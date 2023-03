Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Kreftings vei 13 (Gnr 210, bnr 1204) er overdratt fra Jostein Arne Kjørvik til Ann Helen Kilde Kjørvik (20.03.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 62 er solgt for kr 2.050.000 fra Birgitte Jensen til Jacob J H Møklebust (20.03.2023)

Vestlia Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.125.000 fra Jøran Pettersen Melby til Mathias Hurrød (20.03.2023)

Andel av Ilebakken 18 (Gnr 424, bnr 139, seksjon 1) er solgt for kr 2.400.000 fra Svein Håvard Korsæth til Jan-Roger M Samuelsen og Line Mostad Samuelsen (20.03.2023). Salget omfatter også andel av Ilebakken 18 (Gnr 424, bnr 139, seksjon 2)

Gnr 52, bnr 256 er solgt for kr 2.775.000 fra Radin Utvikling As til Prone As (20.03.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 29 er solgt for kr 1.393.216 fra Nina Jeanette Hansen, Roy Inge Hansen, Terje Johannessen og Torild Skarpnord til Olga Marie Johansen (20.03.2023)

Kjølberggaten 24 (Gnr 609, bnr 1, fnr 60, seksjon 4) er solgt for kr 1.825.000 fra Martin O Hansen Lundsrud til Festim Krasniqi og Fexhrije Krasniqi (20.03.2023)

Martin Lillebys vei 4 B (Gnr 602, bnr 79, seksjon 3) er solgt for kr 7.650.000 fra Radin Utvikling As til Guro Pedersen Follestad og Lars H Pedersen Follestad (20.03.2023)

Regimentveien 130 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 19) er solgt for kr 3.668.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Natalie C Simensen (21.03.2023)

Tordenskiolds gate 6 (Gnr 300, bnr 1306, seksjon 23) er solgt for kr 2.380.000 fra Heidi K A Ambjørnrud til Smedskaret Eiendom As (21.03.2023)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 30) er solgt for kr 4.175.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Britt Marie Moen og Håkon Moen (21.03.2023). Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Soliveien 39 C (Gnr 724, bnr 101) er solgt for kr 3.000.000 fra Frode Hansen, Jane Merete Granstrøm og Marita Beate Hansen til Glenn Gøran Svalestuen (21.03.2023)

Soliveien 39 C (Gnr 724, bnr 101) er overdratt fra Arne Hansen til Frode Hansen, Jane Merete Granstrøm og Marita Beate Hansen (21.03.2023)

Enghaugen 10 (Gnr 66, bnr 188) er solgt for kr 4.500.000 fra Tormod Sørensen til Elise Leisterud og Erlend Leisterud (21.03.2023)

Hatteveien 31 (Gnr 725, bnr 8) er solgt for kr 5.750.000 fra Frits Martin Inderdal til Else-Marte Kjøsnes Stabæk og Lars Kjøsnes Stabæk (21.03.2023). Salget omfatter også Gnr 725, bnr 9. Salget omfatter også Gnr 725, bnr 119

Nannasvei 38 (Gnr 610, bnr 365) er solgt for kr 4.400.000 fra Camilla Rangø Brøvik og Marianne Høyer R Brøvik til Ingelin Dahl og Truls Espen Dahl (21.03.2023)

Dronningens gate 6 (Gnr 300, bnr 372, seksjon 5) er solgt for kr 6.000.000 fra Odin Eiendomsutvikling As til Mikkjal K Thomassen (21.03.2023)

Kundert Borettslag A/l andelsnr 16 er solgt for kr 2.050.000 fra Doris Gundrosen, Gøran Otterman, Hilde Nina Kristiansen, Mariann Hanssen, Tore Harry Rognstad og Vidar Rognstad til Bjørn Bergh (21.03.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 39 er overdratt fra Mary Angela Pettersen til Frank Oddmar E Pettersen, Kai Roger Pettersen, Kristin J. Pettersen og May Anita Nøklestad (21.03.2023)

Åsbakken 11 (Gnr 641, bnr 78) er solgt for kr 2.700.000 fra Petter Mortensen og Thomas Mortensen til Andrea Marie Ingvaldsen (21.03.2023)

Åsbakken 11 (Gnr 641, bnr 78) er overdratt fra Tor Ole Mortensen til Petter Mortensen og Thomas Mortensen (21.03.2023)

Blåveisveien 21 (Gnr 646, bnr 58) er solgt for kr 3.150.000 fra Magdalena K Baszczynska og Rafal Wladyslaw Golicz til Komar Yar og Zahra Sohailifar (21.03.2023)

Skippergaten 10 (Gnr 303, bnr 1032) er overdratt fra Tom Henry Collings til Rino Collings (21.03.2023)

Pettersand 57 (Gnr 212, bnr 3, fnr 96) er solgt for kr 3.600.000 fra Amina Hussain og Caroline Rosenberg til Tord K Kristiansen (22.03.2023)

Bruket 1 B (Gnr 48, bnr 238, seksjon 126) er solgt for kr 3.350.000 fra Hans-Christian Mindt til Margareth C Mortensen (22.03.2023). Salget omfatter også andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153)

Solveig Sisseners vei 4 (Gnr 66, bnr 15, fnr 101) er solgt for kr 3.500.000 fra Morten Olsen til Tjeran Tham Vinje (22.03.2023)

Pettersand 57 (Gnr 212, bnr 3, fnr 96) er overdratt fra Sonja Irene Hansen til Amina Hussain og Caroline Rosenberg (22.03.2023)

Andel av Einerbærveien 1 (Gnr 213, bnr 437) er overdratt fra Kirsti Mette M Syverstad til Terje Henning Syverstad (22.03.2023)

Lillegaard Borettslag andelsnr 53 er solgt for kr 2.900.000 fra Liv Anne Lågeide til Celine Strand Zürcher og Lukas Zürcher (22.03.2023)

Lundveien 4 (Gnr 439, bnr 275) er solgt for kr 5.000.000 fra Cecilie Rummelhoff, Helen Rummelhoff, Karin L Karlsen Eikeland og Solfrid Irene Vagle til Ingunn Tirevoll Garberg og Jon André Garberg (22.03.2023)

Andel av Gjardars vei 10 (Gnr 727, bnr 455) er overdratt for kr 680.000 fra Carl-Henric A Brisenfjord til Ruth Anna E Henriksson (22.03.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Liløkkeveien 93 (Gnr 41, bnr 6, fnr 33) er overdratt for kr 500.000 fra Magnar Indrebø til Bente Christin Eriksen (21.03.2023)

Sigrid Bjørseths vei 15 (Gnr 4, bnr 202, seksjon 2) er solgt for kr 3.630.000 fra Frontline Drift As til Thomas Kalland Johansen (21.03.2023)

Sigrid Bjørseths vei 13 (Gnr 4, bnr 202, seksjon 1) er solgt for kr 3.630.000 fra Frontline Drift As til Laila Kalland (21.03.2023)

Andel av Strandveien 2 (Gnr 4, bnr 20) er overdratt fra Ellen Margrethe Syvertsen til Ada Elisabeth S Stenstad og Maria Johanne Syvertsen (22.03.2023). Overdragelsen omfatter også Høghebakken 4 (Gnr 4, bnr 61). Overdragelsen omfatter også andel av Strandveien 1 (Gnr 4, bnr 69). Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Andel av Høghebakken 4 (Gnr 4, bnr 61) er overdratt fra Maria Johanne Syvertsen til Ada Elisabeth S Stenstad (22.03.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Vauerveien 351 (Gnr 48, bnr 49) er solgt for kr 3.780.000 fra Kai Henry Nilsen til Hege Midtsjø og Per Tauge (22.03.2023)

Andel av Strandveien 2 (Gnr 4, bnr 20) er overdratt fra Ada Elisabeth S Stenstad til Maria Johanne Syvertsen (22.03.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

