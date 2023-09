Første Høyre-ordfører på 100 år: Her er Fredrikstads nye maktelite

Tirsdag 19. september møtte lederne i Høyre, Frp, Krf og Venstre pressen på Rådhuset. Der kunne de legge frem den politiske avtalen som vil utgjøre grunnlaget for de neste års samarbeid.

Etter en uke med forhandlinger har de også fått i havn en valgteknisk avtale med Pensjonistpartiet, som gjør at det nå er helt klart at Arne Sekkelsten blir Høyres første ordfører i Fredrikstad på 100 år.

Fornøyd med samarbeidet

– Det har vært et konstruktivt samarbeid, uten store problemstillinger. Denne avtalen bygger på budsjettarbeidet vi har gjort tidligere, sa Sekkelsten.

Frp fikk 14,5 prosent oppslutning i kommunevalget, og det er Bjørnar Laabak fra Frp som går inn i rollen som varaordfører.

– Vi er tilfreds med å ha kommet i mål med samarbeidsavtalen. Den er forsterket noe med tanke på helse og eldreomsorg, og vi har også vært inne på skole og de utfordringene som ligger der. Det er retningen på det. Vi skal starte sammen, og det er jeg tilfreds med, sa Laabak.

Venstres Trond Svandal benyttet anledningen til å takke for samarbeidet, og kaller i likhet med den nye ordføreren den siste uka for konstruktiv.

– Jeg er glad for at vi nå kan få en endring. Det tror vi er bra. Vi skal ta tak i store utfordringer som skole og utenforskap, og ha et sterkt fokus på miljø og klimaarbeid. Dette blir veldig spennende, og vi gleder oss, sa han.

Nye krefter

I februar 2022 skrev Dagsavisen Demokraten om at Kolbjørn Westberg ble valgt som ny leder av Fredrikstad Krf, etter at Lino Lubiana ble innsatt som sogneprest i Hafslund kirke.

Nå skal han sitte i posisjon.

– Jeg er glad for denne avtalen, hvor alles ønsker er ivaretatt på en god måte, og for at vi får en felles borgerlig, sentrumsorientert blokk. Det er en god plan for å få til mye med mindre penger. For vår del har vi fått igjennom et prøveprosjekt for fritidskort for barn og unge. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på aktivitetene de ønsker. Så har vi fremdeles et sterkt fokus på jordvern, og klima spiller selvfølgelig også en sentral rolle, sier han.

