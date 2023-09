Ap-ordfører holder flere dører åpne

– Nå blir det spennende, sier Martinsen til Dagsavisen Demokraten dagen etter valget, der Høyre kunne juble høyest.

– Resultatene valgkvelden kom ikke som noe sjokk på meg, forsikrer ordføreren, som snarere er kampklar enn resignert.

Hun har satt av ti minutter til oss før hun skal i møte med samarbeidspartiene sine på rådhuset. Før det endelige valgresultatet kommer klokka 17 tirsdag, står både Ap og Høyre med 24,5 prosents oppslutning – Ap med bare noen få flere stemmer enn Høyre, som kan lede en borgerlig side med til sammen 51 prosent dersom de fire som i fjor la fram felles budsjettforslag går sammen med Pensjonistpartiet (5,9 prosent og fjerde størst).

– Det er jo ikke noe forhandlingsgrunnlag for flertall på rødgrønn side. For oss vil det være viktig å stå på de sakene vi nå har kjempet for og gått til valg på, sier Martinsen.





– Mye kan skje i forhandlinger

Hun virker ikke overbevist om at borgerlig side er klar for å ta makta – og ordførerstolen.

– Nå blir det spennende å se hvordan forhandlingene går på den borgerlige siden. Der står Pensjonistpartiet i en spennende vippeposisjon. Som vi har sagt før valget: Vi har alltid døra åpen. Så det er fortsatt mye som kan skje, uten at jeg kan spekulere eller forutsi noe som helst.

– Døra til Ap er altså ikke stengt for Pp?

– Nei, døra vår er åpen, svarer Martinsen.

Hun ser realitetene foran seg, men har verken gitt opp eller konkludert med at Arne Sekkelsten (H) blir ny ordfører.

– Det ser veldig dårlig ut for den rødgrønne siden, det er det ingen tvil om. Men det er fortsatt mye som kan skje i forhandlinger. Først får vi det fullstendige valgresultatet klokka fem. Da ser vi også hvilke personer som er valgt inn i bystyret. Nå tror jeg riktig nok ikke at de rundt 500 sene stemmene vipper noe som helst.

Arne Sekkelsten, her under valgkvelden på Litteraturhuset, kan bli Fredrikstads første Høyre-ordfører på 100 år. (Ylva Lie Bjerke)

Martinsen mener det er umulig å spå hvor lenge forhandlingene i Fredrikstad kan komme til å pågå før byens innbyggere kan bli presentert for et endelig resultat og navnet på ordføreren.

– Det spørs hvem som finner sammen, hvordan man finner sammen og hvor detaljert man finner sammen. Her kan man jo styre i et flertall eller man kan styre i et mindretall. Da blir det såkalt ordførervalg, hvor det blir den ordførerkandidaten med flest stemmer som vinner. I det kan det jo være mange muligheter, sier hun og poengterer:

– Vi er fortsatt største parti med bare noen veldig få stemmer foran Høyre. Frp har jo også lansert sin egen ordførerkandidat, og jeg vet ikke hvordan de vil spille det inn i disse forhandlingene, sier Martinsen og åpner dermed enda en dør.

– Mange uenigheter på høyresiden

Da Høyre, Frp, KrF og Venstre for under et år siden la fram et felles budsjettforslag, var det for første gang på 12 år at Frp var en del av det borgerlige fellesskapet. Da uttalte også partiets førstekandidat Bjørnar Laabak:

– Vi er kommet til et punkt hvor Ap må ha avlastning. Det er vi enige om.

Likevel mener Martinsen at det er grunnlag for å snakke med flere, og begrunner det med uenighet i en del enkeltsaker på tvers av politiske leirer.

– Vi er jo veldig tatt av den blå vinden som går over hele landet. Der er vi ikke alene i Fredrikstad. Den sentrale dyrtiden slår inn i kommunene, og spesielt hardt i de store bykommunene. Hvis man ser på høyresiden, er det flere saker her lokalt, som man er sterkt uenige om. For eksempel bypakka, for eksempel Arena Fredrikstad. For eksempel har ikke jeg hørt så mange som har sagt at de skal bygge medisinsk senter, men det har vi gjort. Det er flere som vil åpne Emil Mørch som sykehjem, og du har reduksjon av ansatte i kommunen. Så det er mange uenigheter på høyresiden. Det blir spennende å se.

– Betyr det at dere også kan forhandle med Frp?

– Ja, altså, vi samarbeider først og fremst med de samarbeidspartiene vi har hatt til nå, men vi har sagt at døra står åpen. Og vi lukker ikke døra, slår Martinsen fast.

