Østfolding dømt til fengsel og millionerstatning for familievold gjennom mange år

Dommen i Søndre Østfold tingrett innebærer også at den nå 47 år gamle mannen får kontaktforbud mot sin ekssamboer og deres to barn i fem år fra dommen blir rettskraftig.

I tillegg må han betale ulike erstatninger til kvinnen og deres barn på til sammen 1,02 millioner kroner.

Familiefaren har i dag ingen kontakt med barna eller samboer, som bor på hemmelige adresser andre steder på Østlandet, skriver Halden Arbeiderblad.

Mannen ble frifunnet for et tiltalepunkt om en rekke voldtekter av sin daværende samboer, siden disse var foreldet.

Forholdet mellom den dømte mannen og kvinnen begynte på slutten av 1990-tallet, og de forble samboere i vel 20 år. Noen avbrudd oppsto på grunn av at han oppholdt seg i sitt hjemland, samt at han sonet fire fengselsstraffer for vold, trusler og seksuelle overgrep.

På ulike adresser på Østlandet gjennom hele perioden sto mannen ifølge dommen bak mishandling i form av trusler, vold og psykisk mishandling.

Blant annet nektet han sin datter å ha kjæreste, krevde at gardinene skulle være trukket for til enhver tid og satte en ekstra lås på døra for å holde samboeren hjemme. Ekssamboeren er diagnostisert med PTSD, sønnen har mistenkt PTSD, og datteren har oppsøkt psykologisk bistand der hun bor.

[ Fylkesvalgstyret i Viken anbefaler omvalg i Østfold ]