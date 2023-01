Seksjon i Asylgata 3 er solgt for kr 3,7 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Regimentveien 126 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 5) er solgt for kr 2.468.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Pk Consult As (12.01.2023)

Turkistunet 2 (Gnr 601, bnr 405, seksjon 33) er solgt for kr 3.250.000 fra Christer Antonsen og Christin Antonsen til Ingrid Godager og Ulrik Aarnæs Løvdal (12.01.2023)

Andel av Perlemorveien 8 (Gnr 601, bnr 424) er overdratt for kr 3.215.850 fra Rita Schackt Matsen til Martin Tvete (12.01.2023)

Langøyveien 79 (Gnr 425, bnr 259) er overdratt fra Bjørg Ellen Andersen til Roy Henning Andersen (12.01.2023)

Veumveien 54 (Gnr 209, bnr 305) er solgt for kr 5.800.000 fra Hilde Bjørke og Jon Olav Bjørke til Anna Martirosova Høidahl og Lars Høidahl (12.01.2023)

Fiolveien 17 (Gnr 737, bnr 190) er overdratt for kr 4.500.000 fra Vera Synnøve Johansen til Viken Fylkeskommune (12.01.2023)

Andel av Enhuusveien 23 (Gnr 424, bnr 8, fnr 174, seksjon 2) er overdratt for kr 1.180.000 fra Victoria E Gundersen til Jonas C Sand Kristiansen (12.01.2023)

Andel av Slevikstranda 53 (Gnr 64, bnr 112) er overdratt fra Tove Kjos til Anne Kjos Bakke (12.01.2023)

Turkistunet 2 (Gnr 601, bnr 405, seksjon 33) er overdratt fra Ellen Synøve Antonsen til Christer Antonsen og Christin Antonsen (12.01.2023)

Asylgata 3 (Gnr 300, bnr 86, seksjon 1) er solgt for kr 3.700.000 fra Andreas Ek til Chris Nicklas Braseth, Mick-Karelius J Braseth og Simon Patrick Braseth (13.01.2023). Salget omfatter også Asylgata 5 (Gnr 300, bnr 86, seksjon 2) Salget omfatter også Asylgata 7 (Gnr 300, bnr 86, seksjon 3)

Vestre Oksrødkilen 33 (Gnr 64, bnr 123) er overdratt fra Berit Karin Eriksen til Gunnar Eriksen og Harald Hegland Eriksen (13.01.2023)

O.P.Pettersens gate 2 (Gnr 300, bnr 913, seksjon 7) er solgt for kr 2.500.000 fra Katharina Else Schönen til Waqas Afzal (13.01.2023)

Gnr 40, bnr 23 er solgt for kr 200.000 fra Per Andre Mathisen til Fredrik William Aas og Tuva Marie Solbakk (13.01.2023)

Vestre Oksrødkilen 67 (Gnr 64, bnr 441) er overdratt for kr 5.000.000 fra Gert Johannes Meintjes og Linda Ingrid Meintjes til Kjersti Irene M Karlsen og Martin John Meintjes (13.01.2023)

Andel av Myren Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Bjørn Johan Lundgaard til Synnøve C A Lundgaard (13.01.2023)

Mosseveien 67 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 73) er solgt for kr 3.050.000 fra Larsen Jan G As til Frank Ivar Baadstrand (13.01.2023) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Nesskogen Borettslag 2 andelsnr 9 er solgt for kr 1.250.000 fra Susann E Engelsviken til Herman Røinås Breivik (16.01.2023)

Torpedalsveien 17 (Gnr 205, bnr 202) er solgt for kr 3.400.000 fra Katharina Kreutz til Mohammed Rahim A Al-Kofi (16.01.2023)

Vollebergåsen 28 (Gnr 50, bnr 234) er solgt for kr 2.675.000 fra Tobias Jahr til Anine Berntsen (16.01.2023)

Ambjørnrødveien 21 (Gnr 212, bnr 73) er solgt for kr 6.300.000 fra Elisabeth Norum og Marit Norum til Ambjørnrød Gård As (16.01.2023) Salget omfatter også Gnr 212, bnr 292 Salget omfatter også Gnr 212, bnr 364

Rektor Westerns gate 16 (Gnr 300, bnr 982) er solgt for kr 8.500.000 fra Vibeke Nilsen til Bodil Marie Engelsviken og Tormod Engelsviken (16.01.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 890.000 fra Knut Borge til Marcin Piotr Gorlinski (16.01.2023)

Torsnesveien 263 (Gnr 684, bnr 4) er solgt for kr 2.550.000 fra Bjørn Egil Magnussen og Elisabeth Magnussen til Inge Michael Bilet og Trine Magnussen (16.01.2023)

Manstadåsen 38 (Gnr 120, bnr 37) er solgt for kr 6.750.000 fra Jan Erik Svendsby til Sigurd Viste og Turid Smestad (16.01.2023)

Danskeveien 12 F (Gnr 210, bnr 1167, seksjon 6) er solgt for kr 3.010.000 fra Roman Magnus Lörken til Ken Robin Asplund Husøy og Sarah Maria-Rose Husøy (16.01.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 29) er solgt for kr 2.550.000 fra Silje Christin Lødemel til Ole Martin Feet (16.01.2023)

Havnaveien 28 (Gnr 679, bnr 6, fnr 49) er solgt for kr 2.200.000 fra Audun Aspevoll og Marianne Nyaas Aspevoll til Trine Hansson (16.01.2023)

Gnr 45, bnr 286 er overdratt fra Ørbekk Krysset Eiendom As til Max Norway As (16.01.2023) Overdragelsen omfatter også Mosseveien 101 (Gnr 45, bnr 287)

Andel av Mosseveien 16 C (Gnr 300, bnr 790, seksjon 15) er solgt for kr 2.200.000 fra Nina Pedersen til Trygve Skøien (16.01.2023)

Rosenlund Borettslag A/l andelsnr 25 er solgt for kr 2.850.000 fra Hanne-Berit Andersen til Marianne Lundh og Thor Petter Johansen (16.01.2023)

Løkkeg 4 Borettsalg andelsnr 4 er solgt for kr 2.600.000 fra Ola S Karlstad Vister til Linda Nord (16.01.2023)

Måkeungen 26 (Gnr 425, bnr 182, seksjon 6) er solgt for kr 6.500.000 fra Britt Marit Kvande Eikrem og Rolf Øivin Eikrem til Tordis Oland Hansen (16.01.2023)

Gaupefaret Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.680.000 fra Petter Thorstensen Larsen til Lars Abrahamsen (16.01.2023)

Andel av Lokalveien 39 B (Gnr 110, bnr 93, seksjon 2) er overdratt fra Aleksander C V Antonsen til Camilla Iren Antonsen (16.01.2023)

Kløverveien Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.200.000 fra Henriette Sanne Toamana til Arkan Mohammed N Salman (17.01.2023)

Andel av Tordenskiolds gate 3 B (Gnr 300, bnr 1510, seksjon 6) er overdratt fra Trond Øistein Olsen til Bjørg Olsen (17.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Hvaler kommune

Veumveien 64 (Gnr 210, bnr 908, seksjon 1) er solgt for kr 3.500.000 fra Heléne E Appelberg til Lillian Thorbjørnsen (17.01.2023)

Veumveien 135 (Gnr 211, bnr 13) er solgt for kr 5.000.000 fra Camilla Baumann til Chi Ying Tang og Colin Peebles Christensen (17.01.2023)

Rødstoppen 28 (Gnr 110, bnr 64, seksjon 3) er solgt for kr 4.650.000 fra Yvonne Hording til Tom Nordlie og Unni Hedvig A Nordlie (17.01.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 1 er overdratt til Rådalen Eiendomsutvikling As (17.01.2023)

Myråsen 14 (Gnr 55, bnr 6, fnr 156) er solgt for kr 4.650.000 fra Åse Lisbeth Løvås og Dag Gundersen til Magnus Jomisko Olsen og Raymond Jomisko Olsen (17.01.2023)

Sølands vei 24 (Gnr 203, bnr 44) er solgt for kr 3.530.000 fra Alban Fejzullahu og Mevlude Ferati til Abdallah Ezzeddine og Saly Jalloul (17.01.2023)

Ridehusg 2 Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 3.500.000 fra Jon Kristofer Salberg til Knut Freddy F Lundgård (17.01.2023)

Torsnesveien 261 (Gnr 684, bnr 2) er solgt for kr 1.350.000 fra Bjørn Egil Magnussen og Elisabeth Magnussen til Inge Michael Bilet og Trine Magnussen (18.01.2023)

Vikaneveien 231 (Gnr 66, bnr 148) er solgt for kr 4.900.000 fra Steinar Kastum til Jon Eivind Olsen (18.01.2023) Salget omfatter også Vikaneveien 229 (Gnr 66, bnr 161) Salget omfatter også Gnr 66, bnr 452

Nabbetorpveien 122 (Gnr 303, bnr 763) er solgt for kr 1.800.000 fra Bull Olsen Invest As til Can Arif Oraz og Hatice Oraz (18.01.2023)

Narnte Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.580.000 fra Rino Ombudstvedt til Mathias Roe Solberg (18.01.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Kjennvikveien 82 (Gnr 8, bnr 21) er overdratt for kr 200.000 fra Nils Roar Sletner til Marit Sletner (12.01.2023)

Sika 10 (Gnr 49, bnr 434) er solgt for kr 5.875.000 fra Inger-Lill Sundøen til Kristoffer Nilsen Øverås og Mia-Eline Anstem Olsen (16.01.2023)

Andel av Bingeberget 19 (Gnr 48, bnr 195) er overdratt fra Trond Øistein Olsen til Bjørg Olsen (17.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Fredrikstad kommune

Strandbakken 9 (Gnr 39, bnr 5, fnr 54) er overdratt til Ellen Torgersen Iversen (17.01.2023)

Andel av Skjelsbutangen 58 (Gnr 53, bnr 290) er overdratt fra Kjell Ingvald Bakka til Thora Bakka (17.01.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Frogn kommune

Omsetninger for Råde kommune:

Skogveien 17 A (Gnr 53, bnr 431) er solgt for kr 4.400.000 fra Jahn Wilhelm Berg til Skråtorp Hageby Borettslag (12.01.2023)

Saltnesbekken 4 (Gnr 93, bnr 552) er solgt for kr 2.000.000 fra Saltnes Syd As til Treelement Øst As (13.01.2023)

