Eiendomsoverdragelser – Lahellemoens Misjonshus solgt for 4,3 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Stenhammerveien 11 B (Gnr 208, bnr 1689, seksjon 20) er solgt for kr 2.760.000 fra Andre Fjørtoft Bjørnstad, Hege Fjørtoft Bjørnstad og Mari Fjørtoft Bjørnstad til Ardiana Belegu (08.06.2021)

Tømmerhella 7 (Gnr 434, bnr 98) er solgt for kr 4.080.000 fra Morten Jacobsen til Sarah Victoria James (08.06.2021)

Seierstensgata 21 A (Gnr 300, bnr 1597, seksjon 2) er solgt for kr 2.110.000 fra Kristin Stafne Myrland og Magnus Riis til Hannah S Høidahl Nylenna (07.06.2021)

Mårstien 14 A (Gnr 213, bnr 324, seksjon 21) er solgt for kr 3.000.000 fra Kristine Elvebakk Hummel og Tom Marius Hummel til Amir Pedersen-Paydar og Kristin Pedersen-Paydar (07.06.2021)

Opalveien 62 (Gnr 603, bnr 176) er solgt for kr 6.600.000 fra Paal Georg Pedersen og Rita Pedersen til Karoline B Sandbekk og Nicklas Fjeld (07.06.2021)

Andel av Bergfruestien 1 (Gnr 726, bnr 155, seksjon 7) er overdratt fra Gerd Marie Sørensen til Rolf Sørensen (07.06.2021)

Bergliveien 10 (Gnr 737, bnr 167, fnr 66) er solgt for kr 4.100.000 fra Bjarte André Mjåseth og Elin Katrine Holmskog til Beatrice Spydevold Olsen og Martin Hafell (07.06.2021)

Vallefaret 4 (Gnr 726, bnr 51) er solgt for kr 3.600.000 fra Annbjørg Hansen til Hashim Hussein Hassan og Mohammad Pari Rasul (07.06.2021) Salget omfatter også Gnr 726, bnr 97

Mosseveien 69 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 59) er solgt for kr 3.200.000 fra Seut Utvikling As til Anne-Kari Petersen (07.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Mosseveien 69 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 58) er solgt for kr 3.200.000 fra Seut Utvikling As til Göran Henrik Malmström (07.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 26) er solgt for kr 4.800.000 fra Seut Utvikling As til Dagfinn Tore Brynildsen og Vigdis Gjone Brynildsen (07.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Andel av Sadelveien 17 (Gnr 213, bnr 123) er overdratt fra Marit Lykken til Tom Roger Vårlie (07.06.2021)

Trosvikstranda 46 (Gnr 300, bnr 1377) er overdratt fra Fredrikstad Kommune til Ntp Eiendom As (07.06.2021)

Albert Torps vei 20 (Gnr 208, bnr 381) er solgt for kr 4.300.000 fra Lahellemoen Normisjon til Brodahl Eiendom As (07.06.2021) Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1420 Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1825

Thorsøveien 9 (Gnr 685, bnr 74) er solgt for kr 4.000.000 fra Øivind Larsen til Jon Edmund Hansen og Mona Thalberg Hansen (07.06.2021)

Muslingsveien 25 (Gnr 432, bnr 182) er solgt for kr 8.700.000 fra Glenn Arild Mathisen og Vigdis Mirielle Mathisen til Anne Tvedt og Henrik Hani Aboushanif (07.06.2021)

Solviken 15 (Gnr 112, bnr 454) er solgt for kr 3.920.000 fra Morten Strand og Petter Johan Strand til Hanne Elisabeth Larsson (07.06.2021)

Labråten 20 (Gnr 210, bnr 809) er solgt for kr 3.550.000 fra Paul Einar Hansen til Anette Johansen og Stian Zazzera (07.06.2021)

St Hansfjellet Borettslag andelsnr 49 er overdratt fra Finn Trygve Karlsen til Gerd Alise Karlsen (07.06.2021)

Andel av Rolf Wickstrømsg 2 Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Jon Arthur Sørensen til Christina Roaldsnes (04.06.2021)

Huseby Gård Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 2.700.000 fra May Thori til Turid Marie Flokenes (04.06.2021)

Fiskerveien Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 3.324.000 fra Ruben Gangstad og Tone Margrethe Svensson til Katrine Fondevik (04.06.2021)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 46 er solgt for kr 2.500.000 fra Gunnar Larsen til Erlend Øverby Vist (04.06.2021)

Søgårdåsen 11 (Gnr 124, bnr 64) er overdratt for kr 5.750.000 fra Søgårdåsen 11 As til Anne Enger og Lasse Kristiansen (04.06.2021)

Bergerhavna 6 (Gnr 120, bnr 104) er solgt for kr 6.600.000 fra Magne Ådalen til Erlend Hernes Jacobsen og Stine Mari Sægrov (04.06.2021)

Olav Kyrres vei 1 A (Gnr 601, bnr 45, fnr 262) er solgt for kr 4.200.000 fra Pj Eiendomsutvikling As til Johanne Porsmyr (04.06.2021)

Nybyggerveien 7 (Gnr 613, bnr 38) er solgt for kr 3.270.000 fra Caroline E Sjø Hansen og Jørgen Sjø Hansen til Rigon Hoti (04.06.2021)

Bryggeriveien 30 (Gnr 208, bnr 11, seksjon 3) er solgt for kr 2.900.000 fra Åse Marie Andersen til Bjørg Synnøve Tveit og Espen Tveit (04.06.2021)

Bellevuehagen Borettslag andelsnr 17 er solgt for kr 5.200.000 fra Konstanse R Zachariassen til Bjørn Dalen og Tordis S Søderlind (04.06.2021)

Bekkevoldveien 6 A (Gnr 303, bnr 1881, seksjon 1) er solgt for kr 5.050.000 fra Khadisje Sohailifar og Naser Mostafaei til Fatima Hagerup og Simen Eberle (04.06.2021)

Beryllveien 25 (Gnr 601, bnr 437, seksjon 12) er overdratt for kr 2.300.000 fra Heidi Jacobsen og Karl Ole Straume til Jørgen Straume (04.06.2021)

Spinneriveien 5 A (Gnr 303, bnr 727) er overdratt fra Fredrikstad Kommune til Statens Vegvesen (04.06.2021) Overdragelsen omfatter også e.d. i Halden kommune Overdragelsen omfatter også e.d. i Sarpsborg kommune Overdragelsen omfatter også e.d. i Rakkestad kommune

Anisveien 1 (Gnr 53, bnr 287) er solgt for kr 6.000.000 fra Ambjørn Efterdal og Eva Efterdal til Jonas Nikolai Glømmen (04.06.2021)

Øyenkilveien 1 (Gnr 62, bnr 45) er overdratt fra Statens Vegvesen til Viken Fylkeskommune (04.06.2021) Overdragelsen omfatter også Gnr 62, bnr 93 Overdragelsen omfatter også Bjølstadveien 1 (Gnr 422, bnr 415) Overdragelsen omfatter også Glomboveien 37 (Gnr 424, bnr 461) Overdragelsen omfatter også Haldenveien 80 (Gnr 662, bnr 19)Overdragelsen omfatter også Gnr 724, bnr 54 Overdragelsen omfatter også Gnr 724, bnr 56 Overdragelsen omfatter også Gnr 727, bnr 129 Overdragelsen omfatter også Gnr 737, bnr 262 Overdragelsen omfatter også e.d. i Indre østfold kommune

Østgårdhaven 36 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 9) er solgt for kr 3.000.000 fra Jens Persson til Erland Halvorsen Næss og Heidi Mathisen Næss (04.06.2021)

Østensens vei 16 (Gnr 206, bnr 51, fnr 167) er solgt for kr 4.900.000 fra Ann-Kristin Hoem til Hege Anita Sørensen og Uno Nesvik (04.06.2021)

Langøyveien 13 A (Gnr 424, bnr 77, seksjon 1) er solgt for kr 4.850.000 fra Ina Aarti og Per-Jørgen Aarti Olsen til Gard Åsmund S Tollefsen og Linn Westin Brestrup (04.06.2021)

Turkistunet 18 (Gnr 601, bnr 405, seksjon 28) er solgt for kr 3.600.000 fra Jensen Byggtjenester As til Hilde Bårdsen (04.06.2021)

Litles gate 14 (Gnr 303, bnr 605) er overdratt fra Lars Sørlie til Eirik Sørlie Johansen (04.06.2021)

Gluppeveien 71 B (Gnr 212, bnr 92, seksjon 2) er solgt for kr 4.100.000 fra Bolig-Prosjekt As til Karoline Møller og Ole Christian Thoresen (04.06.2021)

Sundløkkaveien 26 (Gnr 639, bnr 26, seksjon 1) er solgt for kr 2.150.000 fra Thomas Aleksander Gåserød til Adrian Hansen (04.06.2021)

Ringstadbakken 12 (Gnr 711, bnr 93, seksjon 12) er solgt for kr 3.150.000 fra Ringstadåsen Utvikling As til Kjersti Bryntesen (04.06.2021)

Vikerveien 70 (Gnr 55, bnr 106) er solgt for kr 2.350.000 fra Hartvig Anker Halvorsen til Anne Sofie Larsen og Håvard Aasheim (04.06.2021)

Hestehagen 18 (Gnr 214, bnr 49, seksjon 18) er overdratt for kr 637.000 fra Marit E Rostad Aakeberg til Carl-Philip Alfredsen (04.06.2021)

Torpåsen terrasse 10 (Gnr 614, bnr 55) er solgt for kr 3.800.000 fra Rabia Rahhaoui til Christina Lebæk Hansen og Lasse Ellefsen (04.06.2021)

Hovslagerveien 43 (Gnr 213, bnr 99) er solgt for kr 4.410.000 fra Lene Merete Karlsen til Nina Nilsen (04.06.2021)

Ødegårdsveien 23 A (Gnr 435, bnr 27) er solgt for kr 5.200.000 fra Hege K Ragnhildstveit og Jørund K Ragnhildstveit til Eva Kristine Kalmar og Joakim Kalmar (04.06.2021)

Volleberglia 5 (Gnr 51, bnr 251) er solgt for kr 4.200.000 fra Elin Stolt Johannessen til Christian Skard Solhaug (04.06.2021)

Gluppeveien 71 A (Gnr 212, bnr 92, seksjon 1) er solgt for kr 4.250.000 fra Bolig-Prosjekt As til Mats Henrik Sandberg (04.06.2021)

Andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153) er overdratt fra Spg Bakke Bolig Gressvik As til Bruket Brygge Boligsameie (04.06.2021)

Østre Faratangen 95 (Gnr 55, bnr 376) er solgt for kr 3.350.000 fra Tove Karlstad til Jan Vidar Nes (04.06.2021)

Valhalls gate 59 (Gnr 300, bnr 1432) er solgt for kr 3.600.000 fra Bjørn Nygaard til Slippen Bolig As (03.06.2021)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 27) er solgt for kr 4.800.000 fra Seut Utvikling As til Unni Dunér Trøen (03.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 28) er solgt for kr 6.150.000 fra Seut Utvikling As til Hallgeir Bratland Arnesen (03.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Andel av Skuteveien 1 (Gnr 439, bnr 396) er overdratt for kr 2.100.000 fra Oda Andrea Guldberg til Andreas Brukrogen Knutsen (03.06.2021)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 23) er solgt for kr 4.650.000 fra Seut Utvikling As til Bernt Bekke og Marit Synnøve Bekke (03.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Bakken 1 (Gnr 611, bnr 6, fnr 29) er solgt for kr 2.250.000 fra Jan Hugo Dahl og Rikke J Stolinski Dahl til Heshmat Qorbani (03.06.2021)

Prætorius gate 1 (Gnr 300, bnr 1047) er solgt for kr 7.200.000 fra Ståle Greger Julseth til Jahn Dennis Storhøi og Mona B Keilhau Storhøi (03.06.2021)

Vestre Nesskogen 30 (Gnr 727, bnr 409) er solgt for kr 7.350.000 fra Beate Maria Alexandersen og Pål Quist Alexandersen til Lars-Gøran Knutsen og Sandra Carlsen (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Aksel Johannes Mjørnaren til Birger Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Arthur T Johansen til Margit Johansen (03.06.2021)

Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 7) er solgt for kr 3.000.000 fra Seut Utvikling As til Vela Eiendom As (03.06.2021) Salget omfatter også andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Margit Johansen til Edgard Thorbjørn Johansen og Jorunn Margaret Høntorp (03.06.2021)

Rødåsen 57 (Gnr 52, bnr 110, fnr 113) er solgt for kr 2.800.000 fra Eva Næss Nygaard til Oline Mjelde Andersen (03.06.2021)

Alv Erlingsens gate 32 (Gnr 610, bnr 138) er solgt for kr 3.135.000 fra Helle C Quist Fosshaug til Ali Pajaziti og Miradije Merovci (03.06.2021)

Lokalveien 41 B (Gnr 110, bnr 94, seksjon 2) er solgt for kr 3.700.000 fra Vanessa Alves Martins til Emilie Såheim Gaustad og Henrik Alexander Strøm (03.06.2021)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 115 er solgt for kr 2.425.000 fra Bjørn Viggo Asgeir Nilsen og Lina Martine Sjo Nilsen til Lea Rebecca Pettersen (03.06.2021)

Christianslund Borettslag andelsnr 49 er solgt for kr 1.500.000 fra Morten Henriksen til Morten Lunde Nilsen (03.06.2021)

Utsikten 9 (Gnr 208, bnr 1563, seksjon 10) er solgt for kr 2.050.000 fra Mats Henrik Sandberg til Tina Irene Thorvaldsen (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Torbjørg Mjørnaren til Aksel Johannes Mjørnaren, Arthur T Johansen, Birger Mjørnaren, Eli Mjørnaren, Ida Alvilde Heidenberg og Johan Mjørnaren (03.06.2021)

Rødsveien 39 (Gnr 424, bnr 157) er solgt for kr 4.800.000 fra Mads Carlsen til Stefan Berrum Flandorfer og Synne Sofie Amundsen Bay (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er solgt for kr 333.000 fra Anne-Lise G Mjørnaren til Bente-Heidi G Mjørnaren og Hild Jeanette Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av Østre Torgauten vei 74 (Gnr 60, bnr 422) er overdratt for kr 1.750.000 fra Jan-Ola Olstad og Wenche Olstad til Marit Jannecke Olstad (03.06.2021)

Kjønikveien 3 (Gnr 115, bnr 56) er solgt for kr 6.000.000 fra Hilde Døvre til Kenneth Fagerland og Stine Fagerland (03.06.2021)

Djupekloveien 137 (Gnr 62, bnr 333) er solgt for kr 3.600.000 fra Jorunn Arnesen og Svein Harald Arnesen til Kristina Strædet Gitmark og Marius Botten (03.06.2021)

Rødåsen 39 (Gnr 52, bnr 252) er solgt for kr 4.020.000 fra Ragnhild S V Myrholt og Viggo Johan Myrholt til Dani Nicholas Olafsen (03.06.2021)

Andel av Gnr 601, bnr 485 er solgt for kr 3.350.000 fra May Britt Torp (03.06.2021)

Haugsten Borettslag andelsnr 208 er solgt for kr 2.250.000 fra Eilleen Beligon Calderon til Ine Christin Vik Karlsen (03.06.2021)

Bratthammeren Borettslag andelsnr 84 er solgt for kr 2.250.000 fra Marlen E Johansson Aakre til Oliver J L Alphonso (03.06.2021)

Kjølberggaten 19 (Gnr 610, bnr 34) er solgt for kr 1.200.000 fra Susan Anine Abildsø til Ole Petter Gundersen (03.06.2021)

Skolebakken 12 (Gnr 112, bnr 533) er solgt for kr 4.800.000 fra Ole-Fredrik Vikerheim til Bjørn Nielsen og Linda Carlsen (03.06.2021)

Andel av Kirkeveien 40 (Gnr 728, bnr 22) er overdratt for kr 2.100.000 fra Remi Runnekås til Jeanett Ørmen (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Eli Mjørnaren til Aksel Johannes Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Ida Alvilde Heidenberg til Bjørg Elise Bang, Olaug I H Christensen, Ranveig H Ellingsen og Yngvar Heidenberg (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er overdratt fra Birger Mjørnaren til Anne-Lise G Mjørnaren, Bente-Heidi G Mjørnaren og Hild Jeanette Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er solgt for kr 333.000 fra Bjørg Elise Bang, Olaug I H Christensen, Ranveig H Ellingsen og Yngvar Heidenberg til Bente-Heidi G Mjørnaren og Hild Jeanette Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av Thorsøveien 109 (Gnr 687, bnr 11) er solgt for kr 333.000 fra Edgard Thorbjørn Johansen og Jorunn Margaret Høntorp til Bente-Heidi G Mjørnaren og Hild Jeanette Mjørnaren (03.06.2021)

Andel av J.N.Jacobsens gate 8 A (Gnr 300, bnr 691, seksjon 3) er overdratt fra Reidun Hansen til Willy Hansen (03.06.2021)

Victors vei 3 (Gnr 610, bnr 652, seksjon 1) er overdratt for kr 1.500.000 fra Mona Henriette Svendsen til Robin Alexander Furu (03.06.2021)

Bregneveien 18 (Gnr 728, bnr 1, fnr 15) er solgt for kr 2.800.000 fra Karin Aina Elise Johnsen til Robin André Berg og Therese Vissås (03.06.2021)

Eventyrveien 4 (Gnr 208, bnr 1387) er overdratt fra Bjørg Synnøve Brakken til Monika Myrheim Brakken og Trond Brakken (03.06.2021)

Skytterveien 18 (Gnr 208, bnr 768, seksjon 3) er solgt for kr 3.950.000 fra Thor Arne Olsen til Aurora Helene Fog og Kenneth Caspersen (03.06.2021)

K.G.Meldahls vei 4 (Gnr 423, bnr 18) er overdratt fra Rudolf Andreas Bjerkeli til Espen Bjerkeli, Guri Bjerkeli og Tove Bjerkeli (03.06.2021)

K.G.Meldahls vei 4 (Gnr 423, bnr 18) er solgt for kr 5.000.000 fra Espen Bjerkeli, Guri Bjerkeli og Tove Bjerkeli til Beco Invest As (03.06.2021)

Andel av Gnr 601, bnr 485 er solgt for kr 4.100.000 fra Hege Baltzersen og Rune Baltzersen til Ida Kristine Lydko-Borgen og Odd Arne Lydko-Borgen (03.06.2021) Salget omfatter også Citrintunet 11 (Gnr 601, bnr 493, seksjon 1)

Bings gate 17 (Gnr 300, bnr 164) er solgt for kr 4.900.000 fra Tom Arild Aas til Jarle Aune (03.06.2021)

Skåra vest 25 (Gnr 42, bnr 30) er solgt for kr 3.830.000 fra Thor Anders Berger til May-Britt C Haugseth og Ronny Olsen (03.06.2021)

Skåralia 3 (Gnr 41, bnr 20) er solgt for kr 3.350.000 fra Roger Eugen Kløv til Yana Stanich (03.06.2021)

Kjønikveien 9 (Gnr 115, bnr 59) er solgt for kr 5.850.000 fra Freddy Olsen til Markus Andre Jaworski (03.06.2021)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Prestegårdsskogen 99 (Gnr 3, bnr 176) er solgt for kr 1.200.000 fra Tove Lisbeth Skjeltorp til Grete Heyerdahl Østbøll og Ole Kai Østbøll (07.06.2021)

Store eka 14 (Gnr 29, bnr 278) er overdratt fra Eirik Thomas Olsen til Christine Nygård (04.06.2021)

Andel av Utgårdskilen 21 K (Gnr 47, bnr 237, seksjon 1) er solgt for kr 3.000.000 fra Garnberget As til T2 Gruppen As (04.06.2021)

Andel av Stenkroken 13 (Gnr 4, bnr 256, seksjon 9) er overdratt fra Arnt Otto Arntsen til Gunn Karin Karlsen (04.06.2021)

Stenkroken 13 (Gnr 4, bnr 256, seksjon 9) er solgt for kr 4.250.000 fra Gunn Karin Karlsen til Vlasta Haugen (04.06.2021)

Andel av Gnr 5, bnr 131 er overdratt fra Vibeke Ellen Willoch til Christian Peter Willoch, Jannike Beate Willoch, Marianne C Willoch og Thorbjørn Willoch (03.06.2021) Overdragelsen omfatter også Skårsnesveien 128 (Gnr 5, bnr 176)

Røde grinda 56 (Gnr 29, bnr 247) er solgt for kr 1.100.000 fra Tone Langvik og Yngve Aasen til Ketil Martinsen og Trine Lise Øren Martinsen (03.06.2021)

Melkeberget 6 (Gnr 49, bnr 194) er overdratt fra Lillian Arnesen og Steinar Arnesen til Jon Fredrik Arnesen og Linda Schrader-Aksdal (03.06.2021) Overdragelsen omfatter også Gnr 49, bnr 213

Siljeholmen 15 (Gnr 49, bnr 26, fnr 64) er solgt for kr 4.400.000 fra Elisabeth M Engebretsen og Morten S Engebretsen til Nina Cathrine Stenersen (03.06.2021)

Oladammen Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 3.050.000 fra Hilde Larsen og Per Andersen til Hanne Johansen og Peter Dean (03.06.2021)

Oladammen Borettslag andelsnr 36 er overdratt fra Randi-Marie Andersen til Hilde Larsen og Per Andersen (03.06.2021)

Omsetninger for Råde kommune:

Skråtorpveien 9 (Gnr 53, bnr 14) er solgt for kr 3.350.000 fra Kim Mortensen og Maibritt Kvalvik til Svanhild Grødem og Øystein Grødem (04.06.2021)

Gnr 82, bnr 115 er solgt for kr 5.200.000 fra Bagn Eiendom As til Hagen Gjenvinning As (04.06.2021)

Skråtorpveien 9 (Gnr 53, bnr 14) er overdratt fra Odd Mortensen til Kim Mortensen og Maibritt Kvalvik (04.06.2021)

Moltemyra 39 A (Gnr 92, bnr 604) er solgt for kr 2.200.000 fra Bente Anita S Basteviken og Kent Mikael Basteviken til Bjørn Myhra & Sønn Entreprenør As (03.06.2021)

Grendehusveien Borettslag A/l andelsnr 7 er solgt for kr 1.000.000 fra Råde Kommune til Thomas Ringdal (03.06.2021)

