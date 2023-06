Forbud mot åpen ild innføres i store deler av Østlandet

Torsdag formiddag møttes brannsjefene i region øst til møte om tørkesituasjonen. Nå er resultatet klart.

– Det blir forbud med ild og bål, men fremdeles tillatt med grilling der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjef Rigman Pents til NRK.

Forbudet gjelder i tre uker, og kan forlenges om situasjonen tilsier det.

---

I perioden vil følgende være forbudt

Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark.

Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.

Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene.

Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.

---

I et innlegg på Facebook skriver Øst 110-sentral at bål omfatter små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff. Med grill menes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

– Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffansvar, skriver Øst 110-sentral på Facebook.

Unormalt lite regn

Tidligere i uka valgte Mesta å innstille kantklipping sørøst for Oslo på grunn av faren for skogbrann, med unntak av riksveiene og opprettholdelse av krav til siktsoner.

Lite nedbør gjør at det er svært tørt på hele Østlandet for tiden. To mål skog brant ned i Onsøy i forrige uke.

Mandag 5. juni meldte VG at det var 12 dager siden det sist regnet på Østlandet. På torsdagens langtidsvarsel for Østlandet er det ikke en dråpe regn i sikte. Samtidig skal temperaturene opp under 30-tallet på gradestokken.

Østlandet sett under ett fikk i mai 60 prosent mindre nedbør enn normalt, som er den 21. tørreste mai måned siden målingene startet.

I Fredrikstad innførte kommunen forrige uke forbud og restriksjoner knyttet til vanning, og det er plassert ut store varselskilt ved utfartssteder for å advare mot all aktivitet som kan lede til skogbrann.

Fareområdet vokser

Meteorologisk institutts indeks for skogbrannfare viser nå og de nærmeste dagene stor fare for at grunnen antenner rundt hele Oslofjorden. Det tørre krateret strekker seg akkurat nå fra østlige Agder til langt nord i Telemark, store deler av Innlandet samt hele Oslo og Viken og strekker seg videre et godt stykke inn i Sverige.

Til helgen viser indeksen at skogbrannfaren har økt og at faren er stor over hele Sør- og Østlandet.

