr 607) er overdratt fra Odd Thorleif Hansen til Bjørg Hestø Hansen (04.04.2023)

Reinroseveien 2 B (Gnr 726, bnr 223, seksjon 9) er solgt for kr 2.700.000 fra Bjørn Roar Nikolaisen, Jan Paul Karlsen, Jan-Eirik Nikolaisen, Kriss-Yvonne Nikolaisen, Marrlen Nilsen og Torgeir Nikolaisen til Malin T Harstad Furuli (04.04.2023)

Almgrensvei 5 B (Gnr 50, bnr 62, fnr 90, seksjon 2) er overdratt fra Sverre Johansen til Bente Kjartansson, Joakim Johansen og Simon Johansen (04.04.2023)

Andel av Åledalsveien 26 (Gnr 50, bnr 137, fnr 146) er overdratt for kr 760.000 fra Marianne Evensen til Anders Kjeserud Iversen (04.04.2023)

Andel av Strandbuen 21 B (Gnr 432, bnr 189, seksjon 36) er overdratt fra Lillian Torhild Holmeset til Markus Holmeset (04.04.2023)

Reinroseveien 2 B (Gnr 726, bnr 223, seksjon 9) er overdratt fra Bjørg Amalie Nikolaisen til Bjørn Roar Nikolaisen, Jan Paul Karlsen, Jan-Eirik Nikolaisen, Kriss-Yvonne Nikolaisen, Marrlen Nilsen og Torgeir Nikolaisen (04.04.2023)

Paul Holmsens vei 50 (Gnr 210, bnr 410, fnr 402, seksjon 2) er solgt for kr 2.590.000 fra Realmatch As til Inger Bugge (04.04.2023)

Solengveien 2 (Gnr 736, bnr 75) er solgt for kr 3.075.000 fra Eivind Harry Mathisen, Ellen Ruth Grundvig og Torhild Ragni Larsen til Asia Al-Birwari og Hazem Ali Rasol (04.04.2023)

Solengveien 2 (Gnr 736, bnr 75) er overdratt fra Harry Mathisen til Eivind Harry Mathisen, Ellen Ruth Grundvig og Torhild Ragni Larsen (04.04.2023)

Husløsveien 36 (Gnr 119, bnr 178) er solgt for kr 4.650.000 fra Jon Eivind Olsen til Andre Næss Johannessen og Marie Stillausen (04.04.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 59 er solgt for kr 2.500.000 fra Ingelin Dahl og Truls Espen Dahl til Maria Alexandra Evensen (04.04.2023)

Andel av Lervikveien 138 (Gnr 119, bnr 157) er overdratt fra Anne-Lise Rygvold til Trine Waage Rygvold (04.04.2023)

Skiveien 25 (Gnr 440, bnr 376) er solgt for kr 5.050.000 fra Anders Vegsgård og Moen Lisa A Kristiansen til Knut M Vea Grønneberg og Terese Fosby (04.04.2023)

Bergfruelia 16 (Gnr 733, bnr 68, seksjon 8) er solgt for kr 3.300.000 fra Henriette Kyrkjebø og Lars Andre Torply til Ann Kristin A Göthberg og Per Tomas Göthberg (04.04.2023

Kronprinsensg 4 Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.500.000 fra Janne Gudevold til Benjamin Johannessen (04.04.2023)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 79 er solgt for kr 2.800.000 fra Cassandra Badski Bruun til Daniel Johansen Skjelbred (04.04.2023)

Øvre Tomtegate 22 (Gnr 303, bnr 1801, seksjon 24) er solgt for kr 4.350.000 fra Beate Kristin Fischer og Karl Fredrik Fischer til Vigdis Romsdal Skarning (04.04.2023)

Sørgarden 19 B (Gnr 124, bnr 54) er overdratt fra Jon Edgar Gundersen til Ida Gundersen (04.04.2023)

Almgrensvei 5 B (Gnr 50, bnr 62, fnr 90, seksjon 2) er solgt for kr 3.100.000 fra Bente Kjartansson, Joakim Johansen og Simon Johansen til Isabella U Svanemyr og Tobias Faye Knudsen (04.04.2023)

Vaterland 28 (Gnr 303, bnr 1145) er overdratt fra Gro Christianslund til Christianslund Holding As (11.04.2023)

Moserabben 5 (Gnr 726, bnr 264) er solgt for kr 4.250.000 fra Else-Marte Kjøsnes Stabæk og Lars Kjøsnes Stabæk til Henriette Kyrkjebø og Lars Andre Torply (11.04.2023)

Rådalslia 20 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 10) er solgt for kr 5.350.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Øistein Kristiansen og Therese Thunem (11.04.2023)

Rådalslia 18 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 9) er solgt for kr 5.350.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Live Rørvik og Sindre Storvik Luther (11.04.2023)

Rådalslia 26 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 13) er solgt for kr 5.175.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Malin M Jaana C Petersson og Raymond Hovland (11.04.2023)

Rådalslia 22 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 11) er solgt for kr 5.475.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Camilla Dahle Johansen og Mikael Johansen Grimstad (11.04.2023)

Rådalslia 16 (Gnr 726, bnr 269, seksjon 8) er solgt for kr 5.200.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Elma Mustajbegovic og Oliver Dennis Irvam Lock (11.04.2023)

Lundheim allé 2 (Gnr 303, bnr 1685, seksjon 22) er solgt for kr 3.390.000 fra Jon P Gonzalez Lindberg og Lars Morten Lindberg til Øistein Krafft (11.04.2023)

Lundheim allé 2 (Gnr 303, bnr 1685, seksjon 22) er overdratt fra Gunnar Lindberg til Jon P Gonzalez Lindberg og Lars Morten Lindberg (11.04.2023)

St Hansfjellet Borettslag andelsnr 68 er solgt for kr 2.450.000 fra Erik André Eklund, Linn Christin Eklund og Øivind Bringsrud til Jonas Førsund Bremtun (11.04.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.800.000 fra Britt Hjalmarsen Monstad og Jan Tore Monstad til Øyvind Eriksrud (11.04.2023)

Fredenlund 7 (Gnr 207, bnr 35, seksjon 2) er solgt for kr 2.550.000 fra Madeleine Hasle Nilsen til Gulnigar Dilshat og Miradil Mamat (11.04.2023)

Fru Ingers gate 22 (Gnr 303, bnr 236) er overdratt fra Thor Arne Nilsen til Eva Marie Nilsen (11.04.2023)

Østgård Borettslag 7 andelsnr 5 er solgt for kr 2.300.000 fra Aram Jalal Mohammed og Nehayat Omar Ahmad Wasta til Daut Topalli og Lavdie Mirena (11.04.2023)

Fagerliveien 24 (Gnr 208, bnr 1314) er overdratt fra Lillian Helen Thorvaldsen til Unni Thorvaldsen (11.04.2023)

Rødåsen 57 (Gnr 52, bnr 110, fnr 113) er solgt for kr 3.400.000 fra Oline Mjelde Andersen til Isolde Louise G Syversen og Sondre Jensen Toen (11.04.2023)

Sollysveien 10 B (Gnr 728, bnr 218, seksjon 2) er solgt for kr 4.100.000 fra Jørn Andre Johansen til Ana Maria Dokka og Jørgen Andersen (11.04.2023)

Erik Madsens vei 56 (Gnr 210, bnr 1590, seksjon 25) er solgt for kr 5.000.000 fra Marit Elisabeth Gautun til Terje Johannessen (11.04.2023). Salget omfatter også andel av Gamle Stadion 39 (Gnr 210, bnr 1590, seksjon 40)

Natalia Bings vei 5 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 38) er solgt for kr 6.600.000 fra Jan Petter Andersen til Morten Gunnar Holter og Tove Oddny Kavli Holter (11.04.2023)

Halvorsrødveien 55 A (Gnr 64, bnr 318) er overdratt fra Jorunn Andreassen til John Petter Andreassen og Wenche Johansen (11.04.2023)

Åsen Borettslag andelsnr 73 er solgt for kr 2.620.000 fra Thomas Johansen til Helle Lindalen (11.04.2023)

Andel av Søndre Kongsvei 7 (Gnr 601, bnr 48, fnr 188) er overdratt for kr 4.760.000 fra Grete Bjørnland Larsen til Elisabeth Bergquist (11.04.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 65 er solgt for kr 1.199.500 fra Aud Emilie Fretheim Dahle og Leif Dahle til Bente Eriksson (11.04.2023)

Cheviot Borettslag andelsnr 48 er solgt for kr 5.081.000 fra Kai Egil Løkkeberg og Liv Merete Løkkeberg til Terje Skattenborg og Trude Isaksen (11.04.2023)

Gudeberg Borettslag andelsnr 29 er solgt for kr 1.505.000 fra Bjørn Thomas Næss til Kai Robert Hansen (11.04.2023)

Løkkeg 4 Borettsalg andelsnr 3 er solgt for kr 2.300.000 fra Joachim Johansen til Alfred Gundersen og Vanja Elisabeth Engen (11.04.2023)

Nedre bommen 18 (Gnr 426, bnr 208) er solgt for kr 5.100.000 fra Rickard Lindqvist til Emilie Normann og Patrick Normann (11.04.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 1.484.834 fra Frelsesarmeen til Jahn Thorleif Moe (11.04.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 31 er overdratt fra Inger Steinnes til Frelsesarmeen (11.04.2023)

Andel av Holmen Borettslag andelsnr 31 er overdratt fra Jørgen Johannes Steinnes til Inger Steinnes (11.04.2023)

Vestre Faratangen 86 (Gnr 55, bnr 60) er solgt for kr 6.500.000 fra Liv Bodil Sagen Bakeng til Espen Hovelsen (11.04.2023)

Vestengaten 43 A (Gnr 625, bnr 78) er overdratt for kr 3.000.000 fra Daut Berisha til Arlind Berisha (12.04.2023)

Slevik platå 50 (Gnr 65, bnr 15) er solgt for kr 4.000.000 fra Anna-Cecilie Basberg til Anita Kristoffersen og Stian Kjell Gulbrandsen (12.04.2023)

Rognveien 1 (Gnr 615, bnr 4, fnr 141, seksjon 3) er solgt for kr 1.700.000 fra Jørn Sparre-Enger til Charlotte Miland og Daniel Bjørnebekk (12.04.2023)

Gudeberg allé 17 (Gnr 303, bnr 396) er solgt for kr 5.690.000 fra Cecilie M Hansen Bjercke og Tord K Kristiansen til Eirik Andreas Brevik og Sarah H Brevik Drangsholt (12.04.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 151 er solgt for kr 2.450.000 fra Marianne Myhre til Kristine I Birkrem (13.04.2023)

Sanengveien 1 (Gnr 206, bnr 309) er solgt for kr 1.050.000 fra Didrik Oterholt Langen og Julianne M P Solberg til Boligbygg Utvikling As (13.04.2023)

Cheviot Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 2.700.000 fra Andreas Mundal Micka til Kai Egil Løkkeberg og Liv Merete Løkkeberg (13.04.2023)

Ørebekk allé 6 (Gnr 45, bnr 113, seksjon 3) er solgt for kr 2.800.000 fra Ole-Jørgen Jørgensen til Guro Aasland (13.04.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Lerdalsveien 31 (Gnr 50, bnr 126) er overdratt fra Kari Johanne Width og Nina Width til Henrik Width Kristiansen, Kathrine Malt og Petter Width (03.04.2023)

Prinsebakken 22 (Gnr 4, bnr 16, seksjon 19) er solgt for kr 4.100.000 fra Marthe Nordengen Berntzen og Thorvald H G Munch-Møller til Trygve Bruno Thøgersen og Wenche Andreassen (03.04.2023)

Skreverhella 3 (Gnr 49, bnr 329) er solgt for kr 4.200.000 fra Astrid-Therese Amundsen, Karl Amundsen og Kristiane Amundsen til Lise B Bärnholdt Karlsen og Thomas Z Bjørnstad (11.04.2023)

Skreverhella 3 (Gnr 49, bnr 329) er overdratt fra Ragnar Amundsen til Astrid-Therese Amundsen, Karl Amundsen og Kristiane Amundsen (11.04.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Ovenskogen 20 (Gnr 21, bnr 16, fnr 4) er overdratt fra Kjell Bernhard Johansen til Edel Groth Johansen (03.04.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Moss kommune

Torvbanen 1 D (Gnr 82, bnr 105) er solgt for kr 4.000.000 fra Nicolaysen Egil Eiendom As til Mac Utvikling As (04.04.2023)

Torvbanen 1 D (Gnr 82, bnr 105) er overdratt fra Smeni Eiendom As til Nicolaysen Egil Eiendom As (04.04.2023)

Granittveien 4 (Gnr 84, bnr 105) er solgt for kr 5.700.000 fra Erik Johan Mellemberg til Espen Ringdal og Henriette J Ringdal (04.04.2023)

Hagebyveien 8 B (Gnr 53, bnr 226) er solgt for kr 2.850.000 fra Elin Carlsen Oshaug og Rino Georg Oshaug til Hanne Oshaug Hansen og Kim Arild Hansen (04.04.2023)

Rabben 24 (Gnr 83, bnr 42) er overdratt fra Asbjørn Gustavsen til Aileen Sogn, Anne-Marie Sogn, Eli Sogn Seglsten, Karin Berger, Katrine Jakobsen og Leif Gretland (11.04.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 83, bnr 43

Skråtorp Borettslag A/l andelsnr 3 er solgt for kr 3.200.000 fra Thomas Gulliksen til Anne Mari Oppegaard og Jan Gunnar Oppegaard (11.04.2023)

Mosseveien 76 (Gnr 47, bnr 9) er solgt for kr 3.220.000 fra Bjørg Hanna Karlsen til Thomas Gulliksen (11.04.2023)

Rabben 24 (Gnr 83, bnr 42) er solgt for kr 3.400.000 fra Aileen Sogn, Anne-Marie Sogn, Eli Sogn Seglsten, Karin Berger, Katrine Jakobsen og Leif Gretland til Anders Sinding og Stine E Lauritzen Sinding (11.04.2023). Salget omfatter også Gnr 83, bnr 43