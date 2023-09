Lodder interessen for kommersielt navn på Kongstenhallen

Kommunen inviterer til konferanse og en dialog med markedet i Kongstenhallen 19. september. De ønsker å kartlegge interessen for å betale for navnerettigheter knyttet til byens største flerbruksanlegg.

Bystyret har tidligere vedtatt å være åpen for å selge eller leie ut arenanavnet på Kongstenhallen eller hele Kongsten-anlegget, som består av flerbrukshaller til idrett, Kongstenbadet og samtidig er en viktig arena for ulike arrangementer, som for eksempel boligmesser.

Elitehåndballen i Fredrikstad Ballklubb har Kongstenhallen som sitt hjem. Det samme har Kongstensvømmerne. I tillegg er idrettshallene i daglig bruk av en rekke skoler, lag og foreninger. Norges største håndballturnering, Fredrikstad Cup, har også Kongstenhallen som base.

Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. (Gry Catinka Wold)

Potensielle interessenter til arenanavnet er invitert til konferansen for det kommunen kaller en uforpliktende markedsdialog.

– Bystyret har vedtatt at man er åpen for å selge arenanavnet, forutsatt at det gir en økonomisk gevinst for kommunen. Vi ser nå fram til å gå i dialog med markedet, og håper på stor interesse, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør for kultur, miljø og byutvikling, til kommunens nettsider.

Kommunen ønsker innspill fra markedet om hvordan salg eller utleie av arenanavnet kan gjennomføres i praksis, og håper det vil gjøre dem bedre i stand til å møte forventningene fra eventuelle interessenter.

Dialogkonferansen vil bli fulgt opp med én-til-én-møter med interessenter, opplyser kommunen.

---

Dette er Kongsten-anlegget

To idrettshaller med fem håndballbaner, tilrettelagt for flere idretter.

Kafé, treningssenter, bowling og flere møterom.

Kongstenbadet med innendørs svømmehall, som rommer 25-meters trenings- og konkurransebasseng, opplæringsbasseng og badstuer samt utendørs friluftsbad med 50-meters trenings- og konkurransebasseng, barne- og familieområde med mindre basseng, sklier, stupetårn med fem ulike høyder opp til 10 meter.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

