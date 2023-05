Inviterer til debatt i grenseland: – Kirken skal romme alle spørsmålene, ikke alle svarene

– Vi er veldig fornøyd med konseptet. Det er morsomt å kunne ta opp de temaene som kirken har et litt uavklart forhold til.

Det sier prest Kristin Winlund, om kirkens jevnlige paneldebatter som kalles «Fritimen».

Det er ikke fritt for at det også er litt kontroversielt at kirken inviterer inn til samtaler om temaer som de fleste søndagsgudstjenester styrer klar av.

– Det er litt i grenseland, for vi er litt i en gråsone. I utgangspunktet tenkte vi at det skulle hete Tabutimen, men det måtte vi stryke. Noen blir litt utrygge, mens noen synes det er kjempespennende, forteller hun.

Skolemedisin versus alternativ behandling

Det er syvende gang at «Fritimen» arrangeres i Kirkens hus i Fredrikstad. Denne gangen er temaet helbredelse. Winlund er fast paneldebattant, men 31. mai får hun også selskap av humanetiker Didrik Søderlind og healer Arnt R. Sølsnes.

Søderlind ble kreftsyk i 2016. Med behandling i norsk helsevesen, er han enn så lenge frisk. Han er svært takknemlig for skolemedisinen.

– Jeg har alltid ropt hurra for skolemedisinen. Og etter sykdommen enda mer. Det var fantastisk å oppleve den raske utviklingen som foregikk av nye, virksomme medisiner bare mens jeg var syk, sier han i et skriv fra Den Norske Kirke.

Sølsnes på en annen side, sverger til alternativ behandling. Han opplevde at healingen hans gjorde farens hans kreftfri.

– Jeg brukte alt jeg hadde av meg selv i bønn til Gud. Jeg ba om at min far skulle få hjelp hele tiden, hver natt da jeg lå våken og var livredd. Jeg hadde ikke annet å ty til enn barnetroen. Derfor sov jeg også med Bibelen i hånden, sier han.

Kirken og helbredelse i 2023

Til Dagsavisen Demokraten sier prest Winlund at det blir spennende å se i hvor stor grad de representerer hver sin innfallsvinkel.

– Vi vet ikke helt hva som kommer ut av det, og vi legger litt hodet på blokka. Det blir spennende å se! Det er utfordrende for oss alle, for vi investerer noe når vi møtes på denne arenaen og ikke er hundre prosent hjemme noen av oss.

Hun er klar på at selv om det for noen kan virke på grensen til kontroversielt, er det å skape et rom for diskusjon viktig i dagens samfunn.

– De fleste synes det er fint at man tar tak i disse tingene og går i dialog, og åpner for å snakke om temaer som er uavklarte, men som mange bryr seg om, sier hun, og fortsetter:

– Vi lever i en ny tid. Vi sitter ikke på fasiten på samme måte som tidligere. Kirken skal romme alle spørsmålene, ikke alle svarene.

