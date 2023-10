– Før betalte bilistene et fast depositumsbeløp for en Autopass-brikke. Nå går enkelte utstederselskap over til en ordning med månedsgebyr. Vi ønsker å begrense ordningen med slike månedlige gebyr for betalingsbrikker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Derfor ber han nå Statens vegvesen om å foreslå endringer, slik at man begrenser adgangen til å ilegge månedsgebyr for utstedelse eller erstatning av slike automatiske brikker.

