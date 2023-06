Nå kan du leie redningsvest på biblioteket

Bjørnis, brannvesenets maskot, oppfordrer alle til å være forsiktige og bruke redningsvester, skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider. Branninspektør Jonas Arntzen sier seg enig.

– Redningsvester er en viktig del av vannsikkerheten. Vi oppfordrer publikum til å leie redningsvester på Fredrikstad brannstasjon, sier Arntzen.

Høye drukningstall

Drukningstallene er dessverre bekymringsfulle. Så langt i år har 26 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge Redningsselskapets statistikk.

– Dette viser hvor viktig det er å være oppmerksom og ta ansvar for egen sikkerhet ved vannet. Ved å leie en redningsvest på brannstasjonen kan man bidra til å redusere antallet drukningsulykker, understreker Arntzen.

Fredrikstad brannvesen tilbyr en praktisk og rimelig løsning for alle som ønsker å være trygge ved vannet. Det koster kun 20 kroner for ett døgn, 40 kroner for én helg og 100 kroner for én uke å leie en redningsvest på brannstasjonen.

– Det er en enkel og billig måte å sikre seg selv og sine nærmeste ved vannaktiviteter i sommer, påpeker Arntzen.

Pengene går til Guatemala

Branninspektøren minner om badevettreglene og sjøvettreglene. Han ber foreldre om å være mer oppmerksomme på barna når de bader. Drukning skjer ofte i det stille, og kan være vanskelig å oppdage.

– Det går skremmende fort når et barn drukner. Det skjer som oftest ikke med rop og viftende armer, men kan gå stille for seg. Legg derfor bort mobilen eller andre ting som distraherer deg, og ha full oppmerksomhet på ungene når de er i vannet. Det er viktig at barna lærer seg å svømme tidlig, sier Arntzen.

– Voksne bør følge med på ungene selv om de har på seg redningsvest. Hvis vannet er for grunt, er det ikke alltid at redningsvesten snur barnet over på ryggen, påpeker Arntzen.

Ved å leie en redningsvest på Fredrikstad brannstasjon støtter man samtidig en god sak. Inntektene fra utleien går uavkortet til driften av en brannstasjon som brannvesenet er fadder til i Fredrikstads vennskapsby San Martin i Guatemala.

