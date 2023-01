Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Kong Sverres vei 12 (Gnr 601, bnr 264) er solgt for kr 4.900.000 fra Asgeir Larsen til Josefine Johanne Evensen og Magnus Garnvik Sand (21.12.2022)

Kong Sverres vei 12 (Gnr 601, bnr 264) er overdratt fra Rolf William Larsen til Asgeir Larsen (21.12.2022)

Lillegaard Borettslag andelsnr 49 er solgt for kr 3.450.000 fra Jon Kristian Hasselgård til Ruben Bogstrand Carlsen og Sandra Isabell Brende (21.12.2022)

Andel av Riverside 14 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 47) er overdratt for kr 3.200.000 fra Tim Werner Danielsen til Hannah Olsen (21.12.2022)

Andel av Sareptakroken 21 (Gnr 85, bnr 199) er overdratt fra Terje Fodstad til Kristin M H Fodstad (21.12.2022)

Østheimveien Borettslag andelsnr 1 er overdratt til Fredrikstad Kommune (21.12.2022)

Lisleby allé 20 A (Gnr 203, bnr 651, seksjon 1) er solgt for kr 5.200.000 fra Asef Mostafaei til Marit Strengen og Stig Laursen (21.12.2022)

Østgårdhaven 7 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 22) er solgt for kr 3.600.000 fra Lars Swang Fløtaker og Pål Swang Fløtaker til Kristina Manko (21.12.2022)

Sigrid Undsets vei 30 (Gnr 204, bnr 315) er solgt for kr 7.610.000 fra Anders S Fredheim og Christina S Fredheim til Frid Klungrehaug og Glenn Nilson (21.12.2022)

Andel av Myren Borettslag andelsnr 4 er overdratt for kr 800.000 fra Flemming Jensen til Cathrine Isaksen Eidet (21.12.2022)

Speiderveien 9 (Gnr 208, bnr 965) er solgt for kr 5.850.000 fra Ulf Thome til Petter Thome (22.12.2022) Salget omfatter også Speiderveien 11 (Gnr 208, bnr 966) Salget omfatter også Gnr 208, bnr 969

Lyngen Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 1.687.944 fra Birgit Kathrine Skagen til Obos Bbl (22.12.2022)

Andel av Rødsbråtan 35 (Gnr 109, bnr 54) er overdratt fra Esben Beck til Berit Stenshagen Løvaas (22.12.2022)

Holmen Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 1.192.357 fra Inger Sofie Isaksen til Tom Henry Collings (22.12.2022)

Repslagerveien 11 (Gnr 209, bnr 1, fnr 106) er overdratt fra Bjørn Forsberg til Cathrine Forsberg, Christian Andre Forsberg og Stian Forsberg (22.12.2022)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 23) er solgt for kr 2.500.000 fra Esmama Holding As til Aurora Johansen (23.12.2022)

Skiferveien 11 (Gnr 203, bnr 54, fnr 170) er overdratt fra Morten Edgar Helgesen til Kari Synnøve Helgesen (23.12.2022)

Rolvsøyveien 262 (Gnr 737, bnr 10, fnr 54) er overdratt for kr 3.300.000 fra Stein Are Handberg til Viken Fylkeskommune (23.12.2022)

Løenveien 2 (Gnr 608, bnr 1, fnr 4, seksjon 1) er solgt for kr 2.126.000 fra Øystein Nøkland til Fsp Invest As (23.12.2022)

Andel av Fremskridt 6 (Gnr 208, bnr 1509) er overdratt fra Anne Louise Fjellro til Håvard Øieroset (23.12.2022)

Evenrødveien 93 (Gnr 713, bnr 1) er overdratt for kr 4.740.000 fra Heidi Elisabeth Simensen til Marie Katrine Simensen (23.12.2022)

Andel av Kundert Borettslag A/l andelsnr 11 er overdratt fra Roald Asbjørn Halvorsen til Synnøve Halvorsen (23.12.2022)

Kundert Borettslag A/l andelsnr 11 er solgt for kr 2.100.000 fra Synnøve Halvorsen til Færgestad Brith Tidemand (23.12.2022)

Husvikveien 18 (Gnr 695, bnr 2, fnr 11) er overdratt fra Merete Skedsmo og Rune Skedsmo til Vanja Skedsmo Bryn og Vera Skedsmo (27.12.2022)

Refsahlveien 79 (Gnr 694, bnr 54) er overdratt fra Berta Einlyng til Rene-Andre Emir Einlyng (27.12.2022)

Torp Borettslag andelsnr 17 er solgt for kr 2.750.000 fra Cato Antoni Arntzen og Kirsti Tangnæs til Zahra Asadi (27.12.2022)

Andel av Haugsten Borettslag andelsnr 107 er overdratt fra Martin Berg-Johansen til Christine E Berg-Johansen (27.12.2022)

Elines vei 4 (Gnr 711, bnr 98, seksjon 3) er solgt for kr 5.550.000 fra Ringstadåsen Utvikling As til Egil Andre Greaker og Jellyace Monte Greaker (27.12.2022)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 102 er overdratt fra Wenche Løland til Hans Martin Løland (27.12.2022)

Fuglevik Li 23 (Gnr 439, bnr 80) er solgt for kr 4.200.000 fra Else Marie Jensen til Hans Jacob Liljebjelke og Ina Hansen (27.12.2022)

Andel av Vollebergveien 22 A (Gnr 51, bnr 138, fnr 121) er overdratt fra Jan Gjerløw til Ellen Gjerløw Lågstad (27.12.2022)

Gnr 50, bnr 34 er solgt for kr 3.400.000 fra Holmskau Prosjekt As til Gresvik If (27.12.2022)

Tordenskiolds gate 1 (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 66) er solgt for kr 4.500.000 fra Anne Kari Johansen Larsen og Bjørn Reidar Johansen til Jan Erik Finstad (27.12.2022)

Levvelveien 21 (Gnr 112, bnr 441) er solgt for kr 5.050.000 fra Camilla Flandorfer og Glenn Flandorfer til Camilla Marie Hall og Kristoffer André Mikalsen (28.12.2022)

Kornenga 1 B (Gnr 303, bnr 1683, seksjon 2) er solgt for kr 2.750.000 fra Erik Henry Sternfoss og S Terje Sternfoss til Roger Andreas Juliussen (28.12.2022)

Andel av Tyttebærtangen 78 (Gnr 431, bnr 29) er solgt for kr 3.300.000 fra Roger Halvorsen til Berit Halvorsen og Lars Johnsen (28.12.2022)

Østgårdkroken 6 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 40) er overdratt fra Britt Anne Kristiansen til Arnfinn Kristiansen, Fritz-Einar Kristiansen, Gudleif G Kristiansen, Hans Oluf B Kristiansen, Line Kristiansen, Mia Søderholm, Rune Kristiansen og Viggo Bjarne Kristiansen (28.12.2022)

Kornenga 1 B (Gnr 303, bnr 1683, seksjon 2) er overdratt fra Kirsten E Johansen til Erik Henry Sternfoss og S Terje Sternfoss (28.12.2022)

Gluppeveien 59 (Gnr 212, bnr 114) er solgt for kr 4.500.000 fra Jeanette Mari Granholt til Henrik Haugen Mælen og Kristine Kårtveit Solsvik (28.12.2022)

Gluppeveien 59 (Gnr 212, bnr 114) er overdratt fra Ragnhild Lisbeth Olsen til Jeanette Mari Granholt (28.12.2022)

Østgårdkroken 6 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 40) er solgt for kr 3.300.000 fra Arnfinn Kristiansen, Fritz-Einar Kristiansen, Gudleif G Kristiansen, Hans Oluf B Kristiansen, Line Kristiansen, Mia Søderholm, Rune Kristiansen og Viggo Bjarne Kristiansen til Annett Christin Sæther (28.12.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Stallane 39 (Gnr 23, bnr 10, fnr 83) er overdratt fra Liv Karin Quille til Arnt Erik Quille, Jane Mette Quille og Tom Ingar Quille (22.12.2022)

Andel av Sandhella 53 (Gnr 36, bnr 37) er overdratt fra Mette Woll-Hauge, Morten Hauge og Tove Hauge til Terje Hauge (22.12.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 53 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 36, bnr 133

Andel av Stallane 39 (Gnr 23, bnr 10, fnr 83) er solgt for kr 2.533.333 fra Arnt Erik Quille og Jane Mette Quille til Tom Ingar Quille (22.12.2022)

Andel av Vestre veien 131 (Gnr 23, bnr 7) er solgt for kr 2.160.000 fra Sissel Pran til Caroline Marie Pran (22.12.2022) Salget omfatter også andel av Gnr 23, bnr 181 Salget omfatter også andel av Gnr 23, bnr 223

Sandvadsvingen 39 (Gnr 22, bnr 110) er solgt for kr 1.650.000 fra Erik Johan Wergeland til Bjørn Ove Alexandersen (22.12.2022)

Bastofeltet 143 (Gnr 42, bnr 301) er overdratt fra Tore Dahl til Laila Dahl (22.12.2022)

Sandhella 53 (Gnr 36, bnr 37) er overdratt fra Randi Hauge til Mette Woll-Hauge, Morten Hauge, Terje Hauge og Tove Hauge (22.12.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 53 Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 133

Holtefeltet 9 H (Gnr 6, bnr 1, fnr 101) er solgt for kr 3.990.000 fra Øbu Prosjekt As til Beate Grov Hagen og Jon Rene Gjøs (22.12.2022)

Andel av Revtangeveien 131 (Gnr 15, bnr 13, fnr 23) er overdratt for kr 3.083.333 fra Gorm Lunde til Kristian Lunde (23.12.2022)

Revtangeveien 131 (Gnr 15, bnr 13, fnr 23) er overdratt fra Knut Lunde til Gorm Lunde og Kristian Lunde (23.12.2022)

Nedre Utgård 29 (Gnr 46, bnr 35, fnr 22) er solgt for kr 4.300.000 fra Bård Håvard Bjørhei og Ingunn Lind Bjørhei til Annette Mørch Jacobsen og Hans M Teigar Jacobsen (23.12.2022)

Gnr 35, bnr 2 er overdratt fra Unni Anita Nilsen til Ann Hilde Nilsen og Nina Elisabeth Nilsen (27.12.2022) Overdragelsen omfatter også Vikerveien 163 (Gnr 35, bnr 280)

Gnr 23, bnr 11, fnr 104 er solgt for kr 65.000 fra Per Ivar Wroldsen til Arild Aaserud (27.12.2022)

Varden 5 (Gnr 35, bnr 311) er overdratt fra Bjørg Vatsgar og Normann Vatsgar til Andre Vatsgar, Hege Vatsgar og Tord Vatsgar (27.12.2022)

Varden 5 (Gnr 35, bnr 311) er solgt for kr 8.500.000 fra Andre Vatsgar, Hege Vatsgar og Tord Vatsgar til Birgit Kristine Grydeland (27.12.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Ovenneset 15 (Gnr 21, bnr 208) er overdratt for kr 1.000.000 fra Turid Grimstad Birkeland til Karoline Birkeland (23.12.2022)

Ørneveien 101 (Gnr 53, bnr 288) er solgt for kr 4.040.000 fra Harald Duesund til Martin Sletner og Thea Ossum (27.12.2022)

