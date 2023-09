Unges tannhelse blir stadig bedre. En ting bekymrer likevel tannlegene

Hvert år sendes tannhelseresultater fra utvalgte årskull inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det gir SSB mulighet til å få innsyn i hvordan nordmenns tannhelse endrer seg over tid.

De siste 40 årene har barn og unges tannhelse stadig blitt bedre, kan byrået melde.

Gjennomsnittlig tall på tenner med hull blant undersøkte 12- og 18-åringer mellom 1985 og 2022. (SSB)

Både innføring av fluor i tannkrem og bedre generell munnhygiene trekkes fram som årsaker som kan forklare nedgangen.

Fra 1985 til 2022 har det blitt en større andel barn og unge uten hull i tennene og færre med mange hull. Utviklingen har vært spesielt positiv blant 18-åringene, skriver SSB.

Flere med syreskader

SSB ser tydelig at det stadig går bedre med tannhelsen til unge i Norge. Færre får hull.

Samtidig ser tannlegene at en ny trussel mot tennene er i ferd med å få skikkelig fotfeste.

Ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo fant de i 202 ut at stadig flere barn og unge kommer til tannlegestolen med syreskader på tennene.

– Syreskader kjennetegnes av et irreversibelt tap av tennenes emalje. Syreskader kan også innebære smerter og nedsatt funksjon for de som er rammet, skriver de.

Vanskeligere å reparere

At flere og flere unge har syreskadde tenner, er også erfaringene til Stine Magnussen. Hun er tannlege med praksis i Fredrikstad.

Stine Magnussen har vært tannlege i åtte år, og driver Stines tannklinikk i Fredrikstad. (Fototeket)

I et tidligere intervju i Dagsavisen Demokraten forteller hun at syreskader er vanskeligere å reparere enn hull.

– Da blir det sånn at man limer på fylling der det har blitt for store syreskader, men det er vanskelig å lime til noe er helt glatt. Da kan det fort dette av. Og om man fortsetter å spise eller drikke sure ting, kan man få syreskader rundt fyllingen.

Magnussen tipser derfor sine pasienter om å holde seg unna brus og energidrikker, og som hun selv har fått erfare: fun light på flaske til små barn.

– Man kan ikke kutte ut alt som er surt, men man kan passe på at man har en fluorskyller etterpå. Og så må man ikke pusse tennene rett etterpå, da skader man mer. Man kan også skylle munnen med vann, om man ikke har fluorskyll.

