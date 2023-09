Skylder på krig, covid og dyrtid – ikke på Støre

Høyre gjorde et brakvalg i Fredrikstad og er like store som Ap før det endelige valgresultatet er klart.

Sittende ordfører Siri Martinsen mener å ha sett den blå bølgen bygge seg opp – også med kurs for Fredrikstad, hvor Høyre kan få ordføreren for første gang på 100 år.













– Vi har sett denne trenden veldig lenge, så det var ikke noe sjokk for meg på valgkvelden at vi nå blir veldig tatt av den blå vinden som går over hele landet. Der er vi ikke alene i Fredrikstad. Den sentrale dyrtiden slår inn i kommunene og spesielt hardt i de store bykommunene, mener Martinsen.

Hun skryter av valgkampen Fredrikstad Ap har gjennomført med det hun betegner som et «vanvittig bra lag».

– Vi har vært ekstremt mange folk, med veldig mye aktivitet på gater, torv og i sosiale medier og hatt et godt fokus på vår politikk. Vi har over 700 medlemmer og har hatt over 100 aktivt deltakende i valgkampen. Vi har gjort en vanvittig god valgkamp. Vi ble dessverre slått ut av den sentrale bølgen, som har slått oss veldig hardt, gjentar Martinsen.

Om Støre: – For enkelt å skylde på én person

Hun mener at årsaken til bølgen først og fremst skyldes misnøye med den nye, dyre tiden vi lever i og at bølgen er et rop om behov for bedre tider.

– Jeg har sittet som ordfører i to år og startet med den siste nedstengingsperioden i pandemien. Så kom det en krig og så dyrtid – både for folk og kommune. Vi fikk for eksempel 80 millioner kroner mer i strømregning enn budsjettert, så det har vært krevende tider. Takstering av eiendomsskatten, som riktig nok alle var enige om, var en annen faktor. Og så har vi fått en bypakke som genererer bompenger, påpeker Martinsen og oppsummerer:

– Vi har hatt krevende lokale saker, men også en krevende verden rundt oss og en krevende sentral bølge som klinka til oss.

Ordførerens nære allierte og lokal LO-leder, Vidar Schei, viste på sin egen Facebook-side på valgkvelden at også han kan klinke til. Der gikk han skriftlig i strupen på partileder Jonas Gahr Støre.

Overfor Frifagbevegelse ber Schei Støre ta hatten sin og gå, og sier blant annet at han «er drittlei av å måtte forsvare og snakke opp de dårlige resultatene og lederskapet til Jonas Gahr Støre».

– Det er ikke så enkelt som å peke på én person, mener Martinsen om det, og argumenterer for at misnøye-bølgen, som hun hele tiden vender tilbake til, ville truffet uavhengig av hvem som styrer.

– Akkurat det samme skjer i Sverige, hvor de konservative som sitter med makta går langt ned på meningsmålingene. Så det er ikke bare et norsk eller et lokalt fenomen at verden rundt oss påvirker opinionens støtte til sittende styre.

– Synes du det er greit at en lokal LO-leder blåser til mot Ap-statsministeren på den måten?

– I Fredrikstad Ap er det høyt under taket. Vi jobber selvfølgelig for Fredrikstad og har Fredrikstad langt inni hjertet vårt. Da skaper det jo selvfølgelig følelser at det butter imot ved valg, så jeg har forståelse for det. Men jeg opplever ikke noen bred støtte til den uttalelsen (fra Schei, journ. anm.) i partiet.

– Står du selv hundre prosent bak Støre som partileder framover?

– Ja, han er enstemmig valgt på landsmøtet i mai. Det er for enkelt å peke på én person, mener Martinsen, som dagen derpå etter valget framstår mer kampklar enn resignert.

Bekymret for at byen taper uansett

Hun har ikke gitt opp kampen om ordførerstolen til Høyres Arne Sekkelsten.

– Nå blir det spennende å se hvordan forhandlingene går på den borgerlige siden. Der står Pensjonistpartiet i en spennende vippeposisjon. Det ser veldig dårlig ut for den rødgrønne siden, det er det ingen tvil om. Men det er fortsatt mye som kan skje i forhandlinger, påpekte Martinsen før hun selv skulle i møte med Aps samarbeidspartier i posisjon.

Arne Sekkelsten, her under valgkvelden på Litteraturhuset, kan bli Fredrikstads første Høyre-ordfører på 100 år. (Ylva Lie Bjerke)

Hun bekreftet samtidig at Ap holder dørene åpne for både Pensjonistpartiet og Frp, utelukket ikke at det til slutt kan bli avgjort som et rent ordførervalg mellom henne og Sekkelsten og begrunnet åpenheten for ulike mulige utfall med at det er uenighet i en del enkeltsaker på tvers av politiske leirer.

Uansett samarbeidskonstellasjon og ordførervalg, er Martinsen bekymret for at resultatet av valget i Fredrikstad skal gjøre at byutviklingen mister fart.

– Det som bekymrer meg er at det blir for mye fragmentering og for store uenigheter i en posisjon, som vil føre til stillstand og at utviklingen stopper opp. Noen vil si opp kommunedirektøren, andre ikke. Bygging av Arena Fredrikstad er et annet eksempel på det. Skal vi nå gå nye runder som vi allerede har tatt, kommer vi ikke i gang med prosjektet, som handler om å skape arbeidsplasser, attraktivitet, idrett, kultur og byutvikling, sier Martinsen, og fortsetter:

– Hvis ikke vi holder byggeaktiviteten vår oppe, så får vi det igjen i byggenæringen, som går krevende tider i møte. Her henger alt sammen med alt og det er veldig mye som kan bli veldig krevende. Bypakka er jo noe som Ap og Høyre er enig om, mens der er det strekk i laget på borgerlig side. Jeg ser at det er mer uenighet på konservativ side enn på rødgrønn side. Vi er ofte uenig om farta på de ulike tiltakene, men bunnplanken om et sterkt fellesskap og utjevning av forskjeller er veldig lik på rødgrønn side – og gjenspeiles i hvilke avgjørelser vi tar i de ulike sakene.

Uansett hvem som blir ordfører, viser valgresultatet at Ap har mistet fotfestet de tradisjonelt har hatt i Fredrikstad.

– Vi mistet makta også i 2007, vi, og var i opposisjon i fire år. Vi må bare løfte hodet og se framover, slutter Martinsen.