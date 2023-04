Minneord: Harald Fossen har gått bort

Gode og mangeårige kollega i Demokraten, Harald Villy Fossen, har gått bort. Mandag 24. april sovnet han inn på Gressvik sykehjem, etter flere år med sykdom. 83 år gammel.

Umiddelbart er det å omtale Harald som «mangeårig kollega» mildt sagt en sterk underdrivelse. Det er tvilsomt om noen i norsk presse kan måle seg med Harald Fossens lange engasjement. I over 60 år var han trofast frilanser i Demokraten.

Imøtekommende og et ja-menneske. Det var aldri nei fra Harald da han ble spurt om oppdrag. Søndag morgen eller lørdag kveld, frilanser Harald stilte opp. Da andre plutselig kunne trekke seg fra avtalte frilansoppdrag, ble løsningen å kontakte Harald. Selv om arbeidslista allerede var tettpakket gjennom helgen sa han ja til ytterligere oppdrag. Etter en kort rådslåing med sin kjære kone, Olga.

Hvor andre hadde tenkt at arbeidsmengden var mer en stor nok, var tilbakemeldingen hans basert på en lojal kjærlighet til Demokraten: «Vi kan jo ikke la være å dekke dette arrangementet. Jeg tar oppdraget.»

I 2007 kunne Harald markere 50 års fartstid som engasjert frilanser i avisa. I vårt intervju med jubilanten fortalte han en historie fra 1970-årene, som forteller det meste om personen Harald – og utviklingen i yrket.

«På 1960- og 70-tallet brant det ofte i sentrumsområdet. Uten å skryte var jeg bestandig raskt på pletten. Jeg var på besøk i en bolig på Skansen på Lahelle en søndagskveld i 70-åra. Alt virket tilsynelatende fredelig og rolig. Men plutselig ser vi gjennom vinduene at flammene velter ut av Ryboms lagerbygg like ved. En voldsom og eksplosjonsartet brann hadde startet. Da følte jeg situasjonen såpass beklemmende at jeg først dro ned på brannvakta for å varsle, før jeg «hev» opp Pentax-en. Sånn ville vel ingen gjort i dag.»

Harald så dagens lys 9. april 1940. Født i Engelsviken, med krigens mørke skyer som starten på livet. Senere bosatte familien seg på Lisleby. De første årene i arbeidslivet jobbet Harald med ulike oppgaver som bud i et par sentrumsbutikker. Tidlig på 1960-tallet ble det oppstart av kiosk i Gluppe som kort tid etter ble utvidet til dagligvareforretning. 25 år senere var det over i salgsyrket. Først med kaffeautomater, deretter såpe og rengjøringsartikler.

1957 ble starten på flere tiår som frilansmedarbeider i Demokraten. Harald Fossen og Arne K. Syversen var begge engasjert i Lisleby fotballklubbs ungdomsavdeling, men lite fornøyde med hvordan lokalavisene refererte klubbens fotballkamper. Resultatet ble at begge oppsøkte hver sin lokalavis og tilbød artikler. Syversen til Fredriksstad Blad og Harald til Demokraten. Frilanstilværelsen var i gang.

Harald ble snart engasjert til flere oppdrag. Et søk i fotoarkivet vitner om en enorm produksjon. Variasjonen stor. Fra innvielser, storbranner, trafikkuhell, barnehager, skoler, ministerbesøk, foreningsliv og jubilantfotografering – til 1. mai markeringer og feiringer av nasjonaldagen. Harald hadde et spesielt forhold til jubilantmarkeringen i Fellesforbundet Fredrikstad avdeling 2. Det eneste oppdraget han selv var tidlig ute med å melde inn til redaksjonen. Etter over 40 år som «hoff-fotograf» ble han hedret med forbundets egen nål. Noe han satte stor pris på.

Harald og Olga har sønnen Ronny og barnebarnet Thor. Ronny var i noen år bosatt i Singapore sammen med sin kone Dewi. I yngre dager var Ronny skytter i Fredrikstad Miniatyrskytterlag. Harald nølte ikke med å engasjere seg i sønnens fritidsaktivitet. I 1995 tok han på seg vervet som styreleder i miniatyrskytterlaget og satt som leder av Østfold skytterkrets i ti år.

En omgjengelig, imøtekommende, engasjert og sosial kollega har lagt ned speilrefleksen og notatblokka for godt. En raus og god mann.

Vi lyser fred over Haralds minne.

Tomm Pentz Pedersen