Enebolig på Cicignon solgt for 3 millioner kroner

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Ørebekkstranda Borettslag andelsnr 42 er overdratt fra Karine Julie Hansen til Finn-Egil Borge Hansen og Kent Tore Borge (15.12.2022)

Rød Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.800.000 fra Andreas Schibsted Eriksen til Emma Marie Fredriksen og Sebastian Hoel (15.12.2022)

Veidegrenda Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 4.400.000 fra Bjørn Anders Karstensen og Carina Jeanett Karstensen til Oda Andrea Guldberg og Vebjørn Løland Garde (15.12.2022)

Ørebekkstranda Borettslag andelsnr 42 er solgt for kr 4.010.000 fra Finn-Egil Borge Hansen og Kent Tore Borge til Hjalmar Johansen og Irene Johansen (15.12.2022)

Regimentveien 122 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 3) er solgt for kr 3.298.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Aud Willadsen og Jan Willadsen (15.12.2022)

Njårdsvei 5 (Gnr 610, bnr 374) er solgt for kr 6.700.000 fra Ole Petter Dalene og Tone Storhaug Dalene til Ardian Misiraj (15.12.2022)

Gnr 66, bnr 600 er overdratt fra Morten Olsen til Geir Nordby (15.12.2022)

Troppsveien 21 (Gnr 603, bnr 312, seksjon 26) er solgt for kr 6.150.000 fra Ingvill Gjerdsbakk Brande og Trond Brande til Andreas Mundal Micka og Tine C Hegelund Glimsdal (15.12.2022)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.600.000 fra Anders Winger Delbekk til Teoline S Seim (15.12.2022)

Rødsveien 5 (Gnr 422, bnr 109) er solgt for kr 2.150.000 fra Hero Amin Dalo og Shwan Ahmed Abdulla Dalo til Deniz Michael Aasen og Marlene Færevik (15.12.2022)

Trondalsveien 62 (Gnr 50, bnr 349, seksjon 11) er solgt for kr 3.800.000 fra Martine Zimmermann til Ronny Møklegård (15.12.2022)

Kløverveien Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.300.000 fra Liz Andersen og Vigdis Lovise Bergmann til Kim Vidar Varmedal og Mia Christine Abelsen (15.12.2022)

Kløverveien Borettslag andelsnr 9 er overdratt fra Anne Lise Andersen til Liz Andersen og Vigdis Lovise Bergmann (15.12.2022)

Agatveien 34 (Gnr 601, bnr 182) er solgt for kr 4.250.000 fra Oddvar Erling Hammer til Karl Eivind Drevsjø og Sonja Cecilie B Høigaard (16.12.2022)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 124 er solgt for kr 2.300.000 fra Øystein Leif Olsen til Maren Arneberg Rognlien (16.12.2022)

Andel av Ødegårdsveien 46 (Gnr 436, bnr 14) er overdratt fra Wenche Lilljan Johansen til Einar Hognås Aas, Heidi Kristin Hognås Aas og Øyvind Hognås Aas (16.12.2022) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 436, bnr 81

Andel av Tyttebærtangen 69 (Gnr 431, bnr 1, fnr 80) er solgt for kr 6.800.000 fra Randi Jule til Svein Johan Reid (16.12.2022)

Andel av Ilaveien 30 (Gnr 208, bnr 881, seksjon 5) er solgt for kr 2.800.000 fra Josefine Johanne Evensen og Magnus Garnvik Sand til Brian Skjødt Østrup (16.12.2022) Salget omfatter også Ilaveien 30 (Gnr 208, bnr 881, seksjon 16)

Sølands vei 10 (Gnr 203, bnr 503) er solgt for kr 5.000.000 fra Øbv Eiendom As til Solid Prosjekt As (16.12.2022)

Fridtjof Nansens vei 8 (Gnr 208, bnr 1524) er solgt for kr 4.200.000 fra Mayen Wernersen til Noman Dinarzahi (16.12.2022)

Falcheveien 18 A (Gnr 203, bnr 382, seksjon 11) er solgt for kr 2.525.000 fra Stian Svendsen til Campillo Adriana Coto og Einar Belck-Olsen (16.12.2022)

Østgård Borettslag 2 andelsnr 10 er overdratt for kr 2.425.000 fra Silje Frang til Jamil Matta Benyamin (16.12.2022)

Tordenskiolds gate 1 (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 60) er solgt for kr 5.750.000 fra Hilde Kristin Selmer til Berit Karin Rio Wangen (16.12.2022)

Redaktør Urdahls gate 3 B (Gnr 300, bnr 973, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Roger Andreas Juliussen til Lill-Marie Gunnersen og Simen Petterøe Jacobsen (16.12.2022)

Andel av Gnr 603, bnr 321 er overdratt fra Haugstenåsen Utvikling As (16.12.2022)

Lars Nilsens vei 3 A (Gnr 204, bnr 264) er solgt for kr 5.150.000 fra Karlsøen Bygg Og Eiendomsutvikl As til Jeanette Johannessen (16.12.2022)

Lokalveien 50 (Gnr 110, bnr 106, seksjon 12) er solgt for kr 3.050.000 fra Christian E Magnussen og Henrikke Marthinsen Alvær til Johan Hetty og Kari Haug Austbø (16.12.2022)

Utsikten 3 Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.000.000 fra Sonia Marie Topstad til Jens-Christian Ottesen (16.12.2022)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 99 er solgt for kr 2.500.000 fra Magnus Olsen og Wibeke Sofie Olsen til Marit Iren Hansen (16.12.2022)

Steinrøysa 15 (Gnr 611, bnr 71) er solgt for kr 4.160.000 fra Kenneth Glenn Ydse og Linn Ørnvall til Sara Eliasi og Waked Naser Abdulrazak Al (19.12.2022)

Andel av Gnr 114, bnr 5 er overdratt fra Thorstein H Thorstensen til Gro Ravne (19.12.2022) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 114, bnr 9 Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 152 (Gnr 114, bnr 17) Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 146 (Gnr 114, bnr 50) Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 158 (Gnr 114, bnr 52) Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 113 (Gnr 114, bnr 56) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 114, bnr 57 Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 148 (Gnr 114, bnr 61) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 114, bnr 62 Overdragelsen omfatter også andel av Engelsvikenveien 150 (Gnr 114, bnr 63)

Nygaardsgata 29 (Gnr 300, bnr 365, seksjon 16) er solgt for kr 2.350.000 fra Siv Heidi Tuman Falck til Haakon Tuman Falck (19.12.2022)

Skåralia 2 (Gnr 42, bnr 16) er solgt for kr 1.750.000 fra Sigrid Sofie Andersen til Ole M Andersen Mollestad (19.12.2022) Salget omfatter også Gnr 42, bnr 45

Buskogen Borettslag A/l andelsnr 12 er solgt for kr 970.421 fra Ursula-H R Martinsen til Merete Lindgren (19.12.2022)

Gjøaveien 40 (Gnr 303, bnr 331) er overdratt fra Charles Halvorsen til Bjørg Kaspara Halvorsen (19.12.2022)

Hurrødåsen 23 (Gnr 47, bnr 4, fnr 2, seksjon 12) er overdratt for kr 2.425.000 fra Jan Eivind Eriksen til Silje Eriksen (19.12.2022)

Kreklingveien 12 D (Gnr 726, bnr 90, seksjon 2) er overdratt fra A1 Gruppen As til A1 Solution As (19.12.2022) Overdragelsen omfatter også Kreklingveien 12 B (Gnr 726, bnr 90, seksjon 3) Overdragelsen omfatter også Kreklingveien 12 C (Gnr 726, bnr 90, seksjon 4)

Andel av Veumveien 67 (Gnr 210, bnr 410, fnr 598) er overdratt fra Kåre Wilhelm Nilsen til Åse Synnøve Nilsen (19.12.2022)

Vallefjell 2 Borettslag andelsnr 9 er overdratt fra Arne Lund til Runar Toivo Lund og Stein Kyrre Lund (19.12.2022)

Ridehusg 4 Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.550.000 fra Grethe Kristine Arnesen til Astrid Meek (19.12.2022)

Torsnesveien 107 (Gnr 668, bnr 13) er solgt for kr 4.170.000 fra Espen Otnem og Kristin Otnem til R De A Jose Rui Fernandes og Vilde Broen (19.12.2022)

Andel av Ravneveien 31 (Gnr 736, bnr 129) er overdratt fra Junis Mukamana Rostad til Tor Martin Rostad (19.12.2022) Overdragelsen omfatter også Ravneveien 31 B (Gnr 736, bnr 144) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 736, bnr 153

Vikaneveien 231 (Gnr 66, bnr 148) er overdratt fra Else Olaug Kastum til Ingar Kastum og Steinar Kastum (20.12.2022) Overdragelsen omfatter også Vikaneveien 229 (Gnr 66, bnr 161) Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 452

Kirkeberget 33 (Gnr 64, bnr 433) er overdratt fra Bjørn Egil Lier og Vigdis Vormeland Lier til Amund Lier og Maren Lier (20.12.2022)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 43) er solgt for kr 4.295.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Arber Isufi (20.12.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 42) er solgt for kr 4.295.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Ajete Isufi og Tahir Isufi (20.12.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Andel av Nedre Ålevei 5 (Gnr 51, bnr 109) er overdratt for kr 1.675.000 fra Julianne Nagy Høgøy til Normann Høgøy (20.12.2022)

Andel av Himmelberget 11 (Gnr 48, bnr 423) er overdratt for kr 3.400.000 fra Geir Sten Hansen, May Britt Hansen og Tor Hansen til Eva Elisabeth Moe (20.12.2022) Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 424 Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 425

Andel av Himmelberget 11 (Gnr 48, bnr 423) er overdratt fra Eva Dorthea Hansen til Geir Sten Hansen, May Britt Hansen og Tor Hansen (20.12.2022) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 424 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 425

Hasserheien 20 (Gnr 724, bnr 115, seksjon 24) er overdratt fra Marit Løvdal Pettersen til Hilde M Pettersen Fjell (20.12.2022)

Kamillekroken 7 (Gnr 53, bnr 328) er overdratt for kr 3.100.000 fra Toralf Dragutin Trondsen til Cathrine S R Trondsen (20.12.2022)

Strandveien 12 (Gnr 737, bnr 173) er solgt for kr 4.100.000 fra Øistein Thorsen Bjørhei og Sandra Ledang til Heléne E Appelberg (20.12.2022)

Andel av Vikaneveien 231 (Gnr 66, bnr 148) er overdratt fra Ingar Kastum til Steinar Kastum (20.12.2022) Overdragelsen omfatter også Vikaneveien 229 (Gnr 66, bnr 161) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 66, bnr 452

Rabben 6 (Gnr 611, bnr 2, fnr 81) er solgt for kr 2.350.000 fra Sigurd M Christiansen til Siri Merete Andersen (20.12.2022)

Gamle Rødsvei 37 (Gnr 52, bnr 86) er solgt for kr 3.900.000 fra Henning Syversen, Linn Elisabeth Nilsen, Marianne Lyngmo og Runar Syversen til Ina E Angvoll Olsen og Michael Olavesen (20.12.2022) Salget omfatter også Gnr 52, bnr 121

Gamle Rødsvei 37 (Gnr 52, bnr 86) er overdratt fra Ragnar Kristian Syversen til Henning Syversen, Linn Elisabeth Nilsen, Marianne Lyngmo og Runar Syversen (20.12.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 121

Borgeveien 39 (Gnr 610, bnr 682) er solgt for kr 720.000 fra Marthe Gunvor Killingmo til Hamid Akbari og Reza Mirzaie (20.12.2022)

Borgeveien 39 (Gnr 610, bnr 682) er solgt for kr 4.600.000 fra Mari-Ann Klemmetsrud til Hamid Akbari og Reza Mirzaie (20.12.2022)

Andel av Solheimsveien 22 B (Gnr 208, bnr 99) er overdratt for kr 2.775.000 fra Sara Martinsen til Nino Reis Dokke (20.12.2022

Smertudammen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 4.550.000 fra Tone Armand-Jensen Bergum og Tor Bergum til Frank Werner Klipper (20.12.2022)

Bings gate 22 (Gnr 300, bnr 168) er solgt for kr 3.000.000 fra Jack Rino Jensen til Madsen He Eiendom As (20.12.2022)

Andel av Kjerreveien 51 (Gnr 433, bnr 211) er overdratt fra Anne Cecilie Weiner til Arild Hardeng (20.12.2022)

Gnr 202, bnr 117 er solgt for kr 6.000.000 fra Berit Johnsen til Glemmen Gård Utleiebygg As (20.12.2022) Salget omfatter også Skredderveien 10 (Gnr 202, bnr 118)

Lillegaard Borettslag andelsnr 49 er solgt for kr 3.450.000 fra Jon Kristian Hasselgård til Ruben Bogstrand Carlsen og Sandra Isabell Brende (21.12.2022)

Andel av Riverside 14 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 47) er overdratt for kr 3.200.000 fra Tim Werner Danielsen til Hannah Olsen (21.12.2022)

Andel av Sareptakroken 21 (Gnr 85, bnr 199) er overdratt fra Terje Fodstad til Kristin M H Fodstad (21.12.2022)

Sigrid Undsets vei 30 (Gnr 204, bnr 315) er solgt for kr 7.610.000 fra Anders S Fredheim og Christina S Fredheim til Frid Klungrehaug og Glenn Nilson (21.12.2022)

Østgårdhaven 7 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 22) er solgt for kr 3.600.000 fra Lars Swang Fløtaker og Pål Swang Fløtaker til Kristina Manko (21.12.2022)

Andel av Myren Borettslag andelsnr 4 er overdratt for kr 800.000 fra Flemming Jensen til Cathrine Isaksen Eidet (21.12.2022)

Lisleby allé 20 A (Gnr 203, bnr 651, seksjon 1) er solgt for kr 5.200.000 fra Asef Mostafaei til Marit Strengen og Stig Laursen (21.12.2022)

Østheimveien Borettslag andelsnr 1 er overdratt til Fredrikstad Kommune (21.12.2022)

Kong Sverres vei 12 (Gnr 601, bnr 264) er overdratt fra Rolf William Larsen til Asgeir Larsen (21.12.2022)

Kong Sverres vei 12 (Gnr 601, bnr 264) er solgt for kr 4.900.000 fra Asgeir Larsen til Josefine Johanne Evensen og Magnus Garnvik Sand (21.12.2022)

Konditorveien 40 (Gnr 205, bnr 141) er solgt for kr 3.610.000 fra Jan A E Kristiansen, Øistein Kristiansen og Trine Kristiansen Talgø til Egy Eiendom As (21.12.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Karls vei 22 (Gnr 5, bnr 108) er overdratt fra Brit Notto til Tone Notto (15.12.2022)

Peltebergveien 13 (Gnr 37, bnr 162) er overdratt fra Jan-Erik Tveten og Toril Tveten til Håvard Tveten (15.12.2022)

Prestegårdsskogen 70 (Gnr 3, bnr 137) er solgt for kr 5.500.000 fra Bjørn Ove Alexandersen til Knut Nylend Sveen (16.12.2022)

Lonøyveien 139 (Gnr 50, bnr 53) er solgt for kr 3.600.000 fra Raymond Jomisko Olsen til Tone Merete Corneliussen (19.12.2022) Salget omfatter også Gnr 50, bnr 100

Liløkkeveien 56 (Gnr 41, bnr 62) er overdratt fra Kari Kyllingstad til Andreas Kyllingstad, Christoffer Kyllingstad og Marie Kyllingstad (19.12.2022)

Liløkkeveien 92 (Gnr 41, bnr 55) er overdratt fra Ragnhild Kristiansen til Beate Cecilie Lübeck og Therese Kristiansen (20.12.2022)

Skårsnesveien 57 (Gnr 5, bnr 173) er overdratt fra Arnfinn Bjarne Larsen til Elsa Mary Larsen (20.12.2022)

Gnr 49, bnr 3, fnr 109 er solgt for kr 3.800.000 fra Storm Oskar Kristiansen til Christian Seilø Torgersen (20.12.2022) Salget omfatter også Haugeliveien 15 (Gnr 49, bnr 3, fnr 288)

Rød 40 (Gnr 39, bnr 1, fnr 5) er overdratt fra Anne-Lise Hofstad og Finn Wahl Hofstad til Jon Hofstad og Morten Hofstad (21.12.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Saltholmveien 39 (Gnr 93, bnr 132) er overdratt fra Tom Sunde til Paul Karsten Sunde (19.12.2022)

Storesand 8 (Gnr 21, bnr 257) er solgt for kr 2.500.000 fra Anders Tagestad Amundlien, Aud Sonja Ledermann, Harry Kai Amundlien, Julie Tagestad Amundlien og Mari-Anne Amundlien Ralm til Ida Ralm (19.12.2022)

Storesand 8 (Gnr 21, bnr 257) er overdratt fra Gerd Kristin Amundlien til Anders Tagestad Amundlien, Aud Sonja Ledermann, Harry Kai Amundlien, Julie Tagestad Amundlien og Mari-Anne Amundlien Ralm (19.12.2022)

