OL-klare Sanna Nes: – Nå går barndomsdrømmen i oppfyllelse

Turneren har i fire år spesialisert seg i rytmisk gymnastikk (RG). Hun trener mange timer i uka, både hjemme og i idrettshallen. På jenterommet begynner pokalskapet å fylles opp, og over senga henger medaljene i klynge.

Om få dager reiser Sanna Nes til Tyskland som en del av tidenes største norske tropp i et Special Olympics World Games – OL for personer med utviklingshemming.

– Det blir stas, masse spenning og gøy, forteller den blivende olympier, som fastholder at hun ikke kjenner på nerver.

– Nei, hvorfor det? Jeg skal jo bare ha det gøy!

Sanna Nes synes trening er gøy. RG-utøveren trener mange timer i uka og setter pris på å ha eget treningsrom hjemme. (Martin Næss Kristiansen)

Downs syndrom

Er en genetisk tilstand. Normalt har mennesket 23 par kromosomer i kroppens celler, som inneholder arvestoffet vårt, DNA. Den vanligste av tre varianter av Downs syndrom, som utgjør cirka 95 prosent av tilfellene, skyldes at kromosom 21 har tre kromosomer i stedet for to.

De aller fleste med Downs syndrom har en utviklingshemming, men symptomene og graden av dem varierer. Eksempler på symptomer kan være hjertefeil, syn- og hørselsvansker, kommunikasjons- og språkvansker, forsinket motorisk utvikling, lav spenning i muskulatur og lærevansker.

Mestringsnivå og behovet for oppfølging og tilrettelegging varierer individuelt, og såkalt behandling gjøres med mål om at den enkelte med Downs syndrom skal kunne leve et godt og innholdsrikt liv, utvikle seg og ha gode muligheter for selvstendighet og deltakelse.

Downs syndrom er ikke arvelig.

Kilde: Helse Norge

Sanna har den genetiske tilstanden Downs syndrom, altså et ekstra kromosom 21, men har alltid vært opptatt av mulighetene sine – ikke begrensningene.

Mennesker med Downs syndrom er like forskjellige som folk flest, og har like ulike behov og drømmer som befolkningen for øvrig. Det er for eksempel en myte at mennesker med Downs syndrom er spesielt glade eller musikalske, ifølge foreningen Downs Syndrom Norge.

Tar muligheter som en selvfølge

Sanna er sin egen unike person med sin egen unike historie.

Etter å ha fullført ungdomsskolen og fått karakterer som alle medelevene, tok Sanna fatt på videregående skole og veien mot fagbrev som helsefagarbeider. Førsteklasse ved Greåker videregående skole ble fullført og bestått. Hun har vært i praksis som portør ved Sykehuset Østfold og som pleieassistent ved Smedbakken sykehjem.

– Hun har flere stående jobbtilbud dersom hun lykkes med å ta fagbrev. Flere har sagt at de vil ansette henne, forteller moren Karianne Hjørnevik Nes.

Tidligere i år ble Sanna historisk da hun som første person med Downs syndrom delte ut pris på Idrettsgallaen sammen med fristil-skistjernen Birk Ruud.

– Med Downs blir det ganske mange spørsmål om framtiden din. Jeg synes det er fint at jeg har de samme mulighetene som alle andre, sier Sanna.

Mennesker med Downs syndrom

…kan være blide, triste, sure, kjipe, morsomme og modige, akkurat som alle andre mennesker.

…kan være søte, sta, musikalske, frekke, forelsket, hjelpsomme og late, akkurat som alle andre mennesker.

…finnes det gründere, akademikere, stilasarbeidere, idrettsutøvere, barnehageansatte, fotografer, drag queens og arbeidsledige, akkurat som ellers i befolkningen.

…blir begrenset av stigmatisering, akkurat som alle andre mennesker blir begrenset av stigmatisering om de utsettes for det.

…er avhengig av å bli møtt med respekt og forventning for å kunne bli den beste utgaven av seg selv, akkurat som alle andre mennesker.

Mennesker med Downs syndrom har håp, drømmer og ambisjoner, akkurat som alle andre mennesker.

Kilde: Norsk Nettverk for Downs syndrom, oppsiden.no

Moren forklarer at datteren tar like muligheter som en selvfølge. Den holdningen, kombinert med livs- og mestringsglede samt et målrettet hode, gjør at Rolvsøy-jenta også stort sett oppnår det hun setter seg som mål.

Det har ført henne til den største scenen hittil: Special Olympics World Games i Berlin, hvor 10.000 utøvere fra hele verden skal konkurrere i en rekke forskjellige idretter fra 17. til 25. juni.

– Dette har jeg drømt om siden jeg var liten. Nå går drømmen i oppfyllelse! Det har jeg jobbet hardt for og tryllet fram, smiler Sanna entusiastisk.

– En av gjengen

Nå drømmer hun om olympisk gull. De siste dagene før avreise går med til å trene og øve på danseprogrammet til konkurransen, som også inneholder ring, ball, køller og vimpel. Selv om målet er å gå til topps, og Sanna er seriøs og pliktoppfyllende som en toppidrettsutøver skal, vet hun likevel å sette pris på annet enn bare edelt metall.

– Det viktigste målet er å konkurrere med selvtillit og utfordre meg selv. Jeg gleder meg mest til å delta, konkurrere og ha det gøy foran masse publikum fra hele verden. De kommer og heier. Da trives jeg, for det gir god stemning, beskriver hun.

Special Olympics World Games

Special Olympics World Summer Games er et internasjonalt idrettsarrangement som gir mennesker med utviklingshemming mulighet til å konkurrere uansett ferdighetsnivå.

Den internasjonale olympiske komité anerkjenner tre internasjonale idrettsorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne:

Special Olympics – for personer med utviklingshemming

Den internasjonale paralympiske komité – for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Den internasjonale komiteen for døveidrett – for personer med nedsatt hørsel

Kilde: Norges Idrettsforbund

Norge stiller med 44 utøvere og 23 ledere fra ti idretter – en rekordstor norsk tropp til Special Olympics World Games.

– Det blir sosialt og sikkert en del nye vennskap. Jeg er stolt av å være med på det, slår Sanna fast.

Sanna Nes er klar for Special Olympics World Games i Berlin. Selv om hun aller helst blir olympisk mester, gleder hun seg like mye til opplevelsen. (Privat)

Veien hit har på mange måter vært som for de fleste andre turnere. Hun startet som 3-åring hjemme i Rolvsøy Turnforening, har vært innom både Fredrikstad Turnforening og Nedre Glomma Turn og har hele tiden trent med ordinære partier.

– Det har vært et inkluderende opplegg hele veien, hvor hun har vært en av gjengen, forteller moren Karianne.

Et vendepunkt

Bare konkurransene manglet, noe som ikke var logisk i Sannas hode. Derfor ble overgangen til Skjeberg Turnforening som 14-åring, for å satse med en nystartet Special Olympics-gruppe, et vendepunkt for rettighetsforkjemperen Sanna.

– De jobber aktivt for å skape et inkluderende treningsmiljø. Her trener Sanna spesifikt med SO-gruppa mot lekene i Tyskland, men ellers trener alle side om side. Og det fine med SO rent sportslig er at de følger konkurranseregler som gjør at Sanna skal konkurrere mot 20 utøvere, som gjør akkurat det samme og blir bedømt på helt likt grunnlag basert på styrkene sine og ikke begrensningene. Selv om Sanna har utfordringer med syn og koordinasjon, kan hun danse, tøye, vise spenst og redskapsteknikk, poengterer moren.

Den øverste hylla i pokalskapet på jenterommet er full. RG-utøver Sanna Nes har planer om å skaffe flere pokaler. (Martin Næss Kristiansen)

Da Sanna banket på døra hos Skjeberg Turnforening i 2019, valgte foreningen å etablere en ny gruppe for Special Olympics-utøvere. Det var nytt for dem, og de hentet gode råd på veien fra mer erfarne Stabekk i Bærum.

– Vi visste at det ville bli en utfordring og at det ville kreve ressurser, men vi måtte prøve. Og disse fem jentene ville mer enn å danse og leke, viste det seg fort. Sanna hadde jo også sett Stabekk-jentene i aksjon og prøvd seg der, så hun visste godt hva hun ville. Så da satte vi også inn trenerressurser for å satse mot OL, og nå er Sanna og Julie Fjeldengen fra oss kvalifisert, forteller en stolt hovedtrener Marit Sørensen i Skjeberg Turnforening.

Slik beskriver hun Sanna:

– Hun er veldig målrettet på mange områder og hun mestrer det meste. Hun har en svært aktiv uke, og er samtidig positiv, hjelpsom og viljesterk. Hun vil alltid trene, forteller Sørensen.

Mandag skal Sanna i OL-manesjen på åpningsdagen i Berlin. Og hun gleder seg allerede til neste store utfordring: EM i Italia i november. Idrettskarrieren gir flere fordeler for den eventyrlystne akrobaten.

– Jeg skal fortsette å trene mot flere mesterskap, for jeg vil oppleve hele verden. Det er masse action, masse som skjer. Det liker jeg, understreker Sanna.

Sanna Nes bruker de siste dagene hjemme på Rolvsøy og i idrettshallen hos Skjeberg Turnforening til å forberede seg til de olympiske lekene i Berlin. (Martin Næss Kristiansen)

Disse skal representere Norge

I 2023 arrangeres Special Olympics World Summer Games i Berlin fra 17. til 25. juni. Norges Idrettsforbund har i samarbeid med aktuelle særforbund tatt ut troppen. Den norske delegasjonen består av 44 utøvere og 23 ledere fra ti idretter. Aldri før har Norge sendt en så stor tropp til World Games.

Kilde: Norges Idrettsforbund

