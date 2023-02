Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Myråsveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 1.720.000 fra Adrian E Stjernstedt, Benjamin E Stjernstedt, Birk Kausland Stjernstedt, Dan Rune E Stjernstedt og Ruben Eberson Stjernstedt til Martine Sørensen og Niklas Nilsen (06.02.2023)

Andel av Pettersand 93 B (Gnr 213, bnr 3, fnr 158) er overdratt fra Per Ivar Hansen til Marit Hansen (06.02.2023)

Rådalslia 7 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 49) er overdratt fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Rådalsåsen Borettslag (06.02.2023). Overdragelsen omfatter også Rådalslia 7 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 50-70). Overdragelsen omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Andel av Gnr 726, bnr 273 er overdratt fra Rådalen Eiendomsutvikling As (06.02.2023)

Bekkevoldveien 4 B (Gnr 303, bnr 1882, seksjon 2) er solgt for kr 5.125.000 fra Dan Michael Glückstad og Lill-Iren G Mathisen til Britt Heidi Ediassen og Jon Yngvar Hansen (06.02.2023)

Øraveien 17 (Gnr 303, bnr 1200, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Gini Eiendom As til Flt Eiendom As (06.02.2023)

Paaskestien 21 (Gnr 422, bnr 1, fnr 145) er solgt for kr 4.250.000 fra Liv Gade til Juliane Charlotte Holme og Niels Remi Holme (06.02.2023)

Svingen 4 (Gnr 422, bnr 471, seksjon 17) er overdratt fra Evelyn Solveig Berg til Eva Berg Dønås og Sverre Lier Berg (07.02.2023)

Glombofjellet Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.500.000 fra Per-Kristian Larsen til Nina Gundersen (07.02.2023)

Trondalsveien 79 (Gnr 50, bnr 364, seksjon 7) er solgt for kr 4.850.000 fra Carl Gunnar Fossdal og Elin Østmoen Fossdal til Amalie Louise Torp Weholt og Thomas Sture (07.02.2023)

Nedre Almgrensvei 11 A (Gnr 51, bnr 258) er solgt for kr 4.200.000 fra Roy Arne Hauge til Markus André Hauge (07.02.2023)

Høiendal 3 Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 3.280.000 fra Marthe Key Meyer og Nikolas Rolstad Johnsen til Trine Møller-Olsen (07.02.2023)

Andel av Liljeveien 9 (Gnr 737, bnr 107) er solgt for kr 1.950.000 fra Sølvi Margareth Finnerud til Jan Roger Skogstad (07.02.2023)

Liljeveien 9 (Gnr 737, bnr 107) er overdratt fra Liv Ranveig Pettersen til Jan Roger Skogstad og Sølvi Margareth Finnerud (07.02.2023)

Andel av Barkedalen 16 (Gnr 439, bnr 500) er overdratt fra Bente Pedersen til Erling Magne Pedersen (07.02.2023)

Andel av Svingen 4 (Gnr 422, bnr 471, seksjon 17) er solgt for kr 4.125.000 fra Eva Berg Dønås til Sverre Lier Berg (07.02.2023)

Wilbergjordet 13 C (Gnr 208, bnr 1594, seksjon 27) er solgt for kr 3.500.000 fra Tormod Harry Eriksen til Samir Kazemi og Shikeba Kazemi (07.02.2023)

[ Vil ha tryggere skolevei: – Folk sitter i mobilen og glemmer å senke farten ]

Gudeberg Borettslag andelsnr 44 er solgt for kr 1.250.000 fra Tord Benteson Sønderaal til Ole Wright (07.02.2023)

Lislebyveien 165 (Gnr 206, bnr 95, seksjon 1) er overdratt fra Liv Konstance Skår til Camilla Konstance Hagene (07.02.2023)

Muslingsveien 17 (Gnr 432, bnr 186) er solgt for kr 8.300.000 fra Marianne Topaas Engen til Anzhela Ataian og Ola Goverud Andersson (07.02.2023)

Strandbuen 13 A (Gnr 432, bnr 189, seksjon 30) er solgt for kr 3.400.000 fra Obos Block Watne As til Katarina Mitic og Milos Petrovic (08.02.2023)

Skåragårdsveien 14 (Gnr 40, bnr 3) er overdratt for kr 5.000.000 fra Astrid Odbjørg Opstad til Lasse Holme (08.02.2023). Salget omfatter også Gnr 40, bnr 40. Salget omfatter også Skåraåsen 14 A (Gnr 40, bnr 48). Salget omfatter også andel av Skåraåsen 3 (Gnr 40, bnr 49). Salget omfatter også Skåraåsen 26 (Gnr 40, bnr 51)

Andel av Hovslagerveien 2 (Gnr 213, bnr 20) er overdratt fra Jan Ottar Skadalen til Linette Skadalen-Granlien (08.02.2023)

Sarpsborgveien 143 (Gnr 303, bnr 953) er overdratt fra Karin Johanne Ødegård til Liv Berit Ødegård og Tor Erik Ødegård (08.02.2023)

Bryggeriveien 30 (Gnr 208, bnr 11, seksjon 9) er solgt for kr 2.575.000 fra Sandra Bjørling Jensen til Daniel Rene Lislerud (08.02.2023)

Fjelstad Borettslag andelsnr 14 er overdratt fra Øivind Otto Larsen til Grete Bjørnland Larsen (08.02.2023)

[ Liza hjelper fattige: – Telefonen fra mammaen tok fra meg nattesøvnen ]

Omsetninger for Hvaler kommune:

Stenane 47 (Gnr 4, bnr 254, seksjon 5) er solgt for kr 5.100.000 fra Kolvin Lorentzen til Jan Borger Berntzen og Ragnhild Nordengen (07.02.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Saltnesbekken 7 (Gnr 93, bnr 537) er solgt for kr 7.350.000 fra Arne Skontorp og Berit Skontorp til André Grønli og Heidi Kårstad (06.02.2023)

Andel av Ovenskogen 22 (Gnr 21, bnr 243) er overdratt fra Christian Nordve til Tina Emilie Nordve og Victor Nordve (06.02.2023)

Oventangen 11 (Gnr 21, bnr 245) er overdratt fra Erling Helgesen til Arve Herman Helgesen, Torill Elisabeth Ekelund og Trond Ove Helgesen (07.02.2023)

Stien 2 (Gnr 52, bnr 53) er solgt for kr 4.800.000 fra Gry Elisabeth Løken til Hans-Martin Johansen og Lill Grete Mørk (08.02.2023). Salget omfatter også Gnr 52, bnr 83

Andel av Vestre Holmefjellet 18 (Gnr 23, bnr 2, fnr 21) er overdratt fra Helge Sætre Gulbrandsen til Ellinor Jane Gulbrandsen (08.02.2023)

Andel av Baldersvei 3 A (Gnr 57, bnr 3, seksjon 17) er overdratt fra Sverre Trandem til Annfrid Trandem (08.02.2023)

[ Vil ha mer åpenhet om barnevernet ]