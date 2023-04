Slik skal Posten spare 100 millioner: – Må jobbe mer for samme lønn

Posten Bring Bildrift AS er et av de store effektiviserings og innsparingstiltakene fra Posten Norge-konsernet, som her og nå rulles ut, litt i det stille.

I praksis dreier dette seg om at det smått omstridte BTL (Bring Transportløsninger) gjenoppstår under nytt navn.

Med navneskiftet håper konsernledelsen å riste av seg et noe frynsete BTL-rykte.

For «evig eies kun et dårlig rykte», heter det, som direktør Gunnar Røed i PBB så treffende sa da han møtte tillitsvalgte i fjor høst.

Målet er å samle alle konsernets yrkessjåfører i det nye selskapet.

Kutter kostnader med dårligere vilkår

Men helt stille er det ikke rundt prosessen, og mye tyder på at støynivået vil øke.

For samtidig som forhandlingene nå pågår mellom arbeidsgiver og Fagforbundet Post og finans, blir nye sjåførstillinger ikke lyst ut med ansettelse i Posten Norge – men i Posten Bring Bildrift.

Stadig flere ruter settes ut på anbud, og mange overtas av PBB, eller går allerede i dag til eksterne.

Dermed blir behovet for yrkessjåfører i Posten Norge stadig mindre, og sjåførene presses til å ta et valg; enten ta andre arbeidsoppgaver i Posten-konsernet, gå over til PBB, eller si opp og se etter jobb i et annet firma.

– Vi er bekymret over det Posten har planer om, sier Christin Tronstad, Thor Orli (i midten) og Krzysztof Wieczerski. (Alf Ragnar Olsen)

Kjernen i Postens omorganisering er å kutte kostnader ved å få sjåførene over på dårligere lønns- og arbeidstidsvilkår, på linje med vilkårene konsernet er kritisert for å tilby sjåførene i BTL og andre Bring-selskap.

Per i dag har sjåførene i de røde Posten-bilene andre lønns- og arbeidsvilkår i sin tariffavtale enn kollegene i de grønne trailerne og bilene fra Bring-selskapene.

I PBB har man et minstelønnssystem som starter på 210 kroner timen, men det opereres også med individuelle betingelser.

Arbeidsgiver kan tilby sjåfører høyere lønn i pressområder, mens andre som utfører likt arbeid, i samme konsern, får ned mot minstelønn.

– At man ikke skal gi lik lønn for likt arbeid er vi selvsagt ikke happy med, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans.

Bekymret for framtida

I forbindelse med PBB-forhandlingene har ledelsen i Fagforbundet Post vært ute for å lodde stemninga og få råd fra medlemmene.

I disse dager holdes det medlems- og sjåførmøter rundt om i landet.

Sjåførene Yliza Gjerløw og Christin Tronstad er lokalt tillitsvalgte. De to var vertskap for et medlemsmøte i Fredrikstad.

Rundt 30 sjåfører hadde møtt opp før og etter jobb, for å lufte sine tanker og bekymringer rundt det vanskelige valget Posten Norge nå gir yrkessjåførene.

Sjåførene Jan Arne Byvold, Ole Thorstein Holtet og Kristen Nordlie er spent og bekymret for både egne og kollegenes framtidsutsikter.

– Vi liker slett ikke denne utviklinga. Posten er ute etter å spare penger, og vi ser det blant annet at de kutter hos yrkessjåførene. Det skurrer ikke så rent lite, for samtidig peker ledelsen på at det er stor mangel på yrkessjåfører i bransjen, og at Posten har behov for å rekruttere mange flere, sier de tre.

– Det hører også med til bildet at de andre selskapene er i ferd med å tilby like gode vilkår som Posten gjør. Så jeg ser ikke at det er mye å hente på dette, sa Olav Otnæs (t.v.). (Alf Ragnar Olsen)

Vil måtte jobbe flere timer for samme lønn

Forbundet er enige i at transportvirksomheten i Posten bør være lønnsom, men støtter ikke løsningen arbeidsgiver foreslår.

– Vi vil ha råd fra dere. Noen av dere er ansatt i Posten Norge, og noen i Posten Bring Bildrift AS. Det er noe av utfordringen, at det er to store transportenheter i to ulike selskap i ett konsern, sa Øiahals på medlemsmøtet i Fredrikstad.

Hun skisserte tre mulige løsninger:

Å si nei til alt, noe som trolig ikke vil føre noen vei.

Akseptere å flytte de ansatte over i PBB, men diskutere tariffavtalen for å gjøre PBB-avtalen bedre.

Ta dagens tariffavtale i Posten Norge, og se om noe kan endres som gjør at arbeidsgiver kan støtte dem i at yrkessjåførene og transporten fortsatt skal tilhøre morselskapet Posten Norge.

– Vi må foreslå tiltak som kan bidra til lønnsomheten. Til dette trenger vi innspill fra dere, sa Gerd Øiahals (t.v.) da hun møtte yrkessjåførene i Fredrikstad nylig. (Alf Ragnar Olsen)

Hun ga uttrykk for skepsis i forhold til alternativ to – hvor man sier ja til å samle alle i PBB.

– Da flyttes en stor medlemsgruppe ut av tariffavtalen vi har i Posten og over i PBB. Dere vil riktignok få tilbud om å beholde mange av de betingelsene dere har i dag. Så hvor skal besparelsen ligge? Jo, nytilsatte vil ikke få samme vilkår, og ordningene dere får med inn, vil ikke bli økt i forhandlingene framover, sa Øiahals.

Dessuten er lønnssystemet i PBB annerledes, påpekte hun til forsamlingen – det er ikke tilsvarende nattillegg, og de har andre arbeidstidsbestemmelser.

– Dere vil måtte jobbe flere timer for å ha samme lønn, det er slik Posten skal spare penger, sa Øiahals.

Bekymret for at PBB selges ut

Ledelsen i Fagforbundet Post og finans ser en reell fare for at en eventuell ny regjering vil selge PBB ut av konsernet.

Øiahals mener derfor at å samle transportvirksomheten i et frittstående AS er et risikabelt grep både for medlemmene og Fagforbundet Post og finans som organisasjon.

– Det vil gi oss og dere en svekket posisjon med tanke på å få gjennomslag for bedre lønns- og arbeidsvilkår framover. Med oppsplitting vil organisasjonsgraden falle, og det vil bli vanskeligere å rekruttere medlemmer. Samlet sett vil det gi oss svekket tariffmakt, mente Øiahals.

Det er mange dyktige yrkessjåfører i Posten, som kan veldig mye om drift og samhandling. Mitt beste råd er at man setter sammen en ekspertgruppe for å finne ut hvordan man kan jobbe smartere og utnytter materiellet bedre, sa Thor Orli (foran t.h.) (Alf Ragnar Olsen)

Øiahals sa at også Posten Norge vil tape på en oppsplitting. Hun mener en integrert løsning der logistikk og post kan samhandle tett, er best for alle parter.

– Vi ser for oss at transporten skal være en del av Posten. En del av helheten, sa Øiahals.

Hun mener det gir best oversikt, best styring og er mest rasjonelt. Hun understreket at dersom man skal jobbe for alternativ tre, må dette være solid forankret hos medlemmene, noe mange på møtet nikket istemmende til.

Kutter i feil ende

Sjåfør Erik Fraugerud synes fremtidsutsiktene like fullt ser skumle ut.

– Jeg er bekymret for arbeidsplassene i tungsektoren, for når stadig mer settes ut på anbud, så kan fort gutta stå uten jobb, sa han.

Regionalt tillitsvalgt Olav Otnæs synes også det hele virker uforståelig.

– Det minner om det famøse grepet SAS prøvde seg på i fjor, da de ville samle pilotene i et eget selskap og svekke vilkårene deres. At Posten prøver seg på dette nå, når det er sjåførmangel i bransjen, virker lite gjennomtenkt. Det hører også med til bildet at de andre selskapene er i ferd med å tilby like gode vilkår som Posten gjør. Så jeg ser ikke at det er mye å hente på dette.

– Nei, det er høyt spill med en ettertraktet yrkesgruppe, sa Gerd Øiahals som takket for gode innspill. Hun oppfordret sjåførene til å melde inn eventuelle forslag i etterkant, og la til:

– Posten hevder de skal spare 100 millioner på dette. Vi tviler på realismen i det, men må foreslå grep som kan gi mer lønnsom drift for å få den forhandlingsløsningen vi håper på. Derfor er alle innspill viktige, sa hun.

