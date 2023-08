Mann knivstukket flere ganger i Sarpsborg

– Han er knivstukket flere ganger, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst-politiet til NTB. Aas vil ikke gå ut med hvor på kroppen mannen er blitt knivstukket.

Politiet i Øst fikk melding om hendelsen klokka 0.48 og varslet om den på Twitter/X klokka 6.16. De opplyser at det var flere personer på stedet da de ankom og at politiet måtte få kontroll over åstedet.

– Åstedet ser ut til å være både innendørs og ute. Det er på en privatadresse, sier.

Den knivskadde mannen er blitt avhørt på sykehuset i løpet av natten. Aas vil ikke si noe om hva den pågrepne mannen er siktet for.

– Da vi fikk kontroll på åstedet ble det innbrakt fire menn, hvorav en av dem fikk status som mistenkt og ble pågrepet, sier Aas.

Operasjonslederne sier det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet eller årsaken. Politiet jobber på stedet og tar avhør i saken. Aas vil heller ikke svare på om politiet har kontroll på kniven.

