Ski Bygg i Fredrikstad avvikler driften

- Ski Bygg Fredrikstad er et lite proffsenter med lavt volum. Vår leiekontrakt går ut i år og i den forbindelse har vi bestemt oss for å avvikle driften. Fra før er vi godt representert i Fredrikstad med to medlemsdrevne utsalg som er tilknyttet XL-BYGG, sier Pål Trudeng som er leder for egeneide byggevarehus i Mestergruppen i en pressemelding.

Det har vært holdt et informasjonsmøte for de fem ansatte ved Ski Bygg i Fredrikstad.

Høy google-rating

- Vi er opptatt av at dette skal være en åpen prosess, og vi føler at vi har en god dialog med tillitsvalgte og medarbeidere. Vi jobber nå med å finne gode løsninger og ta vare på våre medarbeidere, forteller Trudeng.

Ski Bygg Østsiden Trelast skriver om seg selv at de er en bedrift med fokus på kompetanse, kvalitet og nisjeprodukt av listverk.

- Vi har stor fokus på bred fagkompetanse innen byggefaget, og gir deg som kunde trygghet og faglig veiledning. Hos oss møtes profesjonelle byggere, selvbyggere og forbrukere, skriver de. I bedriftens google-anmeldelser hylles de ansatte for god service og fagkunnskap.

