Høyesterett har behandlet saker om utilregnelighet

Den ene saken dreier seg om en mann fra Fredrikstad som i 2020 ble tiltalt for 117 tilfeller av trusler mot blant annet dommere, statsadvokater, politiadvokater. Han ble frifunnet i lagmannsretten på grunn av utilregnelighet.

Høyesterett er uenig og mener at mannen kan straffes.

Den som er utilregnelig på grunn av «sterkt avvikende sinnstilstand», kan ikke straffes, ifølge straffeloven. Først og fremst gjelder dette aktive psykoser, mener Høyesterett.

En sterkt avvikende sinnstilstand er likevel ikke nok til å slippe straff. I tillegg må lovbryteren være utilregnelig på grunn av tilstanden.

Selv om mannen i flere år hadde hatt en psykisk lidelse preget av hallusinasjoner, hadde ikke symptomene en så avgjørende innflytelse på hans virkelighetsforståelse at han var utilregnelig, mener Høyesterett.

Vrangforestillinger

Den andre saken dreier seg om en mann som ble tiltalt for å ha drept ektefellen og en tilfeldig person i trafikken. Med ektefellen som passasjer hadde han kjørt med en voldsom fart inn i bilen foran, ifølge tiltalen.

Mannen hadde vrangforestillinger og hallusinasjoner både før og under handlingen. Lagmannsretten mente likevel ikke at han var utilregnelig på grunn av sinnstilstanden.

Høyesterett har kommet til motsatt konklusjon – at mannen var utilregnelig og kan frifinnes.

Mannens funksjonsevne under hendelsen har vært et kjernespørsmål. Etter lovendringen, som kom i 2020, kan god funksjonsevne nå føre til at gjerningspersoner er tilregnelige selv om de hadde sterkt avvikende sinnstilstand på gjerningstidspunktet.

Ble frifunnet

Høyesterett mener imidlertid at dette først og fremst gjelder tilfeller der relativt velfungerende personer begår planlagte lovbrudd.

I denne saken hadde gjerningspersonen god funksjonsevne på noen områder, men Høyesterett mener han likevel var utilregnelig. De fremhever særlig at dette ikke dreide seg om en planlagt handling.

Mannen frifinnes.

