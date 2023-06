Skogbrann i Fredrikstad: – Kunne ha blitt en storbrann

Vaktleder ved Øst 110-sentral, Espen Stabell, opplyser til Dagsavisen Demokraten at brannen er under kontroll i 12-tiden. Den er ikke slukket, men det arbeides med etterslukking.

– Det er så tørt i skogen nå, at selv om området der det brant ikke ligger i direkte nærhet til bebyggelse, var det stor fare for spredning ettersom det også blåser en del, sier Stabell.

– Ekstremt tørt

Brannen oppsto som følge av sprengningsarbeider i forbindelse med utbygging av en tomt.

– Hva tenker du om at det utføres sprengning når det er så stor skogbrannfare?

– Det er per nå ikke ilagt forbud mot det, men denne hendelsen viser at det er ekstremt tørt. Vi følger med på skogbrannfare-indeksen hele tiden, og det er ikke noe som tilsier at den skal bli mindre i tiden fremover. Derfor må folk vise stor aktsomhet med alle aktiviteter som kan antenne vegetasjonen, sier Stabell.

Slike aktiviteter inkluderer bruk av motorsag og andre verktøy som kan lage gnister, ved siden av bålbrenning og annen bruk av ild.

Det var i alt seks biler som rykket ut til Onsøy for å slukke brannen.

– Her ble utfallet som det ble, på grunn av brannvesenets responstid og slagkraftige innsats, sier Stabell.

Den vanligste årsaken

Ifølge Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap skyldes ni av ti branner i skog og utmark menneskelig aktivitet, ofte uforsiktighet. Oftest er det uforsiktig bålbrenning og grilling som forårsaker brannene.

– Den vanligste feilen folk gjør, er å ikke slukke griller skikkelig. Noen griller for tett på husvegger eller kaster aske rett i søppelspannet. Vi har mange eksempler på at det tar fyr hvert eneste år, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren til NTB.

Forsikringsselskapet minner også om at det er et generelt bålforbud i nærheten av skog og utmark i Norge mellom 15. april og 15. september. Forbudet gjelder enten sommeren er tørr eller kliss våt.

Det er en del bebyggelse i området, og det blåser mot nordøst

