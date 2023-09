Fylkesvalgstyret skal vurdere omvalg i Østfold

Valgfunksjonærer glemte å legge fram stemmesedlene til Industri og Næringspartiet i Ryggehallen i Moss på valgdagen. Feilen ble først oppdaget på ettermiddagen. INP klaget til fylkesvalgstyret fordi de mener feilen har påvirket mandatfordelingen i fylkestinget.

Onsdag skal fylkesvalgstyret bestemme om de skal anbefale Kommunal- og distriktsdepartementet at det blir holdt omvalg, skriver Kommunal Rapport. Fylkesordførerens innstilling er at klagen blir tatt til følge.

– Det er når demokratiet blir satt på prøve, at vi ser hvordan de demokratiske institusjonene fungerer, sier Rune Fredriksen (Ap), leder av fylkesvalgstyret i Østfold i en pressemelding.

Fylkesvalgstyret skal ikke ta stilling til hvordan et eventuelt omvalg skal se ut. De skal kun vurdere om det er sannsynlig at feilen hadde konsekvenser for valgresultatet.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som bestemmer om klagen skal tas til følge.

– Dersom Kommunal- og distriktsdepartementet gir klagen om omvalg medhold, vil vi be departementet om at fristen for konstituering av nytt fylkesting i Østfold forlenges, sier Ole Kjendlie, direktør i fylkestingssekretariatet i Viken fylkeskommune.

