Fredrikstad tildeles 5 millioner til områdesatsing

I statsbudsjettet er det satt av 15 millioner ekstra for å inngå nye avtaler om områdesatsing med nye kommuner og nye områder i kommuner. Med bakgrunn i det, sendte vi regjeringen en invitasjon til kommuner som mener de har behov, til å søke.

– Vi fikk elleve søknader og mange var gode, og viser at de jobber godt med å ta tak i utfordringene de har. Av de elleve måtte vi trekke ut tre kommuner som vi kan jobbe med konkret, og blant dem var Fredrikstad og Sarpsborg, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til Dagsavisen Demokraten tirsdag.

Til stede var også ordfører Siri Martinsen og kommunestyrerepresentant Elin Tvete.

– Dette er veldig gode nyheter, og på vegne av bystyret og langt inn i regjeringa, så har jeg ropt veldig høyt om dette; at nå er det på sin plass at man løfter de opp i områdene som virkelig har behov for det, sier Martinsen.

Roser Fredrikstad

Kommunalministeren berømmet ordfører Martinsen og Fredrikstad kommune for den innsatsen de allerede har lagt ned i å bedre levekårene til de mest utsatte i Fredrikstad-samfunnet.

– Fredrikstad er en veldig fin by, som er godt drevet og som leverer tjenester på viktige områder. Men de har over tid også hatt noen store samfunnsmessige utfordringer, knyttet til andel med lav inntekt, lav utdanning, sekundærflyktninger, helse, andel som bor i leid bolig og noe knyttet til møteplasser som det trengs å jobbes med. Kommunen har jobbet med dette over tid, det er godt politisk forankret, og man har en klar tanke bak arbeidet. Det er én ting er å si at vi har noen utfordringer og problemer, men det andre er hvordan man har tydeliggjort problematikken og jobbet med mål om å sikre gode levekår for alle, sier Gjelsvik.

Målet er at nasjonal kompetanse og lokal kunnskap sammen skal utgjøre en stor forskjell i arbeidet med å utjevne forskjellene i Fredrikstad-samfunnet.

– Dette blir bælbra!, er ordfører Martinsens umiddelbare reaksjon på bistanden fra nasjonalt hold.

– Som sagt så har jeg ropt veldig høyt om dette, for når vi skal drive kommunen godt, med trygg og god økonomistyring, så kan vi ikke bruke mer penger enn vi har. Og sa ser vi jo det svake punktet vårt, som er at vi har en demografi og befolkning som går i feil retning.

Større muskler

I oktober 2022 publiserte Fredrikstad kommune resultatene av en kartlegging av levekårene i kommunen. Den viste at sosial ulikhet i helse, levekårsutfordringer og opphopning av dette i noen områder, er blant de største utfordringene i Fredrikstad kommune.

I levekårskartleggingen så de på 19 indikatorer, som til sammen ga et helhetlig bilde av levekårene. I Fredrikstad er det en høy andel av befolkningen som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Levekårskartleggingen viser utdanningsnivået blant 30–39 åringer, en gruppe hvor vi også finner en stor andel foreldre til grunnskolebarn. Kartleggingen viser at andelen 30–39-åringer med lav utdanning i Fredrikstad er på 24,8 prosent, mens andelen for landet er på 19,7 prosent. Det er stor variasjon mellom ulike områder i kommunen; fra 11,6 til 40,8 prosent.

– For å takle disse utfordringene, trenger vi større muskler. En ting er i form av penger, men en annen ting er å være i tett kontakt med et nasjonalt nettverk og utnytte de ressursene som finnes der. Det er viktig for meg å si at det gjøres en vanvittig god jobb med de ressursene vi har, med Rebellhuset, Det hvite hus på Sellebakk og Lisleby Frivillighetssentral, for å nevne noen.

– Dette arbeidet har lagt grunnlag for at dere har fått tildelingen?

– Ja, så det er ikke noe nybrottsarbeid for oss. Her skal vi styrke innsatsen på det vi vet fungerer, for å få større effekt av det vi vet er problemet.

– Fantastisk og rørende

Også kommunedirektøren peker på hvordan dette ikke kun er en «pengegave».

– Det som er viktig for oss nå, er at vi stiller med fem millioner til rådighet inneværende år, og i tillegg en intensjonsavtale med kommunen. Og jeg mener at de siste er viktig, for vi er en samarbeidspartner som skal se på hvordan vi kan bruke vårt apparat med både Husbanken og andre aktører på tvers av ulike departementer, og være en del av erfaringsnettverket som vi har mellom kommunen og de nasjonale kreftene. I Oslo har vi jo hatt dette i over 25 år. Penger er en ting, men det er ikke sånn at vi bare sender det til kommunene. Det handler om samhandling, hvordan kan vi jobbe godt og få en god utvikling i positiv retning? Som Fredrikstad også skåret godt på i sin søknad, at de har jobbet med dette over tid.

Kommunestyrerepresentant Elin Tvete klarte ikke å slutte å smile under overleveringen.

– Det er veldig bra at regjeringen anerkjenner at Fredrikstad faktisk er i en særstilling, vi har utfordringer som er utenfor snittet i Norge. Vi har ikke en øst / vest- problematikk, men et mer fragmentert bilde. Som egentlig er en fordel fordi vi ikke har noen klare områder – vi er ikke delt på midten. Det er ulike utfordringer i ulike deler av kommunen. Det at regjeringen nå ser og anerkjenner at sånn er det faktisk, det er ikke noe vi sitter og synd på oss selv for. Og at de anerkjenner at vi har tatt tak i det, vi har jobbet med det lenge. Og nå får vi et dytt og et løft for å ta det til et nytt nivå, i samarbeid med staten og den fagkunnskapen som sitter der, det er veldig bra og helt nødvendig.

– Hva føler du nå?

– Det er stas, og det er kjennes så godt å bli hørt og forstått. Så «hoppende glad!», er et godt begrep.

– Hva tenker ordføreren om at dere har nådd gjennom til regjeringen nå?

– Kjempeglad! Det er bare så vanvittig, for som ordfører i Fredrikstad blir jeg så innmari lei meg når jeg ser at det er så mange familier her som ikke har det godt nok. Som sliter. Det gjøres mye godt, blant annet innenfor idrett – men her har vi barn som ikke bare trenger kontingentfrafall, de trenger fotballsko. Å bli sett på vegne av innbyggerne som virkelig trenger det, er fantastisk. Og rørende.

Områdesatsing i Fredrikstad

Områdesatsing innebærer en økt innsats i et geografisk område med levekårsutfordringer. Målet med arbeidet er å bidra til gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer, som igjen kan påvirke innbyggernes helse og livskvalitet

I Fredrikstad benyttes en tilnærming som heter Asset based community development (ABCD) , og som på norsk oversettes med ressursbasert lokalsamfunnsutvikling. Tilnærmingen tar utgangspunkt i at alle mennesker og sosiale systemer (som et lokalsamfunn) har ressurser, og at det er disse ressursene som er grunnlaget for positiv utvikling i et område. Arbeidet ledes av lokalsamfunnet selv, og kommunen bidrar der det er nødvendig

, og som på norsk oversettes med ressursbasert lokalsamfunnsutvikling. Tilnærmingen tar utgangspunkt i at alle mennesker og sosiale systemer (som et lokalsamfunn) har ressurser, og at det er disse ressursene som er grunnlaget for positiv utvikling i et område. Arbeidet ledes av lokalsamfunnet selv, og kommunen bidrar der det er nødvendig Ressursene til innbyggere og organisasjoner, næringsaktører og institusjoner i området blir kartlagt og koblet sammen. En viktig del av arbeidet er å bygge relasjoner på en inkluderende måte

Strategi for områdesatsing i Fredrikstad 2021–2030 ble vedtatt i bystyret 11. februar 2021. Her kan du lese mer om områdesatsing og ABCD

Stortinget har bevilget 15 millioner kroner til nye områdesatsinger i 2023.

Kilde: Fredrikstad kommune / Regjeringen

