Leilighet på Bratthammeren solgt for 2,5 mill. Villa på Cicignon til over 10 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Bratthammeren Borettslag andelsnr 141 er solgt for kr 2.490.000 fra Ragnhild Kristine Naceri til Andreas Harnes (10.03.2021)

Mårstien 30 B (Gnr 213, bnr 324, seksjon 30) er solgt for kr 2.720.000 fra Tom Cato Gundersen til Andre Martinsen og Hanne E Raae-Hermansen (10.03.2021)

Andel av Gnr 66, bnr 127 er solgt for kr 4.500.000 fra Hans Thomas Engebretsen og Nils Martin Engebretsen til Espen André Engebretsen, Sverre Johan Engebretsen, Tina Charlotte Olsson og Wenche Sannæs Engebretsen (10.03.2021) Salget omfatter også andel av Slensvikveien 3 (Gnr 66, bnr 288)

Gamle Kirkevei 66 (Gnr 207, bnr 18) er solgt for kr 5.300.000 fra Eva Jenssen til Perspektiv Eiendomsutvikling As (09.03.2021)

Bryggeriveien 17 (Gnr 300, bnr 280, seksjon 2) er solgt for kr 3.000.000 fra Tom A Joramo Zakariassen til Cecilie Zakariassen og Lars Eirik Jensen (09.03.2021)

Anders Olufsens gate 9 (Gnr 303, bnr 7) er solgt for kr 3.850.000 fra Majken Seth-Sirnes til Sigurd Strømnes og Thea Helene Berg (09.03.2021)

Langøyveien 50 D (Gnr 425, bnr 414) er solgt for kr 7.400.000 fra Geir Nordby og Trine Margrethe Hafstad til Petter Bjønnstu og Stine M Kristoffersen (09.03.2021)

Hovslagerveien 32 (Gnr 213, bnr 91) er overdratt fra Lars Henrik Søstrand til Eva Irene Søstrand (09.03.2021)

Andel av Gjonesvei 10 (Gnr 422, bnr 390, seksjon 4) er solgt for kr 1.950.000 fra Freddy Delås til Hilde Iren A Sohlberg (09.03.2021)

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.225.000 fra Katrine Stillausen til Oliver Conan Sandik (09.03.2021)

Rød Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.475.000 fra Hilde Anita Sæthre til Martine Ruud Hansen (09.03.2021)

Arne Stangebyesg 13 B Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.800.000 fra Bente Stene Kjønigsen, Hans Petter Geijer Olsen, Jon Erik Geijer Olsen og Rolf René Olsen til Margaret Johannessen (09.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 1.497.500 fra Arca Nova Bolig As til Aleksander Bjerkholt (09.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Arca Nova Bolig As til Inger Lofthus (09.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.047.500 fra Arca Nova Bolig As til Frida Maria Hagen og Joakim Johansen (09.03.2021)

St. Hansfjellet Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.300.000 fra Einar Marinius Stensland og Rita Vivi Stensland til Mervi Helena Ødegaard (09.03.2021)

Gnr 601, bnr 562 er solgt for kr 2.595.000 fra Eikelunden Eiendom As til Dalila J Dinarevic og Mirnes Dinarevic (08.03.2021)

Gnr 601, bnr 553 er solgt for kr 2.595.000 fra Eikelunden Eiendom As til Lars Fredrik Olavesen og Rebecka Elisabet Olavesen (08.03.2021)

Sportsveien 2 E (Gnr 208, bnr 123, seksjon 3) er solgt for kr 4.000.000 fra Bjørn Sortland til Ada Eriksen (08.03.2021)

Sportsveien 2 D (Gnr 208, bnr 123, seksjon 6) er solgt for kr 1.750.000 fra Bjørn Sortland til Markus A Garberg Duenes (08.03.2021)

Bjarne Aas gate 4 (Gnr 300, bnr 172) er solgt for kr 10.700.000 fra Beate Christin Falck-Næss og Ronny Øystein Næss til Henriette J Laache-Sæther og Jonas Rørberg (08.03.2021)Salget omfatter også Gnr 300, bnr 173C.

J. Kiønigs vei 5 (Gnr 208, bnr 1801, seksjon 22) er solgt for kr 3.200.000 fra Hildegunn Solberg til Robin Eiendom As (08.03.2021)

Dr. Giebelhausens gate 1 (Gnr 300, bnr 891, seksjon 1) er solgt for kr 3.900.000 fra Nygaardsgata 33 As til Olav Øby (08.03.2021)

Andel av Gnr 60, bnr 38 er solgt for kr 225.000 fra Anne Jorid Akselsen og Tove Marthe Akselsen til Audun Lundsvoll Andersen (08.03.2021)Salget omfatter også andel av Gnr 60, bnr 153 Salget omfatter også Gnr 60, bnr 237 Salget omfatter også andel av Gnr 60, bnr 238

Rosenborgveien 5 (Gnr 303, bnr 1724) er solgt for kr 3.400.000 fra Håkon Hansen til Rosenborgveien 5 As (08.03.2021)

Olav Kyrres vei 1 B (Gnr 601, bnr 45, fnr 306) er solgt for kr 3.700.000 fra Anne Grete Jakobsen, Lasse Kristiansen og Mirjam Kristiansen til Christine Ihle Andersen (08.03.2021)

Langgårdslia 15 (Gnr 57, bnr 56) er solgt for kr 1.350.000 fra Heidi Merete Langgård, Ulf Roar Langgård og Yvonne Langgård Campbell til Julie Andrea Hansen (08.03.2021)

Gnr 601, bnr 559 er solgt for kr 2.595.000 fra Eikelunden Eiendom As til Christine Hjelvin Ådalen og Trond Øivind Ådalen (08.03.2021)

Gnr 601, bnr 560 er solgt for kr 2.600.000 fra Eikelunden Eiendom As til Lillian A Kristoffersen og Per Nilsen (08.03.2021)

Andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153) er solgt for kr 250.000 fra Spg Bakke Bolig Gressvik As til Siv Yueru Marthinussen (08.03.2021)

Sarpsborgveien 8 (Gnr 303, bnr 930) er solgt for kr 1.350.000 fra Linn Grethe Karlsen til Kristine Elisabeth Steen og Per Henrik Steen (08.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 2.547.500 fra Arca Nova Bolig As til Marianne Skjødt Førsund og Petter Førsund (08.03.2021)

Bruket 7 B (Gnr 48, bnr 238, seksjon 113) er solgt for kr 6.590.000 fra Spg Bakke Bolig Gressvik As til Bjølstad Eiendom As (08.03.2021) Salget omfatter også andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 1.697.500 fra Arca Nova Bolig As til Thara I Waard Mathisen og Tim René Schrøder (08.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.297.500 fra Arca Nova Bolig As til Manoochehr Amarloui (08.03.2021)

Gullskåret Borettslag andelsnr 92 er solgt for kr 1.820.000 fra Arne Urstad til Anders Haglund Magnussen (08.03.2021)

Smedbakken Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Anne Marie Ulriksen til Ellen Franksdatter og Tove Melanie Jøms (08.03.2021)

Smedbakken Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Ellen Franksdatter og Tove Melanie Jøms til Inger Lise Olsen (08.03.2021)

Huseby Gård Borettslag andelsnr 45 er overdratt fra Ulla Birgitta Petterson til Jorunn Mellemsæther, Marit Stenseth, Roger Stenseth og Trond Stenseth (08.03.2021)

Huseby Gård Borettslag andelsnr 45 er solgt for kr 1.850.000 fra Jorunn Mellemsæther, Marit Stenseth, Roger Stenseth og Trond Stenseth til Emelie Christine Ramén, Fredrik Arni Bjørgulfsen og Siri S A Bjørgulfsen (08.03.2021)

Brisingaveien 37 (Gnr 660, bnr 54) er solgt for kr 2.900.000 fra Karim Nerway til Karoline Nathalie Lunde og Lars Petter Ystad Karlsen (08.03.2021)

Lislebyveien 10 A (Gnr 208, bnr 1619, seksjon 4) er solgt for kr 2.000.000 fra Ronny Ahlsen Nilsen til Mina Maria Hermanseter (08.03.2021)

Gydas vei 10 (Gnr 212, bnr 118) er overdratt fra Hans Kristian Liverud til Anne Louise Liverud, Jan Kristian Liverud og Katrin Liverud (05.03.2021)

Golfsvingen 46 (Gnr 100, bnr 30) er solgt for kr 2.590.000 fra Vital Prosjekt As til Halvor Utby og Marianne Nygårdsæter (05.03.2021)

Levvelveien 101 (Gnr 107, bnr 28) er overdratt fra Anne Marie Levvel Moe til Anita Moe Borkhus (05.03.2021)

Gydas vei 10 (Gnr 212, bnr 118) er solgt for kr 4.500.000 fra Anne Louise Liverud, Jan Kristian Liverud og Katrin Liverud til Emil Lande Eriksen og Marte Elise Ruud (05.03.2021)

Andel av Gundrosens vei 2 (Gnr 203, bnr 2, fnr 107) er overdratt for kr 300.000 fra Dickson James Mbedule til Anne Berit Mbedule (05.03.2021)

Enhuskilveien 87 (Gnr 425, bnr 134) er overdratt fra Hugo Gilinsky og Marit Gilinsky til Espen Gilinsky (05.03.2021)S

Bangors vei 26 (Gnr 621, bnr 26, fnr 26) er solgt for kr 3.150.000 fra Geir H Tangberg Johansen og Wenche Helen T Johansen til Christer Bergby (05.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 2.347.500 fra Arca Nova Bolig As til Hanne Thalberg Larsen (05.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.047.500 fra Arca Nova Bolig As til Laila Synnøve Wehler (05.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 2.497.500 fra Arca Nova Bolig As til Bjørg Viola Andersen og Odd Mikal Andersen (05.03.2021)

Farmanns gate 16 (Gnr 300, bnr 1498, seksjon 7) er solgt for kr 3.000.000 fra Øivind Aaser til Markus Adrian Heier (05.03.2021)

Bergerveien 4 D (Gnr 120, bnr 6) er solgt for kr 4.500.000 fra Lise Tvete Sørlie til Anette Tvete Sørlie og Lars Runar Arnesen (05.03.2021) Salget omfatter også Gnr 120, bnr 60Andel av Gydas vei 10 (Gnr 212, bnr 118) er overdratt fra Ruth Liverud til Hans Kristian Liverud (05.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.347.500 fra Arca Nova Bolig As til Einar Marinius Stensland og Rita Vivi Stensland (05.03.2021)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Prinsebakken 14 (Gnr 4, bnr 16, seksjon 10) er overdratt fra Ruth Margareth Frantzen til Freddy Atle Frantzen og Unni M Lørdahl Rasmussen (08.03.2021)

Vauerveien 197 (Gnr 48, bnr 13) er solgt for kr 8.000.000 fra Ann Marie Vauger til Divestore As (05.03.2021)

Solihøgda Borettslag andelsnr 1 er overdratt for kr 5.200.000 fra Anette Eirin Boukili og Per Christian Sperlin til Amtrust Europe Ltd. (05.03.2021)

Omsetninger for Råde kommune:

Skovbølet 6 (Gnr 92, bnr 379) er solgt for kr 3.950.000 fra Torill Hagen til Camilla I Lunde Hortman og Roy Wilhelm H Hortman (08.03.2021)

Sognshøy 17 (Gnr 8, bnr 25) er overdratt fra Roy Moen til Martin Everløff (08.03.2021)

Sognshøy 17 (Gnr 8, bnr 25) er solgt for kr 2.800.000 fra Martin Everløff til Isak Amundsen og Kathe T Olsen Håkonsen (08.03.2021)