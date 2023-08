Harepest påvist flere steder i landet

– Påvisning av tularemi hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og det er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong. Så langt i år har vi påvist sykdommen i Rygge, Våler og Nordre Follo, samt i Stor-Elvdal og Dovre, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Tularemi er et annet ord for harepest.

Sykdommen kan også smitte til mennesker og forårsake sykdom. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at harepest vanligvis gir et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker, og at symptomer er feber, frysninger, hodepine og tretthet. Sykdommen behandles med antibiotika.

Veterinærinstituttet sier at man ikke skal ta på en syk eller død hare, og de råder også folk til ikke å drikke vann fra bekker eller andre usikre kilder i området.

De ber folk som finner døde eller syke harer, ta kontakt med det lokale Mattilsynet.