Naturglede i fjæra: – Håper å se blåhval

– Kanskje en blåhval, sier fire år gamle Edvard da Dagsavisen Demokraten spør om hva han håper å se i vannkanten.

Det var mange som møtte opp da Besøkssenter Ytre Hvaler arrangerte «Undring i fjæra» i Skjærhalden. Hver uke hele sommeren har både barn og voksne fått bli med ut til vannkanten. Selv om fireåringen mest sannsynlig ikke kan krysse blåhval av lista, er det mye annet gøy man kan få øye på når man blir med på tur.

Besøkssenterets Randy Gunnar Bohamn-Lange, forklarer hva barna har fanget. Her var det en liten fisk som fikk barnas oppmerksomhet. (Ingrid Hagaseth)

Store forventninger

Barn i alderen tre til elleve er med ut, og turen starter ved en liten strand. Lederne av aktiviteten, Randy Gunnar Bohamn-Lange og Øyvind Stensrud, starter med å legge ut teiner, og forklare barna hva som skal skje i løpet av dagen. De skal blant annet få se hvordan man fisket i gamle dager, bruke vannkikkerter og se hva som kan fanges i havet.

Flere har forventninger om hva som skal fanges. Fire år gamle Edvard, som er kledd i blå Pokémon-caps og blå Sonic T-skjorte, håper ikke bare å se blåhval. Han kan nemlig også tenke seg å se en kjempestor rød krabbe, og viser med hendene hvor stor han håper den er.

– eh, en så stor krabbe, sier Edvard han vil se. (Ingrid Hagaseth)

Og krabber er det flere som ønsker å fange. Elleve år gamle Sanne Olivia og ni år gamle Mia, har også en forventning om hvilken størrelse krabben skal ha, for kanskje de da kan spise den.

Sanne Olivia kan fortelle at hun faktisk har smakt krabbe før.

– Jeg liker bare beina og klørne. Jeg syns ikke det er så godt å spise det inni krabba, sier hun.

– Det er litt bløtt kjøtt.





Det ble nok ikke så store krabber på jentene, men storfornøyde var de uansett. Her er Mia (t.v.) og Sanne Olivia. (Ingrid Hagaseth)

Sanne Olivia har alltid vært glad i naturen, og kan tenke seg å jobbe med havet når hun blir stor. Også Mia tror det kunne vært gøy.

– Har du lyst å jobbe med havet når du blir stor?

– Ja, for jeg er ganske glad i havet egentlig, sier Mia.

– Hva kan du jobbe med da?

– Fisk og krabber og egentlig alle dyrene under vann.

– Jeg vil finne masse skjell og lage smykker, skyter Sanne Olivia inn.

Men å dykke langt under vann er ikke aktuelt for elleveåringen. For Sanne Olivia kan fortelle at mamma er redd for havet og at hun derfor er mest glad i grunna. Mia derimot kunne tenkt seg å dykke på dypere vann.

– Ikke veldig dypt, men fire meter ned kanskje, sier hun.

Vil fremme naturgleden

Øyvind Stensrud forteller at hovedgrunnen til at besøkssenteret har et slikt arrangement er å fremme gleden ved å utforske naturen.

– Det tenker jeg er det aller viktigste, sier han.

Han mener det er viktigere at de får en forståelse av at det finnes flere arter, enn at de lærer seg navnene når de er såpass små.

– At de blir litt fascinert av ting de ikke har sett før. At de oppdager natur og koser seg med det.

Øyvind Stensrud plukker blåskjell barna kan bruke til å fange krabber med. Han er en av to fra besøkssenteret som er med ut på dagens aktivitet. (Ingrid Hagaseth)

Om sommeren har Besøkssenter Ytre Hvaler en rekke aktiviteter. Mens «Undring i fjæra» er en av de, har de blant annet også «Marinbiolog for en dag».

Men det er ikke de eneste arrangementene besøkssenteret har i løpet av året. Både på våren og høsten har de en rekke aktiviteter som foregår i naturen, blant annet å plukke ville vekster.

– Vi er veldig stolte over alle aktivitetene vi kan tilby barn og unge. Dette er en av mange, sier Stensrud.

Små barn, gamle tradisjoner

Før gjengen med barn skal få på seg badebuksene og få kommet seg i vannet, er Hvaler vad-lag med for å vise hvordan man fisket i gamle dager. Barna samler seg rundt båten og vad-laget, som forklarer hvordan man fisket i gamle dager.

– Disse to herrene skal ro ut en not, som de slipper ut i havet, så fortsetter de i en bue og kommer inn igjen, blir barna fortalt.

En not er et stort fiskenett til å stenge fisken inne med i vannet. Og for den ultimate opplevelsen må altså barna selv være med på å trekke inn fangsten. Den første som blir bedt om å holde tauet er åtte år gamle Peter. Han tar utfordringen på strak arm.

– Det er enkelt, sier han med stor selvtillit.

Men litt tungt er det, og da er det godt man kan be om hjelp fra de andre.

– Jeg trenger litt hjelp, sier han.

Søstrene Josefine på ti og Ellinor på sju, var blant de som kom til unnsetning. Det er første gang de er med på «Undring i fjæra», og de kan fortelle at det er bestefar som sitter i båten som ror ut nota. Så dette er ekstra stas.

Etter litt får de klarsignal om at fangsten skal inn, og både barn og voksne trekker til alt er tilbake på land.

Peter, Josefine og Ellinor trekker fagsten inn. (Ingrid Hagaseth)

Læring i moroa

Det er både gledesskrik og latter når innholdet i nota tømmes. Blant barna er de én ting som får ekstra mye oppmerksomhet:

– Se, en reke! Enda en reke! En liten reke!, sier flere og kommer for å vise de fram til både foreldre, besteforeldre, arrangører, og Dagsavisen Demokraten.

Men det er ikke bare reker i nota. Det kan se ut som den er fylt av gelé, for nettet er fult av maneter.

– Hadde man gjort dette for 30 år siden hadde det vært fult av fisk, men nå er det fult av maneter fra USA, sier Randy Gunnar Bohamn-Lange når nota er på land og innholdet blir tømt. Han leder aktiviteten sammen med Stensrud.

Mye av fangsten er fremmedarter, altså arter som ikke tilhører i det norske farvannet. Blant annet er det blitt dratt opp mye amerikansk lobemanet og stillehavsøsters, ifølge Bohamn-Lange.

– Det er en sånn fremmedart som tar over hele Oslofjorden, sier han.

Stillehavsøstersen kan danne så tette bestander i fjæra at det ikke er mulig å gå der. Bymiljøetaten i Oslo skriver på sine facebook-sider at den er en trussel mot vår hjemlige flatøsters og blåskjell, og for fugler som finner mat i fjæra.

Men selv om Bohamn-Lange syns det er viktig å nevne konsekvensene av fremmedartene, er det barnas er det glede for naturen som står i fokus.

Viktig å bruke sansene

Etter sekvensen med vad-laget setter de små barneføttene kursen tilbake til startpunktet. Der får de vannkikkerter og hover, og endelig kan flere hoppe inn i badetøyet de har tatt med seg for anledningen.

Av Bohamn-Lange får de noen tips før ferden går ut i vannkanten, for å ha større sjans til å fange krabber og fisk. Han forteller at de for eksempel kan gå stille i vannkanten, eller finne blåskjell og knuse de, legge de på et sted og komme tilbake dit. Ifølge Bohamn-Lange vil alle mulig fisk og krabber samle seg der da.

– Så det å være tålmodig og bruke sansene er superviktig, sier han til barna som lytter iherdig.

Men før de får begynne måtte de også lære seg hvilken boks man skal putte fisken i, og hvilken som krabbene skal i.

– Hvorfor skal vi ikke ha krabbene og fiskene sammen?, spør Bohamn-Lange.

Flere rekker opp hånda, men det er Sanne Olivia som får ordet.

– Fordi krabbene kan ta fiskene, sier hun fornøyd.

Og rett, det har hun. Nå skal de finne liv i sjøen, helt på egen hånd.

Murstein eller krabbe?

Barna bruker godt tid i vannkanten, og de fleste vasser rundt og ser etter krabber. Men Emil finner andre skatter.

– Har du funnet noe gøy?

– Bare snegler, og en minikrabbe, kan Emil fortelle.

– Plukket du opp krabben da?

– Nei, det var pappa. Men jeg fant den. Også fant jeg søppel, og en murstein!

Med en vannkikkert kan man se hva som befinner seg på havets bunn. Dette syns Emil på syv er spennende. (Ingrid Hagaseth)

Hvordan mursteinen havnet i havet er han usikker på. Med krokbøyd rygg, som flere voksne kun hadde klart i noen minutter, løfter sjuåringen sjelden ansiktet opp fra vannkikkerten. For selv om han ikke har funnet noen store krabber, er det mange steiner å se på.

– Har du funnet noen fine steiner da?

– Ja, en som så ut som en diamant. Men jeg har sett masse steiner. Det er skikkelig masse steiner på den stranda her!

At Emil finner masse steiner er kanskje ikke så rart på en strand full av stein, men det kan være like spennende som å se på krabber. Både gleden, og konsentrasjonen, er veldig til stede hos sjuåringen.

Letingen etter havets små dyr blir slitsomt i lenden. Og etter murstein, snegler og minikrabber, er Emil, lillebror Edvard og mamma Camilla klare for å spise nisten de hadde tatt med seg for anledningen.

Holdt den største krabba

Teinene, som ble satt ut på starten av turen, skal nå opp av vannet. Til barnas store glede blir bøttene ble fylt med både krabber og fisk. Og barn i alle aldre plukker opp begge deler.

Dette var dagens største krabbe. Flere av barna turte å holde krabbefangsten. (Ingrid Hagaseth)

– Har dere holdt krabbene da?

– Jeg har holdt den største krabba, sier Sanne Olivia med stort engasjement.

Så ble det verken blåhval eller spisbare krabber som Edvard og jentene først hadde håpet, men storfornøyde er de alle likevel.