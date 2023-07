Utleiemarkedet koker i Østfold - her er 22 tips før du skal på visning

Leieprisene for alle boligtyper øker med 17 % i Utleiemeglerens portefølje i Østfold sammenlignet med forrige måned.

– I Østfold er det stor aktivitet på utleiemarkedet om dagen, med sterkt økende leiepriser og godt oppmøte på visninger, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Leieprisene nasjonalt for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje øker med 4,8 % siden forrige måned. Det er mange interessenter på visninger, og boliger blir leid ut på rekordtid. Særlig i hovedstaden er prisene rekordhøye og leietakerne har tilsvarende høy betalingsvillighet.

– Vi annonserte nylig en 3-roms leilighet i Oslo der megleren ble nedringt av leietakere selv om månedsleien var på 29 500 kroner. Dette har vi aldri opplevd tidligere, sier leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Høgskolen i Østfold har stor grad av tilflyttende studenter. (Kenneth Stensrud)

Flommer over av studenter

Nå er utleiemarkedet på topp, fordi studentene strømmer til pressområdene. Fullstappede visninger og lange ventelister er å forvente. Mange leietakere opplever at det er tøff konkurranse om å skaffe seg et hjem. Det kan bli vanskelig å lande drømmeboligen, og for å skille deg ut i mengden bør du være mest mulig forberedt når du kommer på visning.

– På visninger vrimler det ofte av interessenter, og da kan det være vanskelig å skille seg ut og gjøre et positivt inntrykk overfor utleier. For utleier er det viktig at leieboeren er til å stole på, at leien betales punktlig og at boligen behandles fint, sier leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Fortell om deg selv

Et godt råd er å lage en bolig-CV for å gjøre det lett for utleier å velge nettopp deg som leietaker. Den bør gi et kort inntrykk av hvem du er og gi utleier relevant informasjon om deg som leietaker. Det kan eksempelvis være å opplyse utleier om du er student, har fast jobb eller deltidsjobb.

– Om det er mange som vil ha boligen gjelder det å skille seg ut på en positiv måte. Da vil en bolig-CV være til god hjelp, sier Halck.

Vær ærlig

For utleier kan det være et stort pluss om du har referanser som kan bekrefte at du er til å stole på, for eksempel en arbeidsgiver eller noen du har bodd hos tidligere. For personer som ønsker å leie sammen, er det fint å oppgi hvordan man kjenner hverandre.

– Husk at informasjonen skal være relevant for utleieren. Unngå å bli altfor personlig og «nær» når du beskriver deg selv. Likevel kan det være smart å nevne fritidsinteresser som kanskje vil ha betydning for leieforholdet. Enkelt sagt: Liker du turer i skog og mark, høres dette bedre ut enn «glad i en fest». Men ikke overdriv, og styr unna usannheter og bestikkelser, fortsetter Halck.

---

Sjekkliste til deg som skal på visning

Først og fremst, møt presis!

Still spørsmål, vis interesse og vær engasjert.

Sjekk hva som er inkludert i leien. Hør for eksempel om varmtvann, fyring, strøm, kabel-TV, internett, trappevask, og fellesvaskeri er inkludert i leien.

Hvor høyt er strømforbruket, og hva har tidligere leietakere normalt betalt for strøm i måneden? Dette er viktig å vite for å unngå ubehagelige økonomiske overraskelser etter signering.

Er det lytt?

Hvordan er naboene?

Sjekk om leiligheten er brannsikret med røykvarsler, brannslukningsapparat/slange og rømningsvei.

Still spørsmål vedrørende det elektriske anlegget, er det vedlikeholdt?

Hva følger med av inventar/løsøre? Eksempelvis er det fint å vite hva som medfølger av hvitevarer.

Følger det tilgang til bod?

Vær sikker på at kontrakten er satt opp i henhold til gjeldende lovverk.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Hva er leietakers vedlikeholdsplikt?

Har man lov å gjøre kosmetiske endringer i leiligheten, som å male eller henge opp bilder på veggene?

Hvis utleier ønsker depositum innbetalt på sin egen konto, velg heller en annen utleier. Du slipper å bekymre deg om leiekontrakten og behandlingen av depositum ved å leie gjennom profesjonelle.

Er det skru- eller automatsikringer, og er disse i god stand?

Hvilke regler gjelder for dyrehold?

Hvordan er ventilasjonen?

Hvilke regler gjelder for sameiet/borettslaget?

Kilde: Utleiemegleren

---

---

Etter visningen

Vær tilgjengelig på mobil og e-post.

Ikke glem å tegne innboforsikring.

Når du skal flytte inn bør leiligheten gjennomgås sammen med utleier eller megler. Dokumenter skader og mangler, og ta gjerne bilder.

Ifølge Forbrukerrådet ligger leieforhold på topp 10 på klagelisten. Ved å ha en ryddig kontrakt og være enig med utleier om leilighetens tilstand ved innflytting spares både utleier og leietaker for potensielle tvister.

Kilde: Utleiemegleren

---