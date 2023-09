Slik sikrer Pensjonistpartiet borgerlig flertall: – Men vi stemmer fritt

Kristiansen betegner avtalen som en «gentlemans agreement» – som en intensjonsavtale å regne.

– Vi i Pensjonistpartiet har signert en avtale om å støtte Arne Sekkelsten som ordfører, Bjørnar Laabak som varaordfører og de andre vervene som ledere av ulike utvalg, i tillegg til det borgerlige budsjettforslaget, forteller hun til Dagsavisen Demokraten.

Det ble mandag kveld klart at forhandlingene om et samarbeid på borgerlig side i Fredrikstad er i havn. Og at Høyre får ordføreren i Fredrikstad for første gang på 100 år etter brakvalget for en uke siden, hvor Høyre som parti ble bare med knapp margin mindre enn Ap.

– Som vi lovet velgerne

Den bindende samarbeidsavtalen involverer Frp, Venstre og KrF, mens en valgteknisk avtale med Pensjonistpartiet sikrer Høyre flertall.

– Men vi stemmer fritt i henhold til vår egen politikk og overbevisning i enkeltsakene. Vi skal holde vår kurs, som vi lovet velgerne, og bevare identiteten vår, forsikrer Marianne Kristiansen og legger til:

– Det betyr at vi kan fortsette å kjempe for å få mudderet på land, stemme det vi mener er rett for å få flere sykehjemsplasser og styrke eldreomsorgen samt begrense kommunens kostnader i Arena Fredrikstad – et prosjekt vi synes det er vanskelig å si ja til.

På vippen

Samarbeidet med borgerlig side gir Pensjonistpartiet en nøkkelposisjon i formannskapet. Selv har Kristiansen fått vervet som nestleder i helse- og velferdsutvalget. Pensjonistpartiet vil i tillegg være representert i teknisk utvalg, planutvalg og i eldreråd.

– Plassen i formannskapet er viktig for oss og gir oss en bedre mulighet til å få gjennomslag for våre saker. Der vil jeg tro at vi vil være på vippen og dermed få et avgjørende ord i de fleste saker, sier Kristiansen.

Hun understreker at Pensjonistpartiet er svært godt fornøyd med avtalen de har inngått.

– Vi har ikke deltatt i forhandlinger, men støtter det borgerlige budsjettforslaget. Det er uproblematisk for oss, da vi uansett plikter å stemme på ett av budsjettene og tradisjonelt har valgt å stemme med de blå. Vi har foreløpig ikke hatt ressurser til å lage vårt eget budsjettforslag, påpeker hun og avslutter:

– Vi er veldig fornøyd med mulighetene som ligger i avtalen vi har inngått og samtidig friheten og selvstendigheten vi har beholdt. Jeg må få gi Sekkelsten og Høyre ros for romsligheten de har gitt oss. Jeg synes det har vært en pen og grei prosess, sier Kristiansen.

