Endret flomvarsel til rødt nivå i Fredrikstad

Beregninger av ventet flomvannstand og flomvannføring i flere av de flomutsatte elvene, gjør at varselet om flomfare er oppdatert til rødt nivå for Fredrikstad kommune.

Flomvarselet for Fredrikstad ble onsdag endret til oransje farenivå og torsdag oppjustert til rødt nivå, opplyser kommunen.

[ Debatt: Renholderne spilte en enormt stor rolle i krisehåndteringen ]

Selv om prognosene er usikre, tyder beregningene på at flommen vil fortsette å øke i de store elevene, deriblant i nedre del av Glomma med utløp i Fredrikstad. Nedbørsmengden de neste dagene vil bli avgjørende.

Sarpsborg kommune har satt kriseberedskap og forbereder seg på storflom.

– Vi forbereder oss på at det kan bli storflom når nedbøren etter uværet Hans når våre områder. Innbyggerne bør nå ta forhåndsregler, og sørge for at de er oppdatert på utviklingen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje ifølge kommunen.

Faglige vurderinger viser til at flomtoppen ventes å inntreffe Fredrikstad søndag og utover i neste uke. Vannføringen kan dra med seg trær, tømmerstokker og annet som kan skade båter. Båteiere og båtforeninger oppfordres derfor av kommunen til å følge med på egne anlegg og verdier.

Kommunen følger situasjonen tett og har utvidet beredskap, og skal fredag ut på rekognosering langs Glommas elvebredder for å vurdere erosjon og skred i forbindelse med høy vannføring.

[ Oppsiktsvekkende hasjbeslag: – Har gateverdi på 40 millioner kroner ]

---

Flom-råd

Hold deg oppdatert om situasjonen.

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

Følg med på situasjonen for båter fortøyd i elveløpene.

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

[ Debatt: Denne sommeren har vist at klimakrisen er her nå ]