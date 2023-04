Dykker ned i Værste-historien: – De kan umulig ha visst hvilket potensial som lå her

Vet du hva det vil si å ta lørja til Værste?

Det er ikke så rart om svaret på det er nei, men kanskje har du en far eller bestefar som nikker gjenkjennende om du spør.

For en god håndfull tiår siden, var det noe alle visste hva var. Det var å ta prammen over elva til Fredrikstad Mekaniske Verksted, slik hundrevis av arbeidere gjorde på den tiden. I 1957 kom Kråkerøybrua, men det var ikke alle som tok seg bryet med å rusle over og rundt, så lørja fortsatte å gå.

– Hvis du kommer fra en familie som har holdt til i Fredrikstad de siste hundre åra, og det er ingen i familien din som har jobba på Værste? Da kan man nesten lure på hva som er gærent, sier historiker Lars Thoresen spøkefullt.

For «alle» i Fredrikstad har jo et forhold til Fredrikstad Mekaniske Verksted. Hvis ikke?

– Ja hvis ikke, da må du ha vært naboen til Denofa eller noe sånn, ler han.

Også journalisten kan humre litt, med en far som også jobbet på FMV. Riktignok etter at hovedvirksomheten ble lagt ned. Litt tilhørighet kjenner likevel datteren til en platearbeider fra Værste på, når man hører om det omfattende industrieventyret.

Om å satse høyt

Litt tilhørighet er også det Alexander Hermansen, alt-mulig-kultur-mannen, kan strekke seg til å påberope seg.

– De fleste fra min familie jobbet faktisk på Denofa, ler han, når han får viderefortalt Thoresens hypotese.

Det han derimot kjenner mye på, er en beundring for dem som i sin tid valgte å satse på området.

– De kan umulig ha visst hvilket potensial som lå her. Og de visste vel heller ikke, de som skaffa seg dette området, at det 150 år etterpå fortsatt skulle være en av Fredrikstads viktigste utviklingsarenaer.

Den innholdsrike arbeiderhistorien på Værste interesserer han, og han vil gjerne dele den videre. 29. april, i forbindelse med Arbeiderfestivalen i Fredrikstad, skal han ta med seg den som måtte ønske på en historisk vandring på Værste.

Fredrikstad Mekaniske Verksted fra sjøsiden. Bildet er tatt en gang mellom 1935-1945. (J. H. Küenholdt A/S)

Der vil han gi et innblikk i hvordan området var i sine glansdager, da mange tusen arbeidet som skipsbyggere her.

– Tenk hvor viktig denne arbeidsplassen var for Fredrikstad! Den hadde også nasjonal betydning, ved at rederier bestilte skip og ettertraktet kompetanse, og skip fra FMV preget også internasjonale farvann, sier Hermansen.

45-åringen er oppvokst på Kråkerøy, men husker knapt at det var drift på Værste.

– Det var som en spøkelsesby. Det var hit vi dro for å øvelseskjøre i oppveksten, for her var det jo ingenting.

Fra spøkelsesby til yrende liv

Helt i starten av 2000-tallet spilte Hermansen i teaterstykket «Værstekællær».

– Selv om jeg «bare» var skuespiller, fikk jeg likevel dykke inn i historien. Det var en spesiell følelse å spille teater om en arbeidsplass, på den nevnte arbeidsplassen.

På den tiden så det ut som om folk bare hadde skrudd av lyset og gått, forteller han.

– Det var pause i øvinga. Jeg gikk meg en tur, og fant en dør som stod litt på gløtt. Da kom jeg ned i en kjeller, som viste seg å være en garderobe. Jeg lukket opp en skapdør, og der fant jeg en blå kjeledress, med FMV skrevet på ryggen.

Ettersom det så tilsynelatende var forlatt, og han med det ikke er redd for å bli straffeforfulgt, innrømmer han nå at han stjal den dressen. Den skal han ha på seg på den historiske vandringen.

Deler av Værste-området sett fra lufta, i 2021. (Kenneth Stensrud)

Spøkelsesbyen som Hermansen og kameratene øvelseskjørte i, er nå bare et fjernt minne. For på området har det poppet opp fotballstadio, høgskole, leiligheter, og snart blir det for alvor en utvidelse av sentrum når et nytt kjøpesenter etter hvert står ferdig.

– FMV som arbeidsplass har hatt enorm betydning. Vel så viktig er det som skjer her nå, sier han.

Likevel peker han ut det gamle hovedkontoret, der toppsjefene satt en gang i tiden. For selv om han synes det er fantastisk med et levende Værste, synes han at noen levninger havner litt i bakevja.

– Jeg skulle ønske det var litt tydeligere spor av det som har vært, sier han.

– Innovativ hele veien

Hermansens følelse av at Værste ble forlatt litt i hui og hast, er ikke så langt unna hvordan slutten på industrivisa fortonte seg.

Historiker Lars Thoresen forteller at FMV, som i løpet av hundre år klarte seg gjennom både en og to verdenskriger, nedbemanninger og økonomisk ulage, til slutt måtte gi tapt for sterke markedskrefter, bare noen tiår etter sin absolutte storhetstid.

Lars Thoresen (Privat)

– I perioder er det enormt mange som jobber på FMV. Så går det ned med et smell på 70-tallet. De hadde da rundt 2400 ansatte, og så stupte det derifra. I Asia jobbet arbeiderne for en brøkdel av lønna til en norsk industriarbeider, og produserte skip mye billigere. FMV prøver seg så med noe oljevirksomhet, men det blir ikke noe av det. I 1988 legges det ned.

Og så var det slutt på skipsbyggingen på Værste. Den hundre år lange produksjonen er intet mindre enn imponerende, sier Thoresen.

– Det har vært en innovativ bedrift hele veien, og var vel ansett i utlandet i perioder. De har også produsert maskiner selv. Det er fascinerende hvor mye bra de gjorde, blant annet med utviklingen av nye båtmodeller. Over 400 båter ble bygget der, og det har kommet mange store skip fra FMV.

Til sammen er det mange tusen mennesker som har hatt sin arbeidsplass på FMV. I dag har vi ingen Fredrikstad-bedrifter som er i nærheten av å sysselsette like mange, sier Thoresen.

– Men klart, det er flere som jobber og bor på området i dag. Det er et blomstrende område hva gjelder arbeidsplasser, om man regner med studenter og alle som holder på der ute. Det er nytt liv, på en annen måte. Det har endra karakter, men er fortsatt veldig viktig i Fredrikstad.

[ Plutselig country: En protest mot vindrikkende blackmetalhuer ]

Fredrikstad Mek. Verksted

Startet i 1870 som en servicebedrift for trelastnæringa i Fredrikstad.

Allerede i 1873 begynner det å bygges båter på verkstedet.

Den aller første båten het «Dragen», og var en slepebåt bygget til et sagbruk på Kråkerøy.

Har bidratt med hundrevis av arbeidsplasser, og nådde sin topp rundt 70-tallet. Da jobbet det om lag 2500 ansatte på FMV. Regner en med underleverandører som jobbet på oppdrag fra verftet, sysselsatte bedriften på det meste 7-8000 personer

Skipsbyggingen opphører i 1988.

Kilde: Lars Thoresen og Værste.no

