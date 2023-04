Slik blir Tall Ships Races: – Vi tar i bruk «hele byen» som arena

Endelig skal de store skutene seile inn i Fredrikstad igjen, og atter en gang inviteres Fredrikstads innbyggere til en enorm folkefest.

– The Tall Ships Races passer for folk fra 0–100 år. Her blir det aktiviteter og opplevelser for både liten og stor, med flere av verdens største seilskuter som bakteppe, forteller Åshild van Nuys, kulturutvikler i Fredrikstad kommune, i et skriv fra kommunen.

– Bærer historien videre

Som Dagsavisen Demokraten skrev om i 2021, blir Fredrikstad eneste norske vertshavn under seilaset.

Tidligere ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap), signerte den gang under på at kommunen gjerne stiller opp igjen. Det er av kommunen planlagt å bruke 11 millioner kroner på kalaset.

I 2021 signerte daværende ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) avtalen med Sail Training Internationals om å være vertshavn for Tall Ships Races i 2023. I bakgrunnen står kulturdirektør Ole-Henrik H. Pettersen og tidligere TSR-general Ingar Guttormsen. (Ylva Lie Bjerke)

Byens kulturdirektør, Ole-Henrik H. Pettersen, var også med å signere i 2021. De var skjønt enige om at Tall Ships Races og Fredrikstad kler hverandre.

– Det understøtter byens identitet, og bærer historien videre. Det er få steder som kan tilby et så kompakt arrangement, med skutene midt i bybildet. Det skaper gode opplevelser for de som bor i byen, så dette har ikke bare attraksjonsverdi, understreker Pettersen.

Elvefest fra Værste til Gamlebyen

Første gang Fredrikstad var vertshavn for skutefesten var i 2005. Nå i 2023 er det fjerde gangen skutene inntar elva vår, og langs hele elvebredden blir det aktiviteter og opplevelser.

– Vi tar i bruk «hele byen» som arena, og håper på sommerstemning, hyggelige møteplasser og selvfølgelig gode kulturopplevelser, sier Åshild van Nuys.

Skutefesten strekker seg fra Værste på Kråkerøy, langs hele bryggepromenaden i sentrum, og helt til Gamlebyen og Isegran.

I biblioteksparken avholdes åpningsseremonien, og det er også her de store konsertene skal være helgen igjennom. I sentrum kan du se mannskapsparaden 16. juli, og på Isegran blir det en maritim opplevelsespark spesielt egnet for familier.

Og selvfølgelig, som alltid, er det anledning for å gå om bord i flere av skutene som ligger langs bryggepromenaden.

---

Foreløpig program

Lørdag 15. juli

Skutene ankommer byen senest kl. 12:00

Maritim opplevelsespark på Isegran

Konserter og aktiviteter

Fiesta! - Teatro due Mondi (IT) inviterer i samarbeid med Studium Actoris til en utendørs teaterparade i Biblioteksparken før åpningsseremonien. Gled deg til en parade med tretten fot høye styltevandrere, karakterer med ansikter av pappmaché, masker og livlige kostymer, fløyter og ild.

Åpningsseremoni på hovedscenen i Biblioteksparken - kl. 18:00. Kveldskonsert med Humle og Fie.

Søndag 16. juli

Felleskirkelig gudstjeneste utendørs

Maritim opplevelsespark Isegran

Konserter og aktiviteter

Fiesta! - Teatro due Mondi (IT) inviterer i samarbeid med Studium Actoris til en utendørs teaterparade på Isegran. Gled deg til en parade med tretten fot høye styltevandrere, karakterer med ansikter av pappmaché, masker og livlige kostymer, fløyter og ild.

Mannskapsparade gjennom sentrum

Prisutdeling for mannskap/skuter

Concert for Guitar & Mandolin - Italienske Carlo Aaonzo og Riccardo del Prete inviterer i samarbeid med Studium Actoris til gitar- og mandolinkonsert foran skuta Anna Minde, på Isegran.

Kveldskonserter på hovedscenen i Biblioteksparken: Oscar Danielson og Odd René and The Close Shaves

Mandag 17. juli

Maritim opplevelsespark Isegran

Konserter og aktiviteter

Concert for Guitar & Mandolin - Italienske Carlo Aaonzo og Riccardo del Prete inviterer i samarbeid med Studium Actoris til gitar- og mandolinkonsert foran skuta Anna Minde, på Isegran.

Kveldskonserter på hovedscenen i Biblioteksparken Jimmy Smash, Beharie og Thomas Dybdahl

Tirsdag 18. juli

Rossini Flambé! - Studium Actoris i samarbeid med Tall Ships Races Fredrikstad og Folk i Gata Festivalen inviterer til en komisk teateroperetta om Italiensk kultur, lyder og smaker utenfor Café Magenta i Gamlebyen.

Seilparade - Kl. 14:00

---