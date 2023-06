Tyveridømt var ute på prøve – tatt på fersken under innbrudd hos kommunen

Mannen i 40-årene er en rekke ganger dømt for narkotika- og vinningskriminalitet, sistnevnte også ofte rusrelatert. Det gikk ikke bedre da han i starten av 2023 var prøveløslatt fra soning av en dom fra 2020.

En januarnatt ble han fanget opp av et overvåkingskamera da han hadde brutt seg inn i et næringsbygg tilhørende Halden kommune, og stjal med seg tre datamaskiner, en prosjektor – og et overvåkingskamera.

Håndfaste bevis

Saken gikk nylig som en tilståelsesdom for Søndre Østfold tingrett.

Foruten mannens uforbeholdne tilståelse, hadde retten også håndfaste bevis gjennom blant annet stillbilder fra videoovervåkning av lokalet samt bilder i politiets etterforskningsmappe, som viste tyvgodset på mannens bopel.

Rettssaken tok blant annet for seg mannens rusproblemer og behandling samt evne og vilje til å starte et nytt og bedre liv.

Påtalemyndigheten hadde foreslått at ny straff, for innbruddet samt besittelse av blåvaliumtabletter sett sammen med tidligere dom, burde være soning i fengsel i sju måneder. Forsvareren hans nedla påstand om at mannen skulle anses på mildest mulig måte.

Straffeskjerpende

Retten fant at denne saken isolert sett tilsier en ubetinget fengselsstraff i om lag 30 dager, men anså tilståelsen både i avhør og i retten som formildende. Den var ikke avgjørende for å få mannen dømt, men har likevel spart påtale- og rettsapparatet for tid.

«Videre finner retten at det har en egenverdi at siktede står til ansvar for sine handlinger», heter det i dommen.

Det var samtidig straffeskjerpende at mannen har flere lignende dommer på seg fra før samt at han begikk et nytt brekk mens han var ute på prøve fra soning av tidligere dom, med opprinnelig fengselsstraff på halvannet år, seks måneder av denne betinget med en prøvetid på tre år.

Det kommer tydelig fram av dommen at mannens kriminelle handlinger er relatert til rusproblemer, og i dommen poengteres det at han for retten framstår som motivert for en rusfri tilværelse.

Ny straffeutmåling mot den domfelte, sett sammen med tidligere, ikke avsluttet straff, resulterte i 90 dagers fengsel.

