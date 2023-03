– Nå er det Fredrikstad-politikerne sin tur

Hvaler kommune vedtok tredje november 2022 et midlertidig forbud mot tiltak innenfor områder omfattet av reguleringsplaner for innseiling til Borg havn ytre del, med utdypingsområder og deponiområder ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvaler kommune, vedtatt fjerde september 2014. Det skriver Kystverket på sine nettsider.

De nevnte områdene er planlagt brukt som sjødeponier for Kystverkets farledprosjekt Innseiling Borg havn. Kystverket klaget 28. november 2022 på vedtaket da man mente regelverket i plan- og bygningsloven ikke var fulgt.

Per Arnold Wiig er leder i Foreningen Redd Hvaler-skjærgården. (Privat)

– Dette er ikke slutten

Leder i Foreningen Redd Hvaler-skjærgården Per Arnold Wiig sier at det er viktig å fortsette jobben nå.

– Jeg er livredd for at mange nå tenker at vi har vunnet. For det har vi ikke gjort. Det er nå det begynner, sier Wiig.

– Vårt krav er at alt skal på land. Og det skal ikke grisemudres, men suges opp og renses for gjenbruk. Det er ubønnhørlig.

Selv om det var en gledens dag da de fikk nyheten, sier han at det også var et tankekors.

– Vi må fortsette å jobbe for fullt. Nå er det Fredrikstad-politikerne vi må jobbe med. Og så har jeg vært på Gressvik ungdomsskole og holdt foredrag for elevene der, hvor jeg forteller om hva vi gjør og ikke gjør med sjøen. Jeg besøker gjerne flere skoler fremover, sier Wiig.

Tilbudet koster ikke skolene noe, men er gratis. I påsken skal foreningen stå på torget på Hvaler og dele ut flyers og snakke med folk.

– Sammen er vi sterke, og vi skal bli enda sterkere. Da får de besøkende vite hva som foregår. De kommer jo fra andre steder, og er kanskje ikke informert. I helgen har vi også infostand i Sponvika i sjøbua. Begge steder selges det capser og stickers som kan settes på biler Alt går uavkortet til inntekt til våre samarbeidspartnere Neptune Network.

Får konsekvenser

Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettholder kommunens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak ved Møkkalasset og Svaleskjær. Kystverkets klage har altså ikke ført fram.

– Vi registrerer at Statsforvalteren ikke har tatt vår klage til følge og opprettholder Hvaler kommunes vedtak, sier Kystverkets prosjektleder Martin Fransson.

Han forteller at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser statsforvalterens vedtak får for utdypingsprosjektet.

– Premissene for prosjektet er med et slikt vedtak vesentlig endret. Sjødeponiene har vært sentrale i prosjektet for å kunne håndtere de store volumene med mudringsmasser. Vi må nå se nærmere på hvordan vedtaket påvirker mulighetene for å utbedre farleden, sier Fransson.

Kystverket skriver at en mudring i farleden inn til Borg havn er fortsatt viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø. Den stadig reduserte dybden i innseilingen til Borg havn har gjort det nødvendig å sette begrensninger for sjøtrafikken, for å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø, skriver de.

