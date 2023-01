Nordre Kråkerøy - enebolig solgt for 9,5 millioner kroner

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Himmelberget 11 (Gnr 48, bnr 423) er overdratt fra Eddie Gjerløw til Karin Gjerløw (05.01.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 424 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 425

Nebbaveien 26 (Gnr 678, bnr 52) er solgt for kr 4.000.000 fra Henning Olsen til Karl Antero Almdalen og Kristiina Korpi Almdalen (05.01.2023)

Andel av Turngata 2 (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 39) er overdratt fra Kåre Bjørn Øvertveit til Liv Karin Øvertveit (05.01.2023)

Andel av Østensens vei 25 A (Gnr 206, bnr 319) er overdratt for kr 185.000 fra Storm C F Hedenskog til Rechine A G Hedenskog (05.01.2023)

Myragata 6 C (Gnr 300, bnr 1620, seksjon 11) er overdratt fra Solveig Irene Isaksen til Liv Kristoffersen (05.01.2023)

Damveien 18 (Gnr 440, bnr 298) er solgt for kr 6.700.000 fra Ola Engh Gjone til Siti Eiendom As (05.01.2023)

Trosvik Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.700.000 fra Hans Otto Jordet og Mia Martinessen til Kaisa Ferguson Fredriksen (05.01.2023)

Jens Langs gate 15 (Gnr 303, bnr 499) er solgt for kr 424.080 fra Fredrikstad Kommune til Anne-Lise E Selvåg og Ole Johan Engebretsen (05.01.2023)

Andel av Gamle Beddingvei 25 (Gnr 423, bnr 140, seksjon 16) er overdratt fra Inger Lise Ørbeck til Henrik Ørbeck (06.01.2023)

Andel av Gamle Beddingvei 25 (Gnr 423, bnr 140, seksjon 16) er overdratt fra Harald Olaf Ørbeck til Henrik Ørbeck (06.01.2023)

Kjærrebuen 28 (Gnr 121, bnr 105) er overdratt fra Egil Pedersen til Roy Egil Pedersen (06.01.2023)

Kronprinsens gate 1 A (Gnr 300, bnr 1312, seksjon 5) er overdratt fra Cama Holding As til Mece Invest As (06.01.2023)

Høiendal 1 Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.750.000 fra Nicklas Michael til Elise Eriksdatter Mojord (06.01.2023)

Åsgårdveien 18 A (Gnr 423, bnr 95) er solgt for kr 9.500.000 fra Sverre Lier Berg til Apt N9 As (06.01.2023)

Gnr 603, bnr 313 er overdratt fra Haugstenåsen Utvikling As til Gneisen Utomhussameie (06.01.2023)

Tordenskiolds gate 9 D (Gnr 300, bnr 1312, seksjon 26) er overdratt fra Jernbanegata 10 As til Dente Holding As (09.01.2023) Overdragelsen omfatter også Tordenskiolds gate 9 D (Gnr 300, bnr 1312, seksjon 27)

Trondalsveien 52 (Gnr 50, bnr 349, seksjon 18) er solgt for kr 3.850.000 fra Sandra Nathalie Hæreid til Gry Elisabeth Løken (09.01.2023)

Trondalsveien 72 A (Gnr 50, bnr 367, seksjon 1) er solgt for kr 5.050.000 fra Hedda Aurora Bjørklund og Jens Petter Hansen til Martinius Gladsø Hæreid og Sandra Nathalie Hæreid (09.01.2023)

Stenhammerveien 5 B (Gnr 208, bnr 1689, seksjon 8) er solgt for kr 3.350.000 fra Mads Andreas Jonassen til Inger Lise Johnsrud og Jan Henrik Berg-Jensen (09.01.2023)

Andel av Fjelstad Borettslag andelsnr 7 er overdratt for kr 1.250.000 fra Mona Brynhildsen og Morten Olaf Brynhildsen til Elin Pettersen (09.01.2023)

Andel av Snorresvei 3 C (Gnr 423, bnr 132) er overdratt for kr 1.950.000 fra Magdalena B Tutka-Gwozdz til Tomasz Maksymilian Gwozdz (09.01.2023)

Andel av Nedre Tomtegate 4 A (Gnr 303, bnr 1387, seksjon 1) er overdratt fra Geir Øistein Knædal til Elisabeth Marie Knædal (09.01.2023)

Selma Nygrens vei 20 B (Gnr 424, bnr 1, fnr 314, seksjon 22) er solgt for kr 2.500.000 fra David Halvor Aspedokken til Niklas M Blomquist (09.01.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Marius Laabak (09.01.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Vilde Kristine Vister (09.01.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Christoffer Bjørneby (09.01.2023)

Andel av Fjelstad Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Christoffer Brynhildsen til Mona Brynhildsen og Morten Olaf Brynhildsen (09.01.2023)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.100.000 fra Kjell Konrad Olsen til Galina Viktorovna Larsen (09.01.2023)

Nedre bommen 18 (Gnr 426, bnr 208) er solgt for kr 5.160.000 fra Mette Ella H Terjesen og Roald Hugo Terjesen til Rickard Lindqvist (09.01.2023)

Fosstunet 10 (Gnr 602, bnr 88, seksjon 1) er solgt for kr 3.250.000 fra Torhild Geitle til Hanna Amundsen Høiness (09.01.2023)

Småskauen Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.700.000 fra Gerd Iren Andersen til Sten Erik Kristiansen og Turid Irene Kristiansen (09.01.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 159 er solgt for kr 2.370.000 fra Markus Marthinsen til Magnus Lorang Jonassen (09.01.2023)

Andel av Hørra Borettslag A/l andelsnr 83 er overdratt fra Monika Borge Olsen til Leif-Petter Brox Flemming (09.01.2023)

Andel av Hannestadkroken 3 (Gnr 204, bnr 144, seksjon 2) er overdratt fra Mary Edel Mostad til Ole Johan Mostad (10.01.2023)

Vallefjell 2 Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.600.000 fra Runar Toivo Lund og Stein Kyrre Lund til Anette Møller (10.01.2023)

Trosvikstranda 11 A (Gnr 300, bnr 1557) er solgt for kr 20.175.472 fra Ralph Gordon Wikstrøm til Trosvikstranda As (10.01.2023)

Stenbruddveien 3 (Gnr 208, bnr 1469) er solgt for kr 2.850.000 fra Anders Mo til Mille Erken og Rifhat Erken (10.01.2023)

Traraveien 30 A (Gnr 208, bnr 1063) er solgt for kr 4.710.000 fra Sara Ayari og Tone Jeanette Karstensen til Kolvin Lorentzen (10.01.2023)

Andel av Aaserudveien 24 C (Gnr 52, bnr 231, seksjon 3) er overdratt fra Anette Gabrielsen til Erik Gabrielsen (11.01.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Vikaneveien 346 (Gnr 77, bnr 8)

Lislebyveien 157 (Gnr 206, bnr 274) er overdratt fra Zbigniew Jan Kadziolka til Adrianna Kinga Kadziolka, Kadziolka Dawid og Patryk Kåre Kadziolka (11.01.2023)

Kreklingveien 12 B (Gnr 726, bnr 90, seksjon 3) er solgt for kr 3.600.000 fra A1 Solution As til Bettina Gyri Berg (11.01.2023)

Solengveien 12 (Gnr 735, bnr 74) er solgt for kr 2.800.000 fra Marianne Larsen til Egzona Ferati og Valir Ferati (11.01.2023)

Andel av Fuglevik platå 22 (Gnr 439, bnr 74) er overdratt fra Børge Hermann Leonhardsen til Jolanta Navickiene (11.01.2023)

Møklegårdsløkka 5 (Gnr 62, bnr 433) er overdratt for kr 300.000 fra Anne-Kari Svendsen, Hilde Gundersen Aasbrenn og Tordis Merete Strømnes til Malin Ringdal og Mathias Thoresen Olafsen (11.01.2023)

Lislebyveien 157 (Gnr 206, bnr 274) er solgt for kr 2.850.000 fra Adrianna Kinga Kadziolka, Kadziolka Dawid og Patryk Kåre Kadziolka til Ibars René Solsona og Roig Cristina Capitan (11.01.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Holmveien 51 (Gnr 23, bnr 206) er overdratt for kr 2.050.000 fra Randi Synnøve Bredesen til Rolv Erlend Bredesen (05.01.2023)

Norderhaugveien 112 (Gnr 53, bnr 228) er solgt for kr 7.250.000 fra Ragnhild Johansen Svennes og Thor-Inge Svennes til Anett Hauer og Terje Hauer (06.01.2023)

Vauerveien 261 (Gnr 48, bnr 65) er overdratt fra Anne Regine A Føreland til Hans Abraham Hauge (06.01.2023)

Tømmerlia 38 (Gnr 40, bnr 170) er solgt for kr 8.875.000 fra Andre Sande og Hege Sande til Johan André Rød (09.01.2023)

Storengveien 43 (Gnr 42, bnr 394) er overdratt fra Reidun Johanne Skau til Marianne Skau Solberg og Morten Skau (09.01.2023)

Sandhella 52 (Gnr 36, bnr 83) er overdratt fra Eva Oddlaug Weidal og Ivar Wilhelm Weidal til Aina Irene Weidal (09.01.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 132

Bernhardmyra 33 (Gnr 40, bnr 131, seksjon 17) er solgt for kr 2.700.000 fra Glenn A Berner Martinsen og Linett Berner Martinsen til Isaac André Holm og Tore Tobias Holm (10.01.2023)

Andel av Siljeholmen 100 (Gnr 49, bnr 378) er solgt for kr 2.120.000 fra Knut Trygve L Mikalsen og Laila Linde Lossius til Birgit Linde Reinertsen, Helge Mikalsen og Øivind Mikalsen (10.01.2023)

Andel av Siljeholmen 94 (Gnr 49, bnr 379) er solgt for kr 760.000 fra Knut Trygve L Mikalsen og Laila Linde Lossius til Birgit Linde Reinertsen, Helge Mikalsen og Øivind Mikalsen (10.01.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Fasanveien 9 C (Gnr 53, bnr 350, seksjon 2) er solgt for kr 4.350.000 fra Scandinavian Invest As til Gaute T Engåvoll og Marte O Fiskvik Engåvoll (05.01.2023)

Rubingenveien 11 (Gnr 93, bnr 418) er solgt for kr 7.350.000 fra Arne Høyås og Lise Ødegård til Eva Enger-Olsen og Jørund Enger-Olsen (06.01.2023)

Sarpsborgveien 95 (Gnr 65, bnr 84) er solgt for kr 4.800.000 fra Gastein As til Sandra Mæhle Thomassen og Sebastian H Thomassen (09.01.2023)

