Pasientene trenger ofte mer hjelp enn selve kreftbehandlingen

- Pasienten skal føle seg trygg på at det er hjelp å få også utover selve behandlingen, sier Andreas Stenvold, prosjekteier og avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold, i en pressemelding.

Pakkeforløp hjem starter med en gang pasienten får kreftdiagnose. Da skal sykehuset møte pasienten for å kartlegge utfordringer som pasienten har ut over selve kreftbehandlingen. Denne kartleggingen gjennomføres systematisk, etter fastsatt mal. Dette er første samhandlingspunkt av i alt tre.

Bred kartlegging

Alt som er relevant for pasientens livssituasjon kartlegges, for eksempel sosiale relasjoner, økonomi, familiesituasjon, skole og jobb.

Kartleggingen dokumenteres i et journaldokument og resultatet av kartleggingen sendes fra sykehuset til kommunene med kopi til fastlegen.

Sykehuset mener at det er viktig at pasientene opplever en sammenhengende tjeneste på tvers av sykehuset og kommunene.

Vil at alle skal bli inkludert

Andre og tredje samhandlingspunkt er mellom kommunen og pasienten, henholdsvis 3-4 måneder og 12-18 måneder etter kreftdiagnosen. Samtalene gjennomføres av lege, sykepleier, sosionom, kreftkoordinator eller annet helsepersonell.

- Sammen med kommunene har vi etablert et eget kontaktnett for utvikling av Pakkeforløp hjem, for nyttig informasjonsutveksling. Målet er at alle som får en kreftdiagnose, skal bli inkludert i Pakkeforløp hjem. Det gjelder også pasienter som får tilbakefall, sier Stensvold.

Prosjektet startet med en pilot med en avgrenset diagnosegruppe i januar 2023, hvor arbeidsflyten ble testet og justert. Sykehuset Østfold har omtrent 2.700 nye kreftpasienter årlig, og gjennom 2023 vil kreftpasienter med flere diagnosetyper bli inkludert.

