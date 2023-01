Boligsalg: Enebolig i Ryenveien solgt for 6,15 millioner kroner

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Nedre Sletta Borettslag andelsnr 16 er overdratt fra Yngvar Halvorsen til Anne-Lise Halvorsen (19.01.2023)

Andel av Skytterveien 10 D (Gnr 208, bnr 996, seksjon 8) er overdratt fra Grethe Lillian K Løken til Bente Kristin Kirkeng, Geir Thore Løken og Unni Margaret Kirkeng (19.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Flå kommune

Andel av Skytterveien 10 D (Gnr 208, bnr 996, seksjon 8) er overdratt fra Bente Kristin Kirkeng og Unni Margaret Kirkeng til Geir Thore Løken (19.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Flå kommune

Andel av Gnr 730, bnr 4 er solgt for kr 2.000.000 fra Are Larsen til Helene Strømsborg Larsen (19.01.2023) Salget omfatter også andel av Hageveien 3 A (Gnr 730, bnr 12)

Repslagerveien 11 (Gnr 209, bnr 1, fnr 106) er solgt for kr 3.000.000 fra Cathrine Forsberg, Christian Andre Forsberg og Stian Forsberg til Emil Murtnes Hagestande, Jens Fredrik Liane og Kjell Håvard Liane (19.01.2023)

Hankø 4 (Gnr 105, bnr 202) er overdratt fra Bjørg Thire til Nina Elisabeth Heggen (19.01.2023)

Carsten Ankers gate 1 (Gnr 303, bnr 118) er overdratt fra Egil Ronald Hansen til Berit Hansen (19.01.2023)

Gamle Rødsvei 18 F (Gnr 52, bnr 57, seksjon 11) er solgt for kr 2.850.000 fra Richard Aasheim Jørgensen til Janne C Johannessen (19.01.2023)

Erik Madsens vei 36 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 8) er overdratt fra Bjørg Helene Johannessen til Heidi Helen Johannessen (19.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Hvaler kommune

Buretoppen Borettslag A/l andelsnr 9 er solgt for kr 882.004 fra Anni Marie Arnesen til Eva Gunborg Lie (19.01.2023)

Fogtsgate 4 A (Gnr 611, bnr 6, fnr 52) er solgt for kr 3.000.000 fra Maria Kristin Grimstad og Tony Eriksen til Ann-Charlotte Johansen og Herman Johannes Jacobsen (20.01.2023)

Herregårdsveien 48 (Gnr 696, bnr 80) er overdratt fra Synnøve Hansen til Lasse Hansen, Trine Olsen og Vidar Hansen (20.01.2023)

Herregårdsveien 48 (Gnr 696, bnr 80) er solgt for kr 4.200.000 fra Lasse Hansen, Trine Olsen og Vidar Hansen til Markus Hansen (20.01.2023)

Herregårdsveien 48 (Gnr 696, bnr 80) er overdratt fra Bjørn Hansen til Synnøve Hansen (20.01.2023)

Mads W.Stangs gate 3 B (Gnr 300, bnr 744, seksjon 3) er solgt for kr 2.425.000 fra Charlotte Richardsen og Pål-Eirik Tangen Berger til Turid Olsen (20.01.2023)

Herregårdsveien 48 (Gnr 696, bnr 80) er solgt for kr 200.000 fra Hans Øivind Roppestad til Bjørn Hansen (20.01.2023)

Tomteveien 4 A (Gnr 205, bnr 52, seksjon 5) er solgt for kr 8.280.000 fra Tomteveien 2 4 6 As til Jaca Eiendom As (23.01.2023) Salget omfatter også Tomteveien 2 F (Gnr 205, bnr 52, seksjon 16)

Damveien 1 (Gnr 440, bnr 424, seksjon 1) er solgt for kr 3.510.000 fra Kari Hatlen til Najibullah Mehrabi (23.01.2023)

[ Seksjon i Asylgata 3 er solgt for kr 3,7 mill. ]

Buretoppen Borettslag A/l andelsnr 2 er solgt for kr 1.072.735 fra Ida Elise Olsen til Elisabeth Margit Hermans (23.01.2023)

Ruuds vei 5 A (Gnr 45, bnr 167, seksjon 1) er overdratt fra Rita Hording til Elisabeth H Mathisen og Karoline Hording Mathisen (23.01.2023)

Nordre Veum 17 (Gnr 219, bnr 1) er overdratt for kr 4.000.000 fra Jan Erik Veum til Marte Meli Veum (23.01.2023)

Kundert Borettslag A/l andelsnr 13 er overdratt fra Bjørg Jacobsen til Rune Ramberg (23.01.2023)

Ryenveien 12 (Gnr 208, bnr 917) er solgt for kr 6.150.000 fra Mette Hoftun til Eivind Herbern Schjelle og Paula Louise Frateschi (23.01.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 1.382.830 fra Marit Synnøve Nygren til Else Brit Løken (23.01.2023)

Enghaugen 15 (Gnr 66, bnr 372) er overdratt fra Anni Louise Fensbekk til Håkon Grønneberg Fensbekk og Sverre Fensbekk (24.01.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 712

Bratthammeren Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.450.000 fra Ann-Louise S Andersson til Pia Christina Scholze (24.01.2023)

Tingstedveien 20 (Gnr 658, bnr 10) er overdratt fra Hans Risan og Synnøve Frogner til Eline Po Frogner Risan (24.01.2023)

Gudeberg Borettslag andelsnr 44 er overdratt fra Bente Lissbeth Nordaas til Tord Benteson Sønderaal (25.01.2023)

Vognmannsveien 4 (Gnr 424, bnr 27) er solgt for kr 3.750.000 fra Martine Rasmussen, Nora Sofie Rasmussen og Trine-Lise R Jørgensen til Helene Jacobs Tonset og Jonas Jacobs Tonset (25.01.2023)

Skogfaret 17 (Gnr 45, bnr 1, fnr 215) er overdratt fra Erling Johnny Olafsen til Astrid Marit Olafsen (25.01.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Henrik Sandhaug Rostad (25.01.2023)

Andel av Liaveien 57 (Gnr 210, bnr 510) er overdratt fra Torill Bye til Per Egil Bye (25.01.2023)

[ Debatt: Det er ikke mye å savne med å være pårørende, men jeg kommer til å savne hjemmesykepleien ]

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Makøveien 277 (Gnr 27, bnr 4) er overdratt fra Bjørg Helene Johannessen til Heidi Helen Johannessen (19.01.2023) Overdragelsen omfatter også Makøveien 265 (Gnr 27, bnr 35) Overdragelsen omfatter også e.d. i Fredrikstad kommune

Henry A. Larsens vei 39 (Gnr 30, bnr 249) er overdratt for kr 205.757 fra Lars Petter Bustgaard til Herføl Eiendom As (23.01.2023)

Andel av Buvikveien 285 (Gnr 30, bnr 1, fnr 33) er overdratt fra Rita Brander til Bjørn Oddvar Brander (24.01.2023)

Andel av Buvikveien 285 (Gnr 30, bnr 1, fnr 33) er overdratt fra Bjørn Oddvar Brander til Lene Brander Brobakken og Trine Brander Borgenhov (24.01.2023)

Andel av Buvikveien 287 A (Gnr 30, bnr 95) er overdratt fra Bjørn Oddvar Brander til Lene Brander Brobakken og Trine Brander Borgenhov (24.01.2023)

Skårsnesveien 83 (Gnr 5, bnr 77) er overdratt fra Elsa Wiger til Beate Aschim og Carsten Aschim (24.01.2023)

Edholmen 64 (Gnr 12, bnr 5) er solgt for kr 7.500.000 fra Jan Borger Berntzen til Marthe Nordengen Berntzen og Thorvald H G Munch-Møller (25.01.2023) Salget omfatter også Gnr 12, bnr 14 Salget omfatter også Gnr 12, bnr 22

Omsetninger for Råde kommune:

Bjørnemoseveien 3 A (Gnr 84, bnr 203) er solgt for kr 2.000.000 fra Bkp As til Eplehagen Eiendomsutvikling As (23.01.2023)

Kløfteneveien 18 B (Gnr 92, bnr 450) er overdratt for kr 2.775.000 fra Trond Antonsen til Bjørn Steinar Sundberg og Marianne Kolberg (24.01.2023) Salget omfatter også Gnr 92, bnr 451

[ Anniken Nordengen: – Barna mine fortjente noe mer enn en død far og en rusa mor ]

[ Reis til vikingtiden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen