Nå tas dronene i bruk: – Vil gi oss et betydelig fortrinn

Tidligere i år skrev Dagsavisen Demokraten om at brannkonstabler ved Fredrikstad brannvesen øvde på bruk av drone i ulike oppdrag.

– Drone kan være effektivt ute på en større brann, ved leting etter savnede personer, ved forurensende utslipp til vanns og så videre. Med raskere oversikt, gjør det oss i stand til å lede mannskapene bedre og ta raskere beslutninger. Vi ønsker å kunne fly over og nær folk ved behov, sa beredskapsleder Espen Johansen da.

Nå er dronene blitt en del av verktøyene på arbeidsplassen, og med det har Fredrikstad brannvesen beredskap både til lands og til vanns, og i luften.

Gjør slokningsarbeidet tryggere

– Dronene vil gi oss en helt ny dimensjon i hvordan vi jobber, og vil gi oss et betydelig fortrinn i å håndtere farlige og komplekse situasjoner, sier Johansen i et skriv fra Fredrikstad kommune.

Med dronene kan de nemlig få bedre oversikt i brannsituasjoner der det er vanskelig for brannmennene å komme til og vurdere omfang og spredningsfare. I tillegg til skogbranner, ser også Johansen for seg at dronene kan spille en viktig rolle ved brann i tettbygde strøk, hvor spredningsfaren er stor.

Brannkonstabel Mathias Velva Olsen tester dronen i forbindelse med nedbrenning av en gammel hytte. (Fredrikstad kommune)

Mathias Velva Olsen, brannkonstabel og én av de syv dronepilotene i brannvesenet, framholder at dronene vil spille en nøkkelrolle i slokking av branner og redningsoperasjoner.

– Dronene endrer måten vi jobber på. Vi kan se hvor brannen sprer seg og hvor varmekildene befinner seg. Dette gjør det mye enklere og tryggere for oss å slokke branner, sier Olsen.

At Fredrikstad brannvesen har droner, meldes nå inn til 110, alarmsentralen for brann og redning for kommuner i Øst politidistrikt.

– Hvis Sarpsborg trenger en drone, bistår vi gjerne, sier beredskapsleder Johansen.

Mange bruksområder

Allerede brukes droner i slike operasjoner over hele landet. Brannvesen-enhetene blir opplært og assistert av eksperter i firmaet Tiepoint, som driver dronestøtte fra sitt hovedkvarter på Andøya.

Deres erfaring er at dronebruk flere ganger har reddet liv og begrenset skadeomfang, sa daglig leder Mats Kristensen, i et tidligere intervju med Dagsavisen Demokraten.

– Under større skogbranner har dronen vist seg som et fantastisk verktøy for innsatsledere. Drone med varmesøkende kamera er også til god hjelp i etterslokkingsarbeid, og kan hjelpe til å oppdage hvor det fortsatt ulmer. Etter raset i boligområdet i Gjerdrum for to år siden var det mye bruk av drone i leting etter savnede og identifisering av vrakrester og hus. Ved hjelp av drone kunne også geologer følge med på raskanter og på den måten få sikret folk før nye ras, fortalte Kristensen.

