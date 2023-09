Ap-kjemper i panelet når grasrota får komme til orde

Spørsmålet framstår eksistensielt og reises bare to uker etter at det ble blå valgseier i Fredrikstad og i store deler av landet etter kommune- og fylkestingsvalget.

– Både tema og tidspunkt var faktisk planlagt før valget, så dette møtet kommer ikke som en konsekvens av valgresultatet, sier Lloyd Forbes, leder av Fredrikstad Sosialdemokratiske Forening (FSF), som ble startet tidlig i juni.

Debattmøtet på hotellet Scandic City kommende tirsdag kveld er det største foreningen trommer sammen til i sin hittil korte levetid. Møtet skal reise sentrale verdispørsmål og har til hensikt å mobilisere grasrota til å delta.

Det som derimot kommer som en konsekvens av valget, er Ap-kjempen Martin Kolbergs utspill fredag om å få SV inn i regjering. Tidligere partisekretær Kolberg skriver i et debattinnlegg hos NRK at det handler om norsk venstresides skjebne og ikke partitaktikk.

Ap-veteran Martin Kolberg mener Ap og venstresiden er i krise før han til uka sitter i panelet under et debattmøte om arbeiderbevegelsens tilstand i Fredrikstad. Her på LO-kongressen i 2022, hvor Kolberg fikk LOs hederspris for sin innsats for arbeiderbevegelsen. (Gorm Kallestad/NPK)

«Framgangen til den samlede høyresiden, i størrelse og i bredde, har brakt oss inn i en krise», skriver Kolberg blant annet.

«Er vi i takt med «vanlige folk?»

Lloyd Forbes viser til et sitat av mangeårig LO-leder Yngve Hågensen: «Det norske samfunnet har ikke bygd seg sjøl. Det er bygd sten på sten – med arbeiderbevegelsen som en helt sentral faktor».

– Sitatet understreker den rolle arbeiderbevegelsen har spilt i byggingen av samfunnet. Nå opplever vi at samfunnet endrer seg stadig raskere – ikke alltid til det bedre. Fortsatt spiller arbeiderbevegelsen en helt sentral rolle, men likevel ser vi at utviklingen ikke alltid går i den retning vi ønsker, sier Forbes.

Lloyd Forbes, nestleder i Fagforbundet Viken og leder av Fredrikstad Sosialdemokratiske Forening (FSF). (Hermund Lybeck Kjernli)

Foreningen peker på at «mange sliter med å betale regninger, matkøen hos Frelsesarmeen er lengre enn noen gang, unge sliter med den psykiske helsa. Svarer norsk arbeiderbevegelse godt nok opp disse utfordringene? Er vi i takt med «vanlige folk»? spør arrangøren.

– Det er et sentralt tema i vår forening og bevegelse, hvor vi ønsker å øke folks kunnskap om grunnlaget for velferdssamfunnet vårt og på den måten øke oppslutningen om arbeiderbevegelsen.

– Hvorfor holdt dere ikke et slikt møte noen uker før valget?

– Da var vi opptatt med valgkamp.

– Kunne en slik debatt i forkant av valget ha påvirket valgresultatet til Aps fordel?

– Det er vanskelig å si, da mye av årsaken til valgresultatet nok var påvirket av nasjonale hendelser. Temaet og spørsmålene vi stiller er uansett tidløse, mener Forbes.

To kjemper i panelet

Spørsmålene som skal debatteres er:

Hvordan kan denne samfunnsutviklingen skje mens arbeiderbevegelsen sitter med regjeringsmakta?

Er en slik utvikling i tråd med arbeiderbevegelsens historiske rolle?

Har arbeiderbevegelsen og dens politikere med sine overordnede verdier når den daglige politikken meisles ut, eller er det byråkratene som meisler ut politikken?

Er ideologiene rett og slett døde?

FSF-sekretær Jens Olav Simensen vil lede møtet, mens panelet vil bestå av Fredrikstad Aps leder Rune Fredriksen, tidligere nestleder Anne Marit Godal i Fredrikstad Ap, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og tidligere partisekretær Martin Kolberg.

– Johnsen og Kolberg er to av Aps mest kjente, som i mange år har frontet arbeiderbevegelsens verdier og er to klare talsmenn for dette. Vi håper på stor interesse og oppslutning om møtet, sier Forbes, som bare dager i forveien kan ha fått litt drahjelp av Kolberg.

«At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen», skriver Kolberg i debattinnlegget hos NRK.

Møtet i Fredrikstad vil bli åpnet av noen innledende betraktninger før det blir muligheter for spørsmål og debatt. FSF understreker at møtet er åpent for alle.

