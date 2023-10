Her løper Cicignon-elevene for andre barns liv

TV-aksjonen NRK er i år til inntekt for Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn i krigsrammede områder. «Sammen kan vi gi over 100.000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred», lyder årets mantra.

Søndag sendes mange tusen bøssebærere ut til norske hjem. Aksjonen foregår også digitalt via Spleis. Fredrikstad er blant kommunene som har fortsatt med heldigital aksjon siden pandemien.

Tradisjonen tro er også skoleelever engasjert i aksjonen gjennom uka, hvor de løper til inntekt for saken. Skolene har opprettet egne digitale bøsser.

Tredjeklassingene Geshbin (i front), Julian, André og Yussuf ved Cicignon barne- og ungdomsskole med ivrige steg rundt Sjømannsparken i Fredrikstad i tirsdagens skoleløp for TV-aksjonen. (Martin Næss Kristiansen)

– Prøver å gi dem litt ekstra motivasjon

Tirsdag var Sjømannsparken i Fredrikstad full av elever fra Cicignon barne- og ungdomsskole.

– Vi løper for å samle inn penger til barn som trenger det, barn i krig, som trenger hjelp og ikke har den tryggheten og mulighetene som vi selv har. Vi er motiverte for å samle inn mest mulig penger, forteller Yousef Waez (15).

Han trives i rollen som innpisker for de yngre barna før han selv skal legge bak seg runder på parkstiene senere på dagen.

– Jeg har fått i oppdrag fra elevrådet å heie på de andre barna. Det er kjempefint å følge med på dem og prøve å gi dem litt ekstra motivasjon.

– Hjelper det, da?

– Jeg vil si det. Mange skifter fra å gå til å løpe når jeg heier og roper, så jeg håper å få noen ekstra runder ut av dem. Noen trenger den lille dytten i ryggen. Ikke alle vet nøyaktig hva vi løper for, men de er her og deltar, smiler Waez til Dagsavisen.

10. klassingene Salma Muqtar (fra venstre), Shamsa Ahmednoor og Sabrin Muhammad har dannet en ivrig heiagjeng langs med løypa hvor de yngre medelevene løper for TV-aksjonen. (Martin Næss Kristiansen)

Odd René og FFK

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner, og regnes som en av verdens største innsamlingsaksjoner målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.

7.000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer. 100.000 bøssebærere banker på 2,5 millioner dører én søndag i oktober.

Det er tradisjon at kjendiser og samfunnstopper engasjerer seg i TV-aksjonen, blant annet som ambassadører. I Fredrikstad har man blant andre fått med på laget artist Odd René Andersen, for tiden aktuell i NRK-sendte Stjernekamp.

Andre ambassadører er Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg og brannbamsen Bjørnis/Fredrikstad brannvesen, i tillegg til Fredrikstad Fotballklubb og håndballjentene i Fredrikstad Ballklubb.

Fredrikstads aksjonsleder Atle Ottesen (i midten) er fornøyd med både ambassadører og skolenes mobilisering for TV-aksjonen. Fredrikstad Ballklubbs Magdele Kvarvig Sandtrø (fra venstre), FFKs Marie Kjellmann, FFKs Maxwell Woledzi og Fredrikstad Ballklubbs Andrea Varvin Fredriksen er alle ambassadører for TV-aksjonen 2023. (Fredrikstad kommune)

Nytt i årets TV-aksjon i Fredrikstad er at det lokale næringslivet stiller opp i en stafett, der ulike bedrifter utfordrer hverandre til å gi minimum 5000 kroner til TV-aksjonen. Og mens mange av skolene har tatt på seg joggeskoene, gjennomfører de fleste skolene egne undervisningsopplegg denne uka.

– Skolene har også i år virkelig mobilisert. Mange vil arrangere skoleløp til inntekt for TV-aksjonen, som skolene våre alltid viser et stort engasjement for. Det er gøy å se, sier avtroppende varaordfører og aksjonsleder Atle Ottesen.

Ottesen oppfordrer til å støtte bøssene til en av Fredrikstads ambassadører eller bøssene til skolene eller næringslivet.

Om TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK har vært arrangert hver høst siden 1974 og regnes som verdens største dugnad. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.

I år går de innsamlede pengene til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge, og går blant annet til:

å gi barn muligheten til å gå på skolen

å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra

å støtte tidligere barnesoldater

trygge lekeområder der barn kan utfolde seg

hjelp til å håndtere vonde opplevelser

at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Kilde: TV-aksjonen NRK

