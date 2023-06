Skal dele ut 13,5 millioner: Oppfordrer spesielt velforeningene å søke

1. juni fordelte Viken fylkesråd spillemidler for 2023. Fredrikstad fikk tildelt 13.509.000 kroner til idrett, aktiviteter og friluftslivsanlegg. Allerede er noen av midlene fordelt. Blant annet får Kråkerøy IL har fått 2,3 millioner kroner til nytt klubbhus, Gressvik BMX 131.000 kroner til pumptrac og kommunen fikk blant annet 370 000 kroner til den nye brygga på Pynten, ifølge kommunens nettsider.

– Det er ganske innviklede fordelingsnøkler som ligger bak hvordan vi prioriterer midlene, og hvilke anlegg som ligger øverst på lista, sier rådgiver i etat Aktive liv, Bjørg Liljedal.

Det er både idrettslag, kommunale tiltak og velforeninger som kan søke. De må imidlertid møte noen kriterier.

– Alle lag og foreninger må være medlemmer i Norsk idrettsforbund, og hvis det er friluftstiltak må de være medlem av Norsk friluftsliv. Velforeninger kan for eksempel søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

– Ta en telefon

Dersom man lurer på om man møter kriteriene for å motta spillmidler, kan man ringe direkte til Aktive liv og få hjelp.

– Systemet kan være litt byråkratisk, men vi vil hjelpe dem så godt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer de som planlegger anleggsprosjekter om å ta kontakt, de kan gjerne ringe meg direkte. Det ligger også informasjon på nettsidene våre, men ved å ta en telefon kan jeg hjelpe dem å finne ut om de er innenfor regelverket, sier Liljedal.

Fristen for å søke om midler er den 1. november, men oppfordringen er klar: De som ønsker å søke, bør gjøre det så raskt som mulig, selv om det ikke er et først-til-mølla-system.

– Det er viktig at de kommer raskt i gang med en første-kontakt, så vet vi at de skal søke. Vi har jo et årshjul for spillemidler i kommunen, så jo tidligere de tar kontakt, jo lettere er det å gjennomføre en søknadsprosess, sier Liljedal.

Til alles gode

Blant midlene som deles ut i år, går altså noe av pengene til den nye brygga på Pynten på Kråkerøy, som Dagsavisen Demokraten skrev om i 2021. Da hadde den 30 år gamle kommunale brygga ved skolen ytterst på Kråkerøy har vært stengt i over ett år, som følge av den dårlige tilstanden.

– Alle tiltak med brygga er søknadspliktig, og det er denne prosessen vi starter med rett etter signering av kontrakt. Målet er at søknaden godkjennes og at byggingen kan settes i gang på nyåret. Planen er at den nye brygga kan tas i bruk til påske neste år. Skolen benytter Pynten inntil videre. Et flott sted som også brukes av allmennheten. Ny brygge kommer alle til gode, og tiltaket er svært etterlengtet, fortalte Arnt Johannes Hermansen, landskapsarkitekt og prosjektleder i Fredrikstad kommune, i forbindelse med at rivningen ble startet.

Brygga sto imidlertid ikke klar før i juli 2022, og nå får altså prosjektet tilbakeført 370 000 kroner gjennom spillemidler fra Viken fylkesråd.

